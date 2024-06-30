Германия одобрила экспорт оружия на рекордные 7,48 миллиарда евро, больше всего отправят ВСУ
13:32 30.06.2024 (обновлено: 13:34 30.06.2024)
Совместное производство оружия намерена наладить Украина и Германия
ФРГ только за неполные шесть месяцев одобрила экспорт вооружений на 7,48 миллиарда евро, что составило рекорд. Соответствующие данные депутату бундестага Севим Дагледен из партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) предоставило немецкое министерство экономика, передает агентство DPA
"С 1 января по 18 июня правительство Германии одобрило общий объем экспорта оружия на сумму не менее 7,48 миллиарда евро (8,01 миллиарда долларов), что на 30% больше, чем в первой половине прошлого года", – уточняет СМИ.
Так, большая часть немецкого экспорта на сумму 4,88 миллиарда евро будет направлена Вооруженным силам Украины. Второе место среди покупателей немецкого оружия занял Сингапур (1,21 миллиарда евро), третье - Индия (153,75 миллиона евро), четвертое - Саудовская Аравия (132,48 миллиона евро), пятое - Катар (100 миллионов евро).
Как указывает представитель партии, Германия поступает безответственно, массово наращивая экспорт вооружений в зоны боевых действий не только на Украину, но и в такие страны.
В прошлом году Германия одобрила экспорт оружия на сумму в 12,2 миллиарда евро, установив тем самым новый рекорд.
Ранее стало известно, сколько всего техники и оружия отправила Германию на Украину.
9 июня, 13:50Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии"Таурус" — это наступательное вооружение с дальностью стрельбы до 500 километров. С учетом невменяемости киевского режима, он может попытаться атаковать им АЭС на территории России и другие критически важные объекты. Для Берлина - это страшный сон. Потому что такие атаки ВСУ по России могут привести к ударам возмездия уже по германской территории.