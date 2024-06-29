На пути к Дзержинску армия России освободила населенный пункт Шумы - 29.06.2024 Украина.ру
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На пути к Дзержинску армия России освободила населенный пункт Шумы
На пути к Дзержинску армия России освободила населенный пункт Шумы - 29.06.2024 Украина.ру
На пути к Дзержинску армия России освободила населенный пункт Шумы
Подразделения российской армии развивают наступление на Дзержинском направлении, под их контроль перешел населенный пункт Шумы, сообщили в Министерстве обороны РФ в субботу
2024-06-29T15:11
2024-06-29T15:13
новости
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Помимо этого, российские военные улучшили тактическое положение и поразили формирования двух украинских бригад в районах Кирово, Ленинского, Сокола, Новгородского и Новоселовки Первой, что в Донецкой Народной Республике. Напомним, на Дзержинском направлении расположен укрепрайон украинской армии, а его зачистка ВС РФ поможет существенно уменьшить обстрелы Горловки в ДНР. Ранее в этот же день украинский мониторинговый паблик Deep State подтвердил, что российская армия уверенно продвигается на Дзержинском направлении и уже освободила часть села Южное, расчищая путь к населенному пункту Новгородское (украинское название – Нью-Йорк). Подробнее о том, что представляет собой Дзержинск и чем этот город схож с Авдеевкой читайте в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова.
https://ukraina.ru/20240615/1055665585.html
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новости, донецкая народная республика, россия, сво, наступление, вс рф, всу
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, СВО, наступление, ВС РФ, ВСУ

На пути к Дзержинску армия России освободила населенный пункт Шумы

15:11 29.06.2024 (обновлено: 15:13 29.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Подразделения российской армии развивают наступление на Дзержинском направлении, под их контроль перешел населенный пункт Шумы, сообщили в Министерстве обороны РФ в субботу
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики", — сказано в сводке.
Помимо этого, российские военные улучшили тактическое положение и поразили формирования двух украинских бригад в районах Кирово, Ленинского, Сокола, Новгородского и Новоселовки Первой, что в Донецкой Народной Республике.
Напомним, на Дзержинском направлении расположен укрепрайон украинской армии, а его зачистка ВС РФ поможет существенно уменьшить обстрелы Горловки в ДНР.
Ранее в этот же день украинский мониторинговый паблик Deep State подтвердил, что российская армия уверенно продвигается на Дзержинском направлении и уже освободила часть села Южное, расчищая путь к населенному пункту Новгородское (украинское название – Нью-Йорк).
Подробнее о том, что представляет собой Дзержинск и чем этот город схож с Авдеевкой читайте в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова.
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
15 июня, 12:46
Противник нервничает: эксперт рассказал, с какими целями нужно разобраться армии РФ перед ДзержинскомОсновная цель ВС РФ в районе Очеретино – село Воздвиженка. После ее освобождения можно вплотную подойди к трассе Красноармейск-Константиновка, откуда сможем наступать в сторону Дзержинска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
 
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