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Американский рэпер Канье Уэст, поддерживающий Путина, приехал в Москву

Американский рэпер Канье Уэст, поддерживающий Путина, приехал в Москву - 30.06.2024 Украина.ру

Американский рэпер Канье Уэст, поддерживающий Путина, приехал в Москву

Эпатажный американский рэпер приехал в российскую столицу и остановился в одном из отелей в центре Москвы. Об этом сообщили российские телеграм-каналы, опубликовав видео прогулки знаменитости

2024-06-30T13:01

2024-06-30T13:01

2024-06-30T13:07

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Российская продюсер Яна Рудковская полагает, что цель визита артиста состоит в предстоящем музыкальном шоу, о котором телеграм-каналы сообщали еще в начале месяца. По данным RT, в "Лужниках" опровергают подготовку к его шоу на площадке. "Это фейк-информация, все подтвержденные мероприятия находятся на официальном сайте, а обычно это задолго до мероприятия", — сказано в опубликованном сообщении. По другой информации, Уэст приехал на день рождения российского модельера Гоши Рубчинского – вчера ему исполнилось 40 лет. В прошлом году Рубчинский стал руководителем отдела дизайна компании Yeezy – ее владельцем является американский рэпер. Уэст часто появляется в одежде бренда российского модельера.Еще в 2022 году исполнитель заявлял, что он "очень пророссийский", выражая поддержку президенту РФ Владимиру Путину.О революционных песнях, русской музыке в Китае и "романтичной" Москве читайте в интервью изданию Украина.ру оперной певицы из КНР Ван Фан.

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новости, дэвид уэст, москва, россия