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"Приехал Зеленский – город сдадут": военный эксперт о новой технике ВС РФ и роке "Покровська"

"Приехал Зеленский – город сдадут": военный эксперт о новой технике ВС РФ и роке "Покровська" - 29.06.2024 Украина.ру

"Приехал Зеленский – город сдадут": военный эксперт о новой технике ВС РФ и роке "Покровська"

ВСУ могут в скором времени потерять Красноармейск (Покровск), так как российская армия перешла к лобовым штурмам таких агломераций, а возле стелы на въезде в город недавно сфотографировался Владимир Зеленский, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-06-29T05:45

2024-06-29T05:45

2024-06-29T05:45

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"Туда недавно приезжал Зеленский, который позировал возле знака "Покровськ" и заверял, как Украина его будет защищать. Это стандартная история. То же самое уже было возле указателей на Артемовск и Авдеевку. Как только Зеленский появляется возле въездной стелы у какого-то города, это означает, что у ВСУ там дела плохи и что они его точно сдадут", – напомнил Анпилогов.ВС РФ накопили достаточно опыта для штурма таких населенных пунктов, отмечает он."Я неоднократно общался с бойцами, которые брали Мариуполь. Они говорят, что тогда на всю штурмовую бригаду у них было всего несколько разведывательных коптеров, которые бы позволили с воздуха выявить расположение вражеских сил. Сейчас такое просто невозможно.Свой опыт получили наши штурмовики. Свой опыт получила наша авиация, у которой теперь есть ФАБы и ОДАБы с универсальными модулями планирования и коррекции. Гораздо эффективнее начала работать артиллерия", Я неоднократно общался с бойцами, которые брали Мариуполь. Они говорят, что тогда на всю штурмовую бригаду у них было всего несколько разведывательных коптеров, которые бы позволили с воздуха выявить расположение вражеских сил. Сейчас такое просто невозможно", – рассказал эксперт.Кроме того, Украина получает от западных партнеров все более старое вооружение со складов, поэтому не может ни удержать фронт, ни отразить российское наступление."Таким образом, рост наших компетенций и деградация возможностей противника позволяет нам проводить более смелые операции с гораздо меньшими потерями", – резюмировал Анпилогов.О том, как наступает российская армия, а ВСУ не берегут свои резервы – в интервью Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, алексей анпилогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины