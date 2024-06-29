https://ukraina.ru/20240629/1055953059.html

На пути к Дзержинску армия России освободила населенный пункт Шумы

На пути к Дзержинску армия России освободила населенный пункт Шумы - 29.06.2024 Украина.ру

На пути к Дзержинску армия России освободила населенный пункт Шумы

Подразделения российской армии развивают наступление на Дзержинском направлении, под их контроль перешел населенный пункт Шумы, сообщили в Министерстве обороны РФ в субботу

2024-06-29T15:11

2024-06-29T15:11

2024-06-29T15:13

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Помимо этого, российские военные улучшили тактическое положение и поразили формирования двух украинских бригад в районах Кирово, Ленинского, Сокола, Новгородского и Новоселовки Первой, что в Донецкой Народной Республике. Напомним, на Дзержинском направлении расположен укрепрайон украинской армии, а его зачистка ВС РФ поможет существенно уменьшить обстрелы Горловки в ДНР. Ранее в этот же день украинский мониторинговый паблик Deep State подтвердил, что российская армия уверенно продвигается на Дзержинском направлении и уже освободила часть села Южное, расчищая путь к населенному пункту Новгородское (украинское название – Нью-Йорк). Подробнее о том, что представляет собой Дзержинск и чем этот город схож с Авдеевкой читайте в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова.

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новости, донецкая народная республика, россия, сво, наступление, вс рф, всу