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Для войны с Россией хватит? Эксперт о том, сколько всего техники и оружия отправила Германию на Украину
Для войны с Россией хватит? Эксперт о том, сколько всего техники и оружия отправила Германию на Украину - 09.06.2024 Украина.ру
Для войны с Россией хватит? Эксперт о том, сколько всего техники и оружия отправила Германию на Украину
По состоянию на конец 2023 года Германия поставила на Украину порядка 200 танков "Леопард-1" в различной модификации и в разном состоянии. В целом эти поставки достаточно большие, хотя несопоставимые с американскими и польскими. Об этом рассказал политолог-германист Александр Камкин в интервью изданию Украина.ру
2024-06-09T12:15
2024-06-09T12:15
2024-06-09T12:15
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Конечно, без оружия Германия не останется. У нее еще есть порядка 250 "Леопардов", БМП "Пума" и более современные зенитные системы. Нельзя сказать, что немцы выгребают все. А с учетом возможностей германского ВПК, Германия отнюдь не является безоружной страной, подчеркнул Камкин.Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал реформу бундесвера с временным лагом от 3 до 10 лет. Если конфронтация России и Запада будет продолжаться все эти годы, то немецкий ВПК и немецкая армия будут кардинально иным, уточнил политолог.Нельзя исключать, что через 5–10 лет ведущие армии мира совершат глубокий и качественный технологический рывок. Мы увидим иной бундесвер, иные ВС РФ, иную китайскую или американскую армию, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, германия, украина, вооружения, танки, артиллерия, сво, техника
Новости, Россия, Германия, Украина, вооружения, танки, артиллерия, СВО, техника
Для войны с Россией хватит? Эксперт о том, сколько всего техники и оружия отправила Германию на Украину
По состоянию на конец 2023 года Германия поставила на Украину порядка 200 танков "Леопард-1" в различной модификации и в разном состоянии. В целом эти поставки достаточно большие, хотя несопоставимые с американскими и польскими. Об этом рассказал политолог-германист Александр Камкин в интервью изданию Украина.ру
"Leopard- 2 А4 и А6 — порядка 20 штук. Panzerhaubitze — от 20 до 30. "Гепардов" — не больше пары дюжин. Хотя у них были проблемы с боеприпасами. Устаревших БМП "Мардер" — штук 60. Еще на Украину поставлялись советские ПЗРК "Игла" и "Стрела", которые сохранились еще со времен армии ГДР, а также запчасти для советских самолетов и техники. Я уже не говорю о большом количестве стрелкового вооружения", - констатировал эксперт.
Конечно, без оружия Германия не останется. У нее еще есть порядка 250 "Леопардов", БМП "Пума" и более современные зенитные системы. Нельзя сказать, что немцы выгребают все. А с учетом возможностей германского ВПК, Германия отнюдь не является безоружной страной, подчеркнул Камкин.
Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал реформу бундесвера с временным лагом от 3 до 10 лет. Если конфронтация России и Запада будет продолжаться все эти годы, то немецкий ВПК и немецкая армия будут кардинально иным, уточнил политолог.
"Отмечу также, что Запад на Украине сейчас активно изучает возможности российской армии и собственного вооружения. И поставки эти дозированные именно потому, что это тестовый полигон. Например, насколько "Леопарды" и "Челленджеры" могут воевать в условиях европейской равнины и распутицы", - добавил он.
Нельзя исключать, что через 5–10 лет ведущие армии мира совершат глубокий и качественный технологический рывок. Мы увидим иной бундесвер, иные ВС РФ, иную китайскую или американскую армию, заключил собеседник издания.