Александр Камкин: Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею" - 11.06.2024 Украина.ру
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Александр Камкин: Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею"
Александр Камкин: Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею" - 11.06.2024 Украина.ру
Александр Камкин: Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею"
Любое расширение военной инфраструктуры Украины — это затягивание конфликта, кореизация и даже превращение региона во второй Ближний Восток с неясными перспективами
2024-06-11T16:00
2024-06-11T16:00
интервью
украина
германия
россия
европарламент
бундестаг
rheinmetall ag
танки
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин.На Украине заработал первый совместный цех госкомпании "Украинская оборонная промышленность" и немецкого концерна Rheinmetall. Ранее концерн заявлял о планах построить на территории Украины минимум четыре завода, на которых будут производить оружие.- Александр Константинович, означает ли это прямое участие ФРГ в военном конфликте с Россией?- Безусловно, это прямое участие Германии в боевых действиях, потому что это ремонт и производство техники в интересах воюющей стороны. Германия тем самым нарушает собственное законодательство, собственную Конституцию. Ранее, например, Германия вводила оружейное эмбарго против Саудовской Аравии из-за казни журналиста Джамаля Хашкаджи, против Турции за действия против курдской оппозиции, Рабочей партии Курдистана.А здесь мы видим прямое участие Германии в виде подготовки личного состава, поставок вооружения, теперь в виде строительства завода на территории Украины. Но есть надежда, что наши теперь будут более интенсивно уничтожать вражескую оборонную инфраструктуру, потому что здесь мы видим прямое втягивание Европы в военную конфронтацию.- Из официальных сообщений все-таки не ясно, в какой именно части Украины открылся этот завод.- Я предположу, что где-то в западной части, может быть, на границе с Польшей либо Словакией. Для военного завода требуется устойчивая энергоинфраструктура. С учетом того, что Россия сейчас активно уничтожает электростанции, можно предположить, что завод находится в той части страны, где такая инфраструктура сохраняется. Скорее, это западные территории вблизи железнодорожных подъездных путей, ближайшие области со стороны Польши.- Речь идет о производстве неких образцов бронетехники. Среди них будет и танк Panther. Что можно сказать об этих машинах, насколько они адаптированы к современным условиям боя?- Про Panther говорить еще рано, она находится в стадии тестирования прототипа. Да, это будет прорывной танк. Гладкоствольная пушка должна быть калибром 130 мм со спаренный крупнокалиберным пулеметом, разведывательный дрон вертолетного типа, новая система управления и защиты. Это танк следующего поколения. Но что-то мне говорит, что его вряд ли передадут Украине, тем более не будут производить на ее территории.Возможно, это предприятие по ремонту и модернизации техники, в том числе танков Leopard 1А5, которые были переданы ранее. Точнее я бы говорить не стал, потому что здесь очень много информационного шума.- А насколько осуществимы планы концерна выработать до 500 000 снарядов в 2024 году и 700 тысяч в следующем, учитывая состояние производственных мощностей на Украине и в Германии?- Для производства снарядов нужны не такие масштабные мощности, как для бронетехники. Но сейчас в мире используется дефицит того же хлопка, который используется для производства взрывчатки, поэтому насколько все это осуществимо, сказать сложно.Но в целом тенденция на расширение военно-промышленного комплекса в Европе отчетливо наблюдается.- Каким может быть ответ России?- Самое логичное — это уничтожение таких производств, потому что любое расширение военной инфраструктуры Украины — это затягивание конфликта, кореизация и даже превращение региона во второй Ближний Восток с неясными перспективами. Наиболее эффективное — это безоговорочная капитуляция Украины на российских условиях. Но для этого необходимо полностью уничтожить военную инфраструктуру, ВПК, подъездные пути, военную логистику, которую используют натовцы для помощи киевскому режиму.- Готово ли немецкое общество к тому, что от авиа- и ракетных ударов будут гибнуть немецкие специалисты на этих предприятиях?- Перспектива втягивания в военное противостояние с Россией пугает многих. Многие выступают против, но правящая коалиция, медийный кластер, ангажированные СМИ упорно продолжают продвигать нарратив о российской угрозе и пытаются милитаризировать сознание Германии.Мы видим и насколько ожесточенной была предвыборная борьба, какой травле подвергались партии мира, та же Сара Вагенкнехт, "Альтернатива для Германии".- По итогам выборов можно ли сказать, что политическая сила, ведомая Сарой Вагенкнехт, потерпела поражение, и антивоенные партии имеют слабые позиции в немецком обществе?- Антивоенное движение в Германии неоднородно. С одной стороны, с правого фланга это "Альтернатива", с левого это Сара Вагенкнехт. Эта партия перетянула почти все голоса партии "Левые". На выборах в Европарламент ее партия получила более 5%, "Левые" – два с небольшим.Можно говорить, что ее партия получила неплохие результаты и имеет все шансы войти в Бундестаг в 2025 году. С учетом медийного давления, с учетом того, что ее движение новое, ему всего год, можно говорить, что у нее неплохая динамика.О том, почему США открыто поддержали неонацистов на Украине Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией* Запрещенная в России организация
https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html
https://ukraina.ru/20240610/1055572654.html
https://ukraina.ru/20240607/1055542561.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, германия, россия, европарламент, бундестаг, rheinmetall ag, танки, украина.ру
Интервью, Украина, Германия, Россия, Европарламент, Бундестаг, Rheinmetall AG, танки, Украина.ру

Александр Камкин: Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею"

16:00 11.06.2024
 
© Sputnik / Arpi BeglaryanАлександр Камкин интервью
Александр Камкин интервью
© Sputnik / Arpi Beglaryan
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Любое расширение военной инфраструктуры Украины — это затягивание конфликта, кореизация и даже превращение региона во второй Ближний Восток с неясными перспективами
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин.
На Украине заработал первый совместный цех госкомпании "Украинская оборонная промышленность" и немецкого концерна Rheinmetall. Ранее концерн заявлял о планах построить на территории Украины минимум четыре завода, на которых будут производить оружие.
- Александр Константинович, означает ли это прямое участие ФРГ в военном конфликте с Россией?
- Безусловно, это прямое участие Германии в боевых действиях, потому что это ремонт и производство техники в интересах воюющей стороны. Германия тем самым нарушает собственное законодательство, собственную Конституцию. Ранее, например, Германия вводила оружейное эмбарго против Саудовской Аравии из-за казни журналиста Джамаля Хашкаджи, против Турции за действия против курдской оппозиции, Рабочей партии Курдистана.
А здесь мы видим прямое участие Германии в виде подготовки личного состава, поставок вооружения, теперь в виде строительства завода на территории Украины. Но есть надежда, что наши теперь будут более интенсивно уничтожать вражескую оборонную инфраструктуру, потому что здесь мы видим прямое втягивание Европы в военную конфронтацию.
Александр Камкин
23 ноября 2022, 13:59
Александр Камкин: кто он
- Из официальных сообщений все-таки не ясно, в какой именно части Украины открылся этот завод.
- Я предположу, что где-то в западной части, может быть, на границе с Польшей либо Словакией. Для военного завода требуется устойчивая энергоинфраструктура. С учетом того, что Россия сейчас активно уничтожает электростанции, можно предположить, что завод находится в той части страны, где такая инфраструктура сохраняется. Скорее, это западные территории вблизи железнодорожных подъездных путей, ближайшие области со стороны Польши.
- Речь идет о производстве неких образцов бронетехники. Среди них будет и танк Panther. Что можно сказать об этих машинах, насколько они адаптированы к современным условиям боя?
- Про Panther говорить еще рано, она находится в стадии тестирования прототипа. Да, это будет прорывной танк. Гладкоствольная пушка должна быть калибром 130 мм со спаренный крупнокалиберным пулеметом, разведывательный дрон вертолетного типа, новая система управления и защиты. Это танк следующего поколения. Но что-то мне говорит, что его вряд ли передадут Украине, тем более не будут производить на ее территории.
Возможно, это предприятие по ремонту и модернизации техники, в том числе танков Leopard 1А5, которые были переданы ранее. Точнее я бы говорить не стал, потому что здесь очень много информационного шума.
Макрон и Шольц
Вчера, 08:26
Правая волна в Европе – не подарок, но проблемаЕвропейские союзники Украины теряют голоса избирателей. Правящие партии потерпели поражение на выборах в Европарламент в Германии, во Франции, в Австрии. Макрон даже распустил Национальное собрание (нижнюю палату парламента).
- А насколько осуществимы планы концерна выработать до 500 000 снарядов в 2024 году и 700 тысяч в следующем, учитывая состояние производственных мощностей на Украине и в Германии?
- Для производства снарядов нужны не такие масштабные мощности, как для бронетехники. Но сейчас в мире используется дефицит того же хлопка, который используется для производства взрывчатки, поэтому насколько все это осуществимо, сказать сложно.
Но в целом тенденция на расширение военно-промышленного комплекса в Европе отчетливо наблюдается.
- Каким может быть ответ России?
- Самое логичное — это уничтожение таких производств, потому что любое расширение военной инфраструктуры Украины — это затягивание конфликта, кореизация и даже превращение региона во второй Ближний Восток с неясными перспективами. Наиболее эффективное — это безоговорочная капитуляция Украины на российских условиях. Но для этого необходимо полностью уничтожить военную инфраструктуру, ВПК, подъездные пути, военную логистику, которую используют натовцы для помощи киевскому режиму.
- Готово ли немецкое общество к тому, что от авиа- и ракетных ударов будут гибнуть немецкие специалисты на этих предприятиях?
- Перспектива втягивания в военное противостояние с Россией пугает многих. Многие выступают против, но правящая коалиция, медийный кластер, ангажированные СМИ упорно продолжают продвигать нарратив о российской угрозе и пытаются милитаризировать сознание Германии.
Мы видим и насколько ожесточенной была предвыборная борьба, какой травле подвергались партии мира, та же Сара Вагенкнехт, "Альтернатива для Германии".
Виталий Волков интервью
7 июня, 11:58
Виталий Волков: В Германии "русскому агенту" Вагенкнехт дадут трибуну, когда решат начать переговоры с РФДепутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт 3 июня потребовала от канцлера Германии Олафа Шольца объяснить смену политики правительства по использованию немецкого оружия против военных целей на территории России
- По итогам выборов можно ли сказать, что политическая сила, ведомая Сарой Вагенкнехт, потерпела поражение, и антивоенные партии имеют слабые позиции в немецком обществе?
- Антивоенное движение в Германии неоднородно. С одной стороны, с правого фланга это "Альтернатива", с левого это Сара Вагенкнехт. Эта партия перетянула почти все голоса партии "Левые". На выборах в Европарламент ее партия получила более 5%, "Левые" – два с небольшим.
Можно говорить, что ее партия получила неплохие результаты и имеет все шансы войти в Бундестаг в 2025 году. С учетом медийного давления, с учетом того, что ее движение новое, ему всего год, можно говорить, что у нее неплохая динамика.
О том, почему США открыто поддержали неонацистов на Украине Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией
* Запрещенная в России организация
 
ИнтервьюУкраинаГерманияРоссияЕвропарламентБундестагRheinmetall AGтанкиУкраина.ру
 
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