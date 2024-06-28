"Троица" Рублёва в Лавре, День памяти и скорби, украинский дизайнер в ОАЭ. События культуры за неделю
Концерт-реквием 22 июня в Бресте; достижения украинских дизайнеров и спорные идеи от гейммейкеров, "Троица" Андрея Рублёва вернулась Лавру
Берлин, Брест и другие в День скорби
В конце прошлой недели, 22-июня, в День памяти и скорби – начала Великой Отечественной войны в 1941 году, не только в России, но и за ее пределами.
Пожалуй, самые масштабные мероприятия прошли в Бресте – в ночь на 22-е прошел митинг-реквием, а сам этот день в Белоруссии называется Днем всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
"…Один из первых ударов врага на себя принял гарнизон Брестской крепости. Сопротивление продолжалась 32 дня. Измученные жаждой и голодом, отрезанные от внешнего мира, защитники мужественно сражались за каждый метр родной земли. Их подвиг стал примером героизма и мужества для всех последующих поколений.
Вместе с тем, 22 июня 1941 года – это и дата начала одного из самых страшных периодов в истории Беларуси – оккупации её территории немецко-фашистскими захватчиками.
За три года гитлеровцы уничтожили более 11,7 тысяч сёл и деревень республики, на принудительные работы в Германию были угнаны около 400 тысяч человек. На территории БССР было создано 260 мест принудительного содержания и уничтожения населения, их филиалов и отделений, в том числе концентрационные лагеря. Во время Великой Отечественной войны наша страна потеряла каждого третьего своего жителя", – напомнили организаторы – мемориальный комплекс Брестская крепость-герой.
На тожественном мероприятии выступили струнный и духовые оркестры, танцоры, певцы, местные чиновники с официальными речами.
Сотрудники российского посольства и местные жители торжественно возлагали цветы в Таллине. В эстонской столице с этим возникает традиционно меньше проблем, чем, например, в Риге, где городские власти периодически запрещают нести цветы к советским мемориалам.
© Посольство РФ в ЭстонииВозложение венков к памятнику Воину-Освободителю на Таллинском военном кладбище
© Посольство РФ в Эстонии
Возложение венков к памятнику Воину-Освободителю на Таллинском военном кладбище
Посол России в Германии Сергей Нечаев возложил цветы к советскому военному мемориалу в Шенхольцер-Хайде в Берлине. В Германии к монументам пускают, но на День Победы, например, запретили приносить к ним российские и украинские флаги – запрет был, конечно же, нарушен, и не обошлось без перепалок.
Сад кактусов посреди пустыни
Дизайнер Николай Каблука из Днепропетровска (Днепра) разработал проект световой концепции для острова-оазиса Аль-Нур в Шардже, в Объединенных Арабских Эмиратах.
"Приятно, что даже у таких топовых заказчиков как шейхи и департамент культуры и туризма в ОАЭ есть спрос на украинский креатив", – поделился с журналистами Каблука.
У Каблуки своя дизайнерская компания, соучредительницей которой является его жена Елена. Работают они в основном за границей – чаще всего в ОАЭ, но иногда занимаются и украинскими проектами.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mykola Kabluka
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mykola Kabluka
Концепция для острова Аль-Нур, судя по фото и описанию проекта, включает в себя композицию Кактусовая Симфония – "дышащий" светом сад кактусов, креативно освещенные геометрические конструкции, диджитал-тату, которые могут разукрасить тело любого посетителя.
Остров Аль-Нур – одна из главных достопримечательностей Шарджа: там расположена знаменитая художественная инсталляция OVO в форме яйца, павильон с порхающими тропическими бабочками, литературный павильон, где ежегодно устраивают фестивали чтения арабских сказок.
Переплыть Тису…
Постироничный и острый, буквально на грани разработал проект украинский никому до сих пор неизвестный программист Владислав Брюховецкий: созданная им для всех моделей телефонов онлайн-игра "Тиса" произвела в украинских соцсетях эффект разорвавшейся бомбы.
"Попробуй переплыть Тису больше раз, чем все другие в мире, покажи, кто тут настоящий профессионал. Не все так просто – сильный поток воды не даст расслабиться на протяжение всего путешествия", – написали разработчики в описании к игре.
Сюжет игры – очевиден: мужчина призывного возраста (так называемый уклонист), пытается переплыть Тису, за которой находятся земли Румынии, Словакии и Венгрии.
В реальной жизни это нередко заканчивается трагично: только по официальной информации Государственной погранслужбы Украины к середине мая нашли 35 утонувших с начала военных действий. Это только те, кого нашли на украинской стороне.
Игра вызвала такой нездоровый ажиотаж, что ее прокомментировал спикер Погранслужбы Андрей Демченко: по его словам, "игра привлекает внимание к незаконному пересечению границы на этом направлении, и большое количество утопленников должно останавливать желающих переплыть реку."
"Переплывать реку в игре нормально, а в реальности – нет", – написала пресс-служба украинской Погранслужбы в телеграм-канале.
Вчера, 16:40Шольц требует денег от ЕС на содержание украинских беженцевЕвропейскому союзу следует выделять больше средств странам, принимающим беженцев из Украины. Такое требование письменно изложил канцлер Германии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, о чем сам сообщил в ходе саммита ЕС в Брюсселе, передает газета Politico
"Троица" Андрея Рублёва
"Троица" Рублёва – наверное, самая известная русская православная икона.
В четверг, 26 июня, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что она возвращена в Троице-Сергееву Лавру в Сергиевом Посаде, где находилась пять столетий до 1929 года.
В 1929 году после реставрации поступила в собрание Государственной Третьяковской галереи, где и находилась до недавнего времени.
Возвращение ее в Лавру, по словам Воробьева, произошло по поручению президента РФ Владимира Путина.
Написана икона была в первой половине XV века "в похвалу Сергию Радонежскому", как считают многие историки. "Троица" находилась в местном ряду иконостаса Троицкого собора — то есть в том ряду, где обычно находится храмовая икона.
Работы живописца и иконописца Рублёва – одного из самых известных в русской истории (например, в польских и испанских университетах, некоторые курсы о русской культуре начинают именно с него), сохранились в Спасо-Андрониковом монастыре, Благовещенском соборе Московского Кремля, а место, куда непременно привозят всех туристов, путешествующих по Золотому Кольцу России – исторический заповедник Владимиро-Суздальского княжества и Успенский собор во Владимире.
Там увидеть фрески Рублёва: "Держащий свиток ангел", "Шествие праведных в рай", "Страшный суд" и другие, общая площадь которых – 300 квадратных метров, можно издалека.
Над росписью Успенского собора Рублёв работал совместно с Даниилом Чёрным – еще одним иконописцем, монахом, которого Русская православная церковь почитает как святого преподобного.
О культурной дипломатии - в материале Евгении Кондаковой Искусство заставит пушки замолчать: как культурная дипломатия способствует прекращению конфликтов на сайте Украина.ру.