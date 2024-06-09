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Для войны с Россией хватит? Эксперт о том, сколько всего техники и оружия отправила Германию на Украину

Для войны с Россией хватит? Эксперт о том, сколько всего техники и оружия отправила Германию на Украину - 09.06.2024 Украина.ру

Для войны с Россией хватит? Эксперт о том, сколько всего техники и оружия отправила Германию на Украину

По состоянию на конец 2023 года Германия поставила на Украину порядка 200 танков "Леопард-1" в различной модификации и в разном состоянии. В целом эти поставки достаточно большие, хотя несопоставимые с американскими и польскими. Об этом рассказал политолог-германист Александр Камкин в интервью изданию Украина.ру

2024-06-09T12:15

2024-06-09T12:15

2024-06-09T12:15

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Конечно, без оружия Германия не останется. У нее еще есть порядка 250 "Леопардов", БМП "Пума" и более современные зенитные системы. Нельзя сказать, что немцы выгребают все. А с учетом возможностей германского ВПК, Германия отнюдь не является безоружной страной, подчеркнул Камкин.Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал реформу бундесвера с временным лагом от 3 до 10 лет. Если конфронтация России и Запада будет продолжаться все эти годы, то немецкий ВПК и немецкая армия будут кардинально иным, уточнил политолог.Нельзя исключать, что через 5–10 лет ведущие армии мира совершат глубокий и качественный технологический рывок. Мы увидим иной бундесвер, иные ВС РФ, иную китайскую или американскую армию, заключил собеседник издания.

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новости, россия, германия, украина, вооружения, танки, артиллерия, сво, техника