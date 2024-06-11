https://ukraina.ru/20240611/1055607167.html

Александр Камкин: Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею"

Александр Камкин: Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею" - 11.06.2024 Украина.ру

Александр Камкин: Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею"

Любое расширение военной инфраструктуры Украины — это затягивание конфликта, кореизация и даже превращение региона во второй Ближний Восток с неясными перспективами

2024-06-11T16:00

2024-06-11T16:00

2024-06-11T16:00

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украина

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россия

европарламент

бундестаг

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин.На Украине заработал первый совместный цех госкомпании "Украинская оборонная промышленность" и немецкого концерна Rheinmetall. Ранее концерн заявлял о планах построить на территории Украины минимум четыре завода, на которых будут производить оружие.- Александр Константинович, означает ли это прямое участие ФРГ в военном конфликте с Россией?- Безусловно, это прямое участие Германии в боевых действиях, потому что это ремонт и производство техники в интересах воюющей стороны. Германия тем самым нарушает собственное законодательство, собственную Конституцию. Ранее, например, Германия вводила оружейное эмбарго против Саудовской Аравии из-за казни журналиста Джамаля Хашкаджи, против Турции за действия против курдской оппозиции, Рабочей партии Курдистана.А здесь мы видим прямое участие Германии в виде подготовки личного состава, поставок вооружения, теперь в виде строительства завода на территории Украины. Но есть надежда, что наши теперь будут более интенсивно уничтожать вражескую оборонную инфраструктуру, потому что здесь мы видим прямое втягивание Европы в военную конфронтацию.- Из официальных сообщений все-таки не ясно, в какой именно части Украины открылся этот завод.- Я предположу, что где-то в западной части, может быть, на границе с Польшей либо Словакией. Для военного завода требуется устойчивая энергоинфраструктура. С учетом того, что Россия сейчас активно уничтожает электростанции, можно предположить, что завод находится в той части страны, где такая инфраструктура сохраняется. Скорее, это западные территории вблизи железнодорожных подъездных путей, ближайшие области со стороны Польши.- Речь идет о производстве неких образцов бронетехники. Среди них будет и танк Panther. Что можно сказать об этих машинах, насколько они адаптированы к современным условиям боя?- Про Panther говорить еще рано, она находится в стадии тестирования прототипа. Да, это будет прорывной танк. Гладкоствольная пушка должна быть калибром 130 мм со спаренный крупнокалиберным пулеметом, разведывательный дрон вертолетного типа, новая система управления и защиты. Это танк следующего поколения. Но что-то мне говорит, что его вряд ли передадут Украине, тем более не будут производить на ее территории.Возможно, это предприятие по ремонту и модернизации техники, в том числе танков Leopard 1А5, которые были переданы ранее. Точнее я бы говорить не стал, потому что здесь очень много информационного шума.- А насколько осуществимы планы концерна выработать до 500 000 снарядов в 2024 году и 700 тысяч в следующем, учитывая состояние производственных мощностей на Украине и в Германии?- Для производства снарядов нужны не такие масштабные мощности, как для бронетехники. Но сейчас в мире используется дефицит того же хлопка, который используется для производства взрывчатки, поэтому насколько все это осуществимо, сказать сложно.Но в целом тенденция на расширение военно-промышленного комплекса в Европе отчетливо наблюдается.- Каким может быть ответ России?- Самое логичное — это уничтожение таких производств, потому что любое расширение военной инфраструктуры Украины — это затягивание конфликта, кореизация и даже превращение региона во второй Ближний Восток с неясными перспективами. Наиболее эффективное — это безоговорочная капитуляция Украины на российских условиях. Но для этого необходимо полностью уничтожить военную инфраструктуру, ВПК, подъездные пути, военную логистику, которую используют натовцы для помощи киевскому режиму.- Готово ли немецкое общество к тому, что от авиа- и ракетных ударов будут гибнуть немецкие специалисты на этих предприятиях?- Перспектива втягивания в военное противостояние с Россией пугает многих. Многие выступают против, но правящая коалиция, медийный кластер, ангажированные СМИ упорно продолжают продвигать нарратив о российской угрозе и пытаются милитаризировать сознание Германии.Мы видим и насколько ожесточенной была предвыборная борьба, какой травле подвергались партии мира, та же Сара Вагенкнехт, "Альтернатива для Германии".- По итогам выборов можно ли сказать, что политическая сила, ведомая Сарой Вагенкнехт, потерпела поражение, и антивоенные партии имеют слабые позиции в немецком обществе?- Антивоенное движение в Германии неоднородно. С одной стороны, с правого фланга это "Альтернатива", с левого это Сара Вагенкнехт. Эта партия перетянула почти все голоса партии "Левые". На выборах в Европарламент ее партия получила более 5%, "Левые" – два с небольшим.Можно говорить, что ее партия получила неплохие результаты и имеет все шансы войти в Бундестаг в 2025 году. С учетом медийного давления, с учетом того, что ее движение новое, ему всего год, можно говорить, что у нее неплохая динамика.О том, почему США открыто поддержали неонацистов на Украине Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией* Запрещенная в России организация

https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html

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https://ukraina.ru/20240607/1055542561.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, германия, россия, европарламент, бундестаг, rheinmetall ag, танки, украина.ру