Германия одобрила экспорт оружия на рекордные 7,48 миллиарда евро, больше всего отправят ВСУ - 30.06.2024 Украина.ру
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Германия одобрила экспорт оружия на рекордные 7,48 миллиарда евро, больше всего отправят ВСУ
Германия одобрила экспорт оружия на рекордные 7,48 миллиарда евро, больше всего отправят ВСУ - 30.06.2024 Украина.ру
Германия одобрила экспорт оружия на рекордные 7,48 миллиарда евро, больше всего отправят ВСУ
ФРГ только за неполные шесть месяцев одобрила экспорт вооружений на 7,48 миллиарда евро, что составило рекорд. Соответствующие данные депутату бундестага Севим Дагледен из партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) предоставило немецкое министерство экономика, передает агентство DPA 
2024-06-30T13:32
2024-06-30T13:34
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Так, большая часть немецкого экспорта на сумму 4,88 миллиарда евро будет направлена Вооруженным силам Украины. Второе место среди покупателей немецкого оружия занял Сингапур (1,21 миллиарда евро), третье - Индия (153,75 миллиона евро), четвертое - Саудовская Аравия (132,48 миллиона евро), пятое - Катар (100 миллионов евро). Как указывает представитель партии, Германия поступает безответственно, массово наращивая экспорт вооружений в зоны боевых действий не только на Украину, но и в такие страны.В прошлом году Германия одобрила экспорт оружия на сумму в 12,2 миллиарда евро, установив тем самым новый рекорд. Ранее стало известно, сколько всего техники и оружия отправила Германию на Украину. Как Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею" читайте в интервью старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александра Камкина на Украина.ру.
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новости, германия, украина, вооруженные силы украины, экспорт, оружие, торговля оружием, боевые действия, сво
Новости, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, экспорт, оружие, торговля оружием, боевые действия, СВО

Германия одобрила экспорт оружия на рекордные 7,48 миллиарда евро, больше всего отправят ВСУ

13:32 30.06.2024 (обновлено: 13:34 30.06.2024)
 
Совместное производство оружия намерена наладить Украина и Германия
Совместное производство оружия намерена наладить Украина и Германия
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ФРГ только за неполные шесть месяцев одобрила экспорт вооружений на 7,48 миллиарда евро, что составило рекорд. Соответствующие данные депутату бундестага Севим Дагледен из партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) предоставило немецкое министерство экономика, передает агентство DPA 
"С 1 января по 18 июня правительство Германии одобрило общий объем экспорта оружия на сумму не менее 7,48 миллиарда евро (8,01 миллиарда долларов), что на 30% больше, чем в первой половине прошлого года", – уточняет СМИ.
Так, большая часть немецкого экспорта на сумму 4,88 миллиарда евро будет направлена Вооруженным силам Украины. Второе место среди покупателей немецкого оружия занял Сингапур (1,21 миллиарда евро), третье - Индия (153,75 миллиона евро), четвертое - Саудовская Аравия (132,48 миллиона евро), пятое - Катар (100 миллионов евро).
Как указывает представитель партии, Германия поступает безответственно, массово наращивая экспорт вооружений в зоны боевых действий не только на Украину, но и в такие страны.
В прошлом году Германия одобрила экспорт оружия на сумму в 12,2 миллиарда евро, установив тем самым новый рекорд.
Ранее стало известно, сколько всего техники и оружия отправила Германию на Украину.
Как Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею" читайте в интервью старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александра Камкина на Украина.ру.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
9 июня, 13:50
Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии"Таурус" — это наступательное вооружение с дальностью стрельбы до 500 километров. С учетом невменяемости киевского режима, он может попытаться атаковать им АЭС на территории России и другие критически важные объекты. Для Берлина - это страшный сон. Потому что такие атаки ВСУ по России могут привести к ударам возмездия уже по германской территории.
 
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