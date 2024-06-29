Донецкий фронт. Российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии группировки войск "Запад"
В ДНР после освобождения Архангельского (село на северо-востоке от Очеретино) российская армия продолжает наступление на северо-запад от этого населенного пункта – на Новоалександровку
С одной стороны, она заходит в тыл подразделениям ВСУ, обороняющим Нью-Йорк, а с другой – купируя угрозу с флангов, движется на Покровск/Красноармейск - к границе ДНР.
На Времевском выступе (Южнодонецкое направление; это стык ДНР и Запорожской области) идет отвоевание того, что украинская армия смогла захватить во время прошлогоднего "контрнаступа".
На Времевском выступе (Южнодонецкое направление; это стык ДНР и Запорожской области) идет отвоевание того, что украинская армия смогла захватить во время прошлогоднего "контрнаступа".
24 июня, 18:41Донецкий фронт. В Красногоровке ВСУ применяют "колокольчики" и травят российских бойцов газом Если на Донецком, Бахмутском и Слобожанском/Харьковском фронтах продолжаются интенсивные бои, то на Запорожском и Херсонском фактически идет затухание боевой активности – война перешла в позиционную фазу
"Сейчас бои развернулись в центре села Урожайное. Старомайорское несколько недель назад освободили. Вот-вот и очистим всю территорию, которую укропы захватили в прошлом году. Как и после падения Работино, уверен, они начнут задаваться справедливым вопросом: зачем год назад принесли столько жертв, если теперь мы все это потеряли?" - не сомневается донецкий волонтер Елена Бобкова, которая рассказала изданию Украина.ру о ситуации на фронте в Донбассе.
На Бахмутском фронте министерство обороны РФ официально подтвердило, что Раздоловка перешла под контроль российской армии. Движение на Северск продолжается.
"В Часов Яре идут тяжелые бои. Разговоры о том, что укропы якобы выбили наших из микрорайона "Канал", не соответствует действительности. На самом деле, половина микрорайона за нами, другая половина – в серой зоне", - сообщила Бобкова.
Подразделения ВСУ под напором российской армии оставляют свои позиции под Торецком/Дзержинском. Власти ДНР стараются эвакуировать жителей освобожденных территорий вглубь республики, чтобы они не стали жертвами боевых действий.
27 июня, 05:13В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конецВечером, 26 июня, поступила информация, что российская армия освободила населенный пункт Раздоловка к югу от Северска в ДНР. Несколько дней назад в центре села был вывешен российский флаг, однако полная его зачистка от ВСУ произошла только во второй половине дня среды, 26 июня
На Купянском направлении российские подразделения выбивают украинцев из укрепов в посадках. Падение этого города усложнит украинскую логистику. ВСУ будет сложно продолжать оборонять Волчанск, где сейчас идут жестокие бои: этот населенный пункт практически разрушен, ФАБы продолжают утюжить украинские позиции, находящиеся в развалинах. Также активно применяются "Солнцепеки".
Идут бои и за Липцы. ВС РФ никак не может пробить украинскую оборону.
"Чтобы поддержать 51-ю армию, туда были направлены необстрелянные бойцы, которые только сейчас получают боевой опыт. Им в поддержку переброшены опытнейшие и обстрелянные 9-я и 155-я бригады", - говорит Бобкова.
На Запорожском фронте никакого значительного продвижения нет. Можно говорить о том, что боевые действия носят позиционный характер.