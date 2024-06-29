На пути к Дзержинску армия России освободила населенный пункт Шумы
15:11 29.06.2024 (обновлено: 15:13 29.06.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подразделения российской армии развивают наступление на Дзержинском направлении, под их контроль перешел населенный пункт Шумы, сообщили в Министерстве обороны РФ в субботу
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики", — сказано в сводке.
Помимо этого, российские военные улучшили тактическое положение и поразили формирования двух украинских бригад в районах Кирово, Ленинского, Сокола, Новгородского и Новоселовки Первой, что в Донецкой Народной Республике.
Напомним, на Дзержинском направлении расположен укрепрайон украинской армии, а его зачистка ВС РФ поможет существенно уменьшить обстрелы Горловки в ДНР.
Ранее в этот же день украинский мониторинговый паблик Deep State подтвердил, что российская армия уверенно продвигается на Дзержинском направлении и уже освободила часть села Южное, расчищая путь к населенному пункту Новгородское (украинское название – Нью-Йорк).
15 июня, 12:46Противник нервничает: эксперт рассказал, с какими целями нужно разобраться армии РФ перед ДзержинскомОсновная цель ВС РФ в районе Очеретино – село Воздвиженка. После ее освобождения можно вплотную подойди к трассе Красноармейск-Константиновка, откуда сможем наступать в сторону Дзержинска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный