Донецкий фронт. Российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка - 29.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240629/1055946177.html
Донецкий фронт. Российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка
Донецкий фронт. Российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка - 29.06.2024 Украина.ру
Донецкий фронт. Российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка
В ДНР после освобождения Архангельского (село на северо-востоке от Очеретино) российская армия продолжает наступление на северо-запад от этого населенного пункта – на Новоалександровку
2024-06-29T09:38
2024-06-29T09:38
эксклюзив
сво
спецоперация
волчанск
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1a/1055850969_0:218:3254:2048_1920x0_80_0_0_81222540551e2eca5e85b101f62fd57e.jpg.webp
С одной стороны, она заходит в тыл подразделениям ВСУ, обороняющим Нью-Йорк, а с другой – купируя угрозу с флангов, движется на Покровск/Красноармейск - к границе ДНР.На Времевском выступе (Южнодонецкое направление; это стык ДНР и Запорожской области) идет отвоевание того, что украинская армия смогла захватить во время прошлогоднего "контрнаступа"."Сейчас бои развернулись в центре села Урожайное. Старомайорское несколько недель назад освободили. Вот-вот и очистим всю территорию, которую укропы захватили в прошлом году. Как и после падения Работино, уверен, они начнут задаваться справедливым вопросом: зачем год назад принесли столько жертв, если теперь мы все это потеряли?" - не сомневается донецкий волонтер Елена Бобкова, которая рассказала изданию Украина.ру о ситуации на фронте в Донбассе.На Бахмутском фронте министерство обороны РФ официально подтвердило, что Раздоловка перешла под контроль российской армии. Движение на Северск продолжается."В Часов Яре идут тяжелые бои. Разговоры о том, что укропы якобы выбили наших из микрорайона "Канал", не соответствует действительности. На самом деле, половина микрорайона за нами, другая половина – в серой зоне", - сообщила Бобкова.Подразделения ВСУ под напором российской армии оставляют свои позиции под Торецком/Дзержинском. Власти ДНР стараются эвакуировать жителей освобожденных территорий вглубь республики, чтобы они не стали жертвами боевых действий.На Купянском направлении российские подразделения выбивают украинцев из укрепов в посадках. Падение этого города усложнит украинскую логистику. ВСУ будет сложно продолжать оборонять Волчанск, где сейчас идут жестокие бои: этот населенный пункт практически разрушен, ФАБы продолжают утюжить украинские позиции, находящиеся в развалинах. Также активно применяются "Солнцепеки".Идут бои и за Липцы. ВС РФ никак не может пробить украинскую оборону."Чтобы поддержать 51-ю армию, туда были направлены необстрелянные бойцы, которые только сейчас получают боевой опыт. Им в поддержку переброшены опытнейшие и обстрелянные 9-я и 155-я бригады", - говорит Бобкова.На Запорожском фронте никакого значительного продвижения нет. Можно говорить о том, что боевые действия носят позиционный характер.Читайте также: В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец
https://ukraina.ru/20240624/1055825873.html
https://ukraina.ru/20240627/1055868328.html
волчанск
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1a/1055850969_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d0467d75de9ee888b38cbae5deee0204.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, волчанск, днр
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Волчанск, ДНР

Донецкий фронт. Российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка

09:38 29.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии группировки войск "Запад"
Боевая работа артиллерии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В ДНР после освобождения Архангельского (село на северо-востоке от Очеретино) российская армия продолжает наступление на северо-запад от этого населенного пункта – на Новоалександровку
С одной стороны, она заходит в тыл подразделениям ВСУ, обороняющим Нью-Йорк, а с другой – купируя угрозу с флангов, движется на Покровск/Красноармейск - к границе ДНР.

На Времевском выступе (Южнодонецкое направление; это стык ДНР и Запорожской области) идет отвоевание того, что украинская армия смогла захватить во время прошлогоднего "контрнаступа".
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
24 июня, 18:41
Донецкий фронт. В Красногоровке ВСУ применяют "колокольчики" и травят российских бойцов газом Если на Донецком, Бахмутском и Слобожанском/Харьковском фронтах продолжаются интенсивные бои, то на Запорожском и Херсонском фактически идет затухание боевой активности – война перешла в позиционную фазу
"Сейчас бои развернулись в центре села Урожайное. Старомайорское несколько недель назад освободили. Вот-вот и очистим всю территорию, которую укропы захватили в прошлом году. Как и после падения Работино, уверен, они начнут задаваться справедливым вопросом: зачем год назад принесли столько жертв, если теперь мы все это потеряли?" - не сомневается донецкий волонтер Елена Бобкова, которая рассказала изданию Украина.ру о ситуации на фронте в Донбассе.
На Бахмутском фронте министерство обороны РФ официально подтвердило, что Раздоловка перешла под контроль российской армии. Движение на Северск продолжается.
"В Часов Яре идут тяжелые бои. Разговоры о том, что укропы якобы выбили наших из микрорайона "Канал", не соответствует действительности. На самом деле, половина микрорайона за нами, другая половина – в серой зоне", - сообщила Бобкова.
Подразделения ВСУ под напором российской армии оставляют свои позиции под Торецком/Дзержинском. Власти ДНР стараются эвакуировать жителей освобожденных территорий вглубь республики, чтобы они не стали жертвами боевых действий.
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
27 июня, 05:13
В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конецВечером, 26 июня, поступила информация, что российская армия освободила населенный пункт Раздоловка к югу от Северска в ДНР. Несколько дней назад в центре села был вывешен российский флаг, однако полная его зачистка от ВСУ произошла только во второй половине дня среды, 26 июня
На Купянском направлении российские подразделения выбивают украинцев из укрепов в посадках. Падение этого города усложнит украинскую логистику. ВСУ будет сложно продолжать оборонять Волчанск, где сейчас идут жестокие бои: этот населенный пункт практически разрушен, ФАБы продолжают утюжить украинские позиции, находящиеся в развалинах. Также активно применяются "Солнцепеки".
Идут бои и за Липцы. ВС РФ никак не может пробить украинскую оборону.
"Чтобы поддержать 51-ю армию, туда были направлены необстрелянные бойцы, которые только сейчас получают боевой опыт. Им в поддержку переброшены опытнейшие и обстрелянные 9-я и 155-я бригады", - говорит Бобкова.
На Запорожском фронте никакого значительного продвижения нет. Можно говорить о том, что боевые действия носят позиционный характер.
Читайте также: В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияВолчанскДНР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:09В результате обстрела ВСУ в Крыму ранены 3 мирных жителя
09:50Владимир Евсеев: Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон
09:46После провальных дебатов с Трампом американские журналисты призвали Байдена выйти из президентской гонки
09:42Трагедия под Курском, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 июня
09:38Донецкий фронт. Российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка
09:13Железный Дональд и супер-Мишель. Грег Вайнер о тех, кто откроет новую страницу для США, России и Украины
09:12Атака дрона ВСУ лишила жизни пятерых жителей Курской области, в их числе двое детей
08:02Закарпатье: сталинский подарок Украине
06:00"Продолжаем чертить красные линии": эксперт назвал главную проблему РФ в отношениях с США
05:54"Все закончится плохо": религиовед спрогнозировал будущее церкви при Зеленском
05:45"Приехал Зеленский – город сдадут": военный эксперт о новой технике ВС РФ и роке "Покровська"
05:30Может появиться новая крепость. Эксперт объяснил, взятие под контроль какого шоссе развалит логистику ВСУ
05:00Заигрывали с режимом: эксперт раскритиковал УПЦ за соглашательство
04:44"Это что-то звериное": эксперт объяснил, почему идеология бандеровцев хуже расизма
04:30Дзержинск – такой же форпост ВСУ, как Авдеевка, но отступать им придется далеко – военный эксперт
04:14Удары по Нацбанку и мостам: военный эксперт о том, как Россия может быстро победить на Украине
04:00"Таким не занимался даже Гитлер": религиовед о том, что Зеленский вытворяет с церковью
18:43Зеленский и его детальный и понятный план, "Сбер" в Донбассе. Итоги 28 июня на Украине
17:51"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России
17:30Бастрыкин против того, чтобы россияне кормили террористов в тюрьмах. Выход – смертная казнь
Лента новостейМолния