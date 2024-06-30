https://ukraina.ru/20240630/1055962039.html

Рецепт Сикорского для поражения России, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 июня

Рецепт Сикорского для поражения России, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 июня - 30.06.2024 Украина.ру

Рецепт Сикорского для поражения России, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 июня

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал к "игре на эскалацию" с Россией. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-06-30T13:19

2024-06-30T13:19

2024-06-30T13:19

хроники

эксклюзив

сикорский

вячеслав гладков

рональд рейган

сцкк

вооруженные силы украины

белгород

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103308/01/1033080164_0:353:2634:1834_1920x0_80_0_0_d5852a56a4d5ef9bee463a7495a99616.jpg.webp

Своё заявление Сикорский сделал во время во время лекции в Британском Фонде Дитчли."Кремль можно остановить и даже победить – мы просто забыли об этом. Рональд Рейган говорил, что его стратегия по Советскому Союзу была простой, если не сказать упрощенной: "Мы выиграем, а они проиграют". Мне нравится такой подход", – заявил Сикорский.Он заявил, что для победы России нужно заново научиться побеждать в "игре на эскалацию". Например, нужно конфисковать €300 млрд российских суверенных активов."Путин их уже списал, он не надеется их вернуть. Но он тоже думает, что нам не хватит смелости их взять. Пока мы показываем, что он прав", – подчеркнул Сикорский.Он назвал события на Украине "матчем-реваншем" за распад СССР и вызовом европейским ценностям и западному образу жизни."Мы должны предотвратить распространение конфликта, но также должны победить. И как часть международного альянса демократий, мы можем это сделать", – подчеркнул Сикорский.Сам министр иностранных дел Польши в том числе и у себя на Родине считается британским агентом влияния. Он окончил Оксфорд, работал "журналистом" в Афганистане, где принимал участие в боевых действиях против Советской Армии, в чём позднее признавался. Одно из прозвищ Сикорского - "моджахед", другое - "алкоголик" за пристрастие к спиртному. Сикорский избежал гибели в катастрофе Ту-154м 10 апреля 2010 года, хотя, как министр иностранных дел должен был на борту судна, что породило волную конспирологических теорий о том, что британцы спасли своего агента влияния. При этом Сикорский был членом правительственной комиссии по расследованию этой катастрофы. Сикорский принял активное участие в Майдане 2013-2014 года.Жена Сикорского — британский историк-русофоб Энн Эплбаум, автор книг о голоде 30-х годов ХХ века и о ГУЛАГе. В 2019 году награждена украинским орденом княгини Ольги III степени "за весомый вклад в чествование памяти жертв геноцида Украинского народа — Голодомора 1932—1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе", в августе 2022 года — этим же орденом II степени "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире".Ранее Сикорский уже призывал к жёстким действиям в отношении России. Он также благодарил США за подрыв "Северных потоков".ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 48 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 31 обстрел, на горловском — 17 обстрелов, выпустив в общей сложности 125 различных снарядов.Поступили сведения о гибели гражданского лица, также ранения получили 4 гражданских лица.Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений, 1 автомобиль и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм и 1 ракету из РСЗО."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 30 июня по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Петровский район) - при исполнении служебных обязанностей пострадали четверо сотрудников МЧС России, кроме того поврежден пожарный автомобиль; Ясиноватая - в 3-м микрорайоне ранены дети: мальчик 2020 года рождения и девочка-подросток 2009 года рождения", - сообщило представительство.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону 19 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Обрывка — 3; Райское — 3; Голая Пристань — 5; Новая Каховка — 5; Каховка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Новая Каховка, Алёшки и Солонцы.Утром 30 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на парковку. Повреждения получила 1 квартира в МКД, здания 2 хозяйствующих субъектов и 9 транспортных средств. В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлок Разумное, сёла Ближнее, Варваровка, Журавлевка, Красный Хутор и Нечаевка. Всего за прошедшие сутки выпущено 18 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 2 беспилотника. Системой ПВО сбит 1 БпЛА. Повреждения зафиксированы в 18 частных домовладениях, 4 автомобилях и 4 надворных постройках", - указывалось в сводке.Кроме того, в Борисовском районе по селам Богун-Городок и Грузское, а также хутору Казачье-Рудченское выпущено 5 БпЛА и 8 боеприпасов в ходе одного обстрела. В селе Богун-Городок в результате удара дрона-камикадзе по легковому автомобилю пострадали мужчина и женщина. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгород, женщина — госпитализирована в областную клиническую больницу. Три автомобиля сгорели. В одном частном доме выбиты окна и повреждена кровля.Также, в Валуйском городском округе по сёлам Новопетровка и Старый Хутор были совершены атаки с помощью 2 БпЛА. Повреждены коммерческий объект и инфраструктурный объект связи. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 5 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и один беспилотник. Есть повреждения на инфраструктурном объекте связи."В Грайворонском городском округе по городу Грайворон, поселкам Горьковский и Совхозный, селам Безымено, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Первая и Пороз было выпущено 11 БПЛА, 24 боеприпаса в ходе 5 обстрелов. В селе Козинка в результате повторных атак разрушен частный дом и один магазин. Ночью два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В 15 квартирах двух МКД выбиты окна, также осколками посечены два автомобиля. Всего в результате атак за прошедшие сутки повреждены 15 квартир в 2 МКД, 7 частных домовладений, 4 автомобиля, 3 надворных постройки, 1 социальный объект и 2 коммерческих объекта", - отмечалось в сводке.Кроме того, в Краснояружском районе атакам подверглись посёлок Прилесье и село Вязовое. Были нанесены удары одним БПЛА и 4 боеприпасами в ходе одного обстрела. Пострадавших и разрушений нет."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Ленинский, селам Вознесеновка, Зиборовка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено 33 снаряда и 6 БпЛА, одно взрывное устройство сброшено с беспилотника. Два мирных жителя были ранены. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочным ранением шеи госпитализирован в областную клиническую больницу. Еще один пострадавший — мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног был доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. В хуторе Панков в результате прилета боеприпаса разрушен частный дом. Всего в результате атак за прошедшие сутки повреждены 11 частных домовладений, 8 автомобилей, здания 2 сельхозпредприятий, коммерческий объект торговли, один социальный объект, а также линия электропередачи", - писал Гладков.Позже он рассказал об атаке украинского беспилотника на Грайворон."В городе Грайворон беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов. Пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - отметил губернатор в 10:52.Спустя некоторое время Гладков написал о другой атаке."Село Богун-Городок Борисовского района подверглось атаке FPV-дронами ВСУ. В результате атаки дрона в частном доме ранены двое мирных жителей. Мужчина и женщина попутным транспортом доставлены в Борисовскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. По информации медиков, состояние раненых оценивается как тяжелое, вся необходимая помощь оказывается", - отмечал он.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте - в статье Александра Чаленко "Донецкий фронт. Российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка"

https://ukraina.ru/20240630/1055956160.html

https://ukraina.ru/20240629/1055954840.html

https://ukraina.ru/20240629/1055951128.html

белгород

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, сикорский, вячеслав гладков, рональд рейган, сцкк, вооруженные силы украины, белгород, украина, россия, мид