https://ukraina.ru/20240629/1055946177.html

Донецкий фронт. Российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка

Донецкий фронт. Российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка - 29.06.2024 Украина.ру

Донецкий фронт. Российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка

В ДНР после освобождения Архангельского (село на северо-востоке от Очеретино) российская армия продолжает наступление на северо-запад от этого населенного пункта – на Новоалександровку

2024-06-29T09:38

2024-06-29T09:38

2024-06-29T09:38

эксклюзив

сво

спецоперация

волчанск

днр

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С одной стороны, она заходит в тыл подразделениям ВСУ, обороняющим Нью-Йорк, а с другой – купируя угрозу с флангов, движется на Покровск/Красноармейск - к границе ДНР.На Времевском выступе (Южнодонецкое направление; это стык ДНР и Запорожской области) идет отвоевание того, что украинская армия смогла захватить во время прошлогоднего "контрнаступа"."Сейчас бои развернулись в центре села Урожайное. Старомайорское несколько недель назад освободили. Вот-вот и очистим всю территорию, которую укропы захватили в прошлом году. Как и после падения Работино, уверен, они начнут задаваться справедливым вопросом: зачем год назад принесли столько жертв, если теперь мы все это потеряли?" - не сомневается донецкий волонтер Елена Бобкова, которая рассказала изданию Украина.ру о ситуации на фронте в Донбассе.На Бахмутском фронте министерство обороны РФ официально подтвердило, что Раздоловка перешла под контроль российской армии. Движение на Северск продолжается."В Часов Яре идут тяжелые бои. Разговоры о том, что укропы якобы выбили наших из микрорайона "Канал", не соответствует действительности. На самом деле, половина микрорайона за нами, другая половина – в серой зоне", - сообщила Бобкова.Подразделения ВСУ под напором российской армии оставляют свои позиции под Торецком/Дзержинском. Власти ДНР стараются эвакуировать жителей освобожденных территорий вглубь республики, чтобы они не стали жертвами боевых действий.На Купянском направлении российские подразделения выбивают украинцев из укрепов в посадках. Падение этого города усложнит украинскую логистику. ВСУ будет сложно продолжать оборонять Волчанск, где сейчас идут жестокие бои: этот населенный пункт практически разрушен, ФАБы продолжают утюжить украинские позиции, находящиеся в развалинах. Также активно применяются "Солнцепеки".Идут бои и за Липцы. ВС РФ никак не может пробить украинскую оборону."Чтобы поддержать 51-ю армию, туда были направлены необстрелянные бойцы, которые только сейчас получают боевой опыт. Им в поддержку переброшены опытнейшие и обстрелянные 9-я и 155-я бригады", - говорит Бобкова.На Запорожском фронте никакого значительного продвижения нет. Можно говорить о том, что боевые действия носят позиционный характер.Читайте также: В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец

https://ukraina.ru/20240624/1055825873.html

https://ukraina.ru/20240627/1055868328.html

волчанск

днр

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, волчанск, днр