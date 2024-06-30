Американский рэпер Канье Уэст, поддерживающий Путина, приехал в Москву - 30.06.2024 Украина.ру
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Американский рэпер Канье Уэст, поддерживающий Путина, приехал в Москву
Американский рэпер Канье Уэст, поддерживающий Путина, приехал в Москву - 30.06.2024 Украина.ру
Американский рэпер Канье Уэст, поддерживающий Путина, приехал в Москву
Эпатажный американский рэпер приехал в российскую столицу и остановился в одном из отелей в центре Москвы. Об этом сообщили российские телеграм-каналы, опубликовав видео прогулки знаменитости
2024-06-30T13:01
2024-06-30T13:07
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Российская продюсер Яна Рудковская полагает, что цель визита артиста состоит в предстоящем музыкальном шоу, о котором телеграм-каналы сообщали еще в начале месяца. По данным RT, в "Лужниках" опровергают подготовку к его шоу на площадке. "Это фейк-информация, все подтвержденные мероприятия находятся на официальном сайте, а обычно это задолго до мероприятия", — сказано в опубликованном сообщении. По другой информации, Уэст приехал на день рождения российского модельера Гоши Рубчинского – вчера ему исполнилось 40 лет. В прошлом году Рубчинский стал руководителем отдела дизайна компании Yeezy – ее владельцем является американский рэпер. Уэст часто появляется в одежде бренда российского модельера.Еще в 2022 году исполнитель заявлял, что он "очень пророссийский", выражая поддержку президенту РФ Владимиру Путину.О революционных песнях, русской музыке в Китае и "романтичной" Москве читайте в интервью изданию Украина.ру оперной певицы из КНР Ван Фан.
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новости, дэвид уэст, москва, россия
Новости, Дэвид Уэст, Москва, Россия

Американский рэпер Канье Уэст, поддерживающий Путина, приехал в Москву

13:01 30.06.2024 (обновлено: 13:07 30.06.2024)
 
Американский рэпер Канье Уэст
Американский рэпер Канье Уэст
Читать в
Эпатажный американский рэпер приехал в российскую столицу и остановился в одном из отелей в центре Москвы. Об этом сообщили российские телеграм-каналы, опубликовав видео прогулки знаменитости
Российская продюсер Яна Рудковская полагает, что цель визита артиста состоит в предстоящем музыкальном шоу, о котором телеграм-каналы сообщали еще в начале месяца.
"Канье Уэст уже в Москве! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в ''Лужниках'' Мои ставки если оно будет — то 80 тыс sold out за 3 дня", – написала Рудковская в сети.
По данным RT, в "Лужниках" опровергают подготовку к его шоу на площадке.
"Это фейк-информация, все подтвержденные мероприятия находятся на официальном сайте, а обычно это задолго до мероприятия", — сказано в опубликованном сообщении.
По другой информации, Уэст приехал на день рождения российского модельера Гоши Рубчинского – вчера ему исполнилось 40 лет. В прошлом году Рубчинский стал руководителем отдела дизайна компании Yeezy – ее владельцем является американский рэпер. Уэст часто появляется в одежде бренда российского модельера.
Еще в 2022 году исполнитель заявлял, что он "очень пророссийский", выражая поддержку президенту РФ Владимиру Путину.
О революционных песнях, русской музыке в Китае и "романтичной" Москве читайте в интервью изданию Украина.ру оперной певицы из КНР Ван Фан.
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Заголовок открываемого материала
13:01Американский рэпер Канье Уэст, поддерживающий Путина, приехал в Москву
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