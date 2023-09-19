https://ukraina.ru/20230919/1049526001.html

Китайская оперная певица Ван Фан о революционных песнях, русской музыке в Китае и "романтичной" Москве

Китайская оперная певица Ван Фан о революционных песнях, русской музыке в Китае и "романтичной" Москве - 19.09.2023 Украина.ру

Китайская оперная певица Ван Фан о революционных песнях, русской музыке в Китае и "романтичной" Москве

Культурное сближение между народами России и Китая так или иначе будет неизбежной тенденцией в развитии отношений между нами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала оперная певица из Китая Ван Фан

2023-09-19T17:02

2023-09-19T17:02

2023-09-19T17:08

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— У Китая с Россией дружественные отношения, развивающиеся по всем направлениям. При этом в культурном плане складывается ощущение, что наши страны недостаточно знают друг о друге. Расскажите, пожалуйста, о музыкальном мире современного Китая в целом.— Китайский музыкальный рынок живёт насыщенной жизнью. В нашей музыке есть много различных стилей и направлений. Например, популярно направление национальной оперы, в том числе мюзиклы, китайское эстрадное представление с пением и прибаутками, пение речитативом, также сплав традиционной оперы с поп-музыкой, — всё это очень нравится слушателям. Что касается меня, я исполнительница традиционного вокального направления. В основном я работаю в направлении, которое у нас называется «революционные песни». Но бывает, что выступаю и в других направлениях. Сегодня в Китае, к примеру, очень популярны видеоклипы, где смешаны традиционная опера с поп-музыкой. Именно такое исполнение остаётся в памяти людей и, соответственно, такое исполнение легче и продвигать [на рынок].– Ваше направление – народная музыка. При этом мы знаем, что кроме общепринятого китайского языка существуют много диалектов. Правда ли, что музыкальный фольклор разных регионов КНР очень отличается друг от друга?– В целом, в народном исполнении – много различий. Даже в музыкальных училищах уделяют внимание региональным различиям, изучают народные пения и их перерабатывают. Добавляются моменты из итальянской манеры пения. Так появляется что-то новое: смесь академического, национального, регионального, в котором заметно влияние современности.– А поют – на общепринятом языке или на диалектах?– На общепринятом. Но некоторые композиции могут исполняться и на диалекте, при необходимости. Зависит от цели.– Вы сказали о революционных песнях. Что это за направление? – Это песни, вышедшие из военного времени, рассказывающие о каком-то событии, о связи армии и народа. В современных условиях понятие революционной песни расширилось. Если в общих чертах, то это песни, наполненные позитивными моментами, полные призывов к большим свершениям. В создание таких песен чувствуется присутствие современности. Это делается, чтобы такие песни были приняты и востребованы молодежью.Изначально такие песни, конечно же, начали зарождаться в среде бойцов во время войны. А сейчас стали появляться и авторы среди молодежи. Они любят свою страну и историю, занимаются творчеством, воспевая подвиги наших героев. – А кто ваша основная публика? – Поначалу основными слушателями были люди пожилого возраста. Но благодаря непрерывным стараниям создателей таких песен, благодаря их творческому подходу всё больше молодежи слушают и поют наши песни.– В последние годы правительство вашей страны взяло курс на отдаление от западного влияния. Предпринимаются попытки продвижения в молодёжную среду истинно народной музыки, национального искусства. Из обсуждений в ваших социальных сетях видно, что, в частности, сейчас не жалуют вниманием некогда популярную корейскую эстраду. Так ли это?– Правительство не пытается ограничивать чьё-либо влияние. Дело в том, что все эти женоподобные мальчики, бегающие по сцене, все эти кривляния – не в в нашей культурной традиции, нам это чуждо. Поэтому, если правительство и принимало какие-либо решения в этом направлении, то это было лишь по воле народа. Голос большинства народа правительство слышит и действует соответственно.Вообще, китайцы любят и воспринимают многое в музыке. Любят лучшие образцы мирового искусства. Но у простого народа есть свои понятия о прекрасном, свои предпочтения. Народ умеет отбрасывать некрасивое, немужественное. Народ сам разберётся и оставит нужное.– Ваша самая известная композиция – "Ода героям". Она звучит в многосерийном фильме "Дети героев". Расскажите о ней.– Да, это песня из кинофильма. Фильм "Дети героев" был снят в 1964 году по событиям Корейской войны. Главными героями фильма были молодой человек Ван Чэн и девушка Ван Фан. Как вы понимаете, моя полная тёзка, меня тоже зовут Ван Фан. Мои родители однажды смотрели этот фильм и тогда же приняли решение, что если родится девушка – назовём Ван Фан. Если мальчик – будет Ван Чэн. Я хочу отметить, что этот фильм имел огромное влияние на граждан нашей страны. Фильм был снят по реальным событиям, использовался эпизод Корейской войны. Радист Ван Чэн занял позицию на одном из холмов, передавал сведения нашим войскам и потом отбивался от врага до последнего патрона, вызвал огонь на себя и погиб, бросившись на врага. Его сестра, артистка агитбригады, узнав о гибели брата, очень страдала, но её поддержал политрук. Ван Фан написала песню "Ода героям", посвятив её брату.Очень трогательный фильм, который нашёл отклик в сердцах зрителей того времени.– Вы впервые в Москве. Что вы думаете о нашей стране, о её столице?– С аэропорта меня не покидает чувство, которое у меня и в детстве было: Москва – романтична. В детстве, ещё до того как я профессионально начала заниматься музыкой, я уже тогда по радио и ТВ слышала много ваших песен: "Ой, мчится тройка удалая" , "Катюша", "Подмосковные вечера". Можно сказать, что моё представление о Москве складывалось из вашей музыки. А когда приехала сюда, убедилась, что мои ранние представления о Москве верны. Простой и гостеприимный народ. Добрый. Мне здесь всё кажется родным.– А какая ваша любимая песня?– "Катюша".– На ваш взгляд, в каких направлениях нужно работать России и Китаю для развития культурного сотрудничества?– Мне кажется, культурное сближение между нашими народами так или иначе будет неизбежной тенденцией в развитии отношений между нами. Хочу сказать, что китайскому зрителю и слушателю всегда была интересна русская музыка. В том числе и современная музыка, то, что было написано недавно. Очень сильно влияние русской тематики на современную китайскую музыку. Не говоря уже о той музыке, которая у нас уже считается иностранной классикой. Но к нам редко приезжают артисты вашей эстрады – они бы могли попробовать себя в Китае. Что до меня лично, мне очень интересно сотрудничество с Россией, я бы хотела участвовать в культурном обмене с вашими артистами. Мне бы хотелось показать вам наше искусство.– Надеемся, когда-нибудь мы сможем побывать на вашем концерте в Москве.

https://ukraina.ru/20230911/1049328385.html

https://ukraina.ru/20230908/1049278755.html

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

интервью, кнр (китай), россия, культура, отношения, музыка, опера, мюзиклы, эстрада, вокал, фольклор, китайский язык, фильм, москва