https://ukraina.ru/20240628/1055889588.html

"Троица" Рублёва в Лавре, День памяти и скорби, украинский дизайнер в ОАЭ. События культуры за неделю

"Троица" Рублёва в Лавре, День памяти и скорби, украинский дизайнер в ОАЭ. События культуры за неделю - 28.06.2024 Украина.ру

"Троица" Рублёва в Лавре, День памяти и скорби, украинский дизайнер в ОАЭ. События культуры за неделю

Концерт-реквием 22 июня в Бресте; достижения украинских дизайнеров и спорные идеи от гейммейкеров, "Троица" Андрея Рублёва вернулась Лавру

2024-06-28T05:57

2024-06-28T05:57

2024-06-28T05:57

культура

эксклюзив

россия

оаэ

брест

алексей воробьев

великая отечественная война

дизайн

уклонисты

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Берлин, Брест и другие в День скорбиВ конце прошлой недели, 22-июня, в День памяти и скорби – начала Великой Отечественной войны в 1941 году, не только в России, но и за ее пределами.Пожалуй, самые масштабные мероприятия прошли в Бресте – в ночь на 22-е прошел митинг-реквием, а сам этот день в Белоруссии называется Днем всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны."…Один из первых ударов врага на себя принял гарнизон Брестской крепости. Сопротивление продолжалась 32 дня. Измученные жаждой и голодом, отрезанные от внешнего мира, защитники мужественно сражались за каждый метр родной земли. Их подвиг стал примером героизма и мужества для всех последующих поколений.Вместе с тем, 22 июня 1941 года – это и дата начала одного из самых страшных периодов в истории Беларуси – оккупации её территории немецко-фашистскими захватчиками.За три года гитлеровцы уничтожили более 11,7 тысяч сёл и деревень республики, на принудительные работы в Германию были угнаны около 400 тысяч человек. На территории БССР было создано 260 мест принудительного содержания и уничтожения населения, их филиалов и отделений, в том числе концентрационные лагеря. Во время Великой Отечественной войны наша страна потеряла каждого третьего своего жителя", – напомнили организаторы – мемориальный комплекс Брестская крепость-герой.На тожественном мероприятии выступили струнный и духовые оркестры, танцоры, певцы, местные чиновники с официальными речами.Сотрудники российского посольства и местные жители торжественно возлагали цветы в Таллине. В эстонской столице с этим возникает традиционно меньше проблем, чем, например, в Риге, где городские власти периодически запрещают нести цветы к советским мемориалам.Посол России в Германии Сергей Нечаев возложил цветы к советскому военному мемориалу в Шенхольцер-Хайде в Берлине. В Германии к монументам пускают, но на День Победы, например, запретили приносить к ним российские и украинские флаги – запрет был, конечно же, нарушен, и не обошлось без перепалок.Сад кактусов посреди пустыниДизайнер Николай Каблука из Днепропетровска (Днепра) разработал проект световой концепции для острова-оазиса Аль-Нур в Шардже, в Объединенных Арабских Эмиратах."Приятно, что даже у таких топовых заказчиков как шейхи и департамент культуры и туризма в ОАЭ есть спрос на украинский креатив", – поделился с журналистами Каблука.У Каблуки своя дизайнерская компания, соучредительницей которой является его жена Елена. Работают они в основном за границей – чаще всего в ОАЭ, но иногда занимаются и украинскими проектами.Концепция для острова Аль-Нур, судя по фото и описанию проекта, включает в себя композицию Кактусовая Симфония – "дышащий" светом сад кактусов, креативно освещенные геометрические конструкции, диджитал-тату, которые могут разукрасить тело любого посетителя.Остров Аль-Нур – одна из главных достопримечательностей Шарджа: там расположена знаменитая художественная инсталляция OVO в форме яйца, павильон с порхающими тропическими бабочками, литературный павильон, где ежегодно устраивают фестивали чтения арабских сказок.Переплыть Тису…Постироничный и острый, буквально на грани разработал проект украинский никому до сих пор неизвестный программист Владислав Брюховецкий: созданная им для всех моделей телефонов онлайн-игра "Тиса" произвела в украинских соцсетях эффект разорвавшейся бомбы."Попробуй переплыть Тису больше раз, чем все другие в мире, покажи, кто тут настоящий профессионал. Не все так просто – сильный поток воды не даст расслабиться на протяжение всего путешествия", – написали разработчики в описании к игре.Сюжет игры – очевиден: мужчина призывного возраста (так называемый уклонист), пытается переплыть Тису, за которой находятся земли Румынии, Словакии и Венгрии.В реальной жизни это нередко заканчивается трагично: только по официальной информации Государственной погранслужбы Украины к середине мая нашли 35 утонувших с начала военных действий. Это только те, кого нашли на украинской стороне.Игра вызвала такой нездоровый ажиотаж, что ее прокомментировал спикер Погранслужбы Андрей Демченко: по его словам, "игра привлекает внимание к незаконному пересечению границы на этом направлении, и большое количество утопленников должно останавливать желающих переплыть реку.""Переплывать реку в игре нормально, а в реальности – нет", – написала пресс-служба украинской Погранслужбы в телеграм-канале."Троица" Андрея Рублёва"Троица" Рублёва – наверное, самая известная русская православная икона.В четверг, 26 июня, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что она возвращена в Троице-Сергееву Лавру в Сергиевом Посаде, где находилась пять столетий до 1929 года.В 1929 году после реставрации поступила в собрание Государственной Третьяковской галереи, где и находилась до недавнего времени.Возвращение ее в Лавру, по словам Воробьева, произошло по поручению президента РФ Владимира Путина.Написана икона была в первой половине XV века "в похвалу Сергию Радонежскому", как считают многие историки. "Троица" находилась в местном ряду иконостаса Троицкого собора — то есть в том ряду, где обычно находится храмовая икона.Работы живописца и иконописца Рублёва – одного из самых известных в русской истории (например, в польских и испанских университетах, некоторые курсы о русской культуре начинают именно с него), сохранились в Спасо-Андрониковом монастыре, Благовещенском соборе Московского Кремля, а место, куда непременно привозят всех туристов, путешествующих по Золотому Кольцу России – исторический заповедник Владимиро-Суздальского княжества и Успенский собор во Владимире.Там увидеть фрески Рублёва: "Держащий свиток ангел", "Шествие праведных в рай", "Страшный суд" и другие, общая площадь которых – 300 квадратных метров, можно издалека.Над росписью Успенского собора Рублёв работал совместно с Даниилом Чёрным – еще одним иконописцем, монахом, которого Русская православная церковь почитает как святого преподобного.О культурной дипломатии - в материале Евгении Кондаковой Искусство заставит пушки замолчать: как культурная дипломатия способствует прекращению конфликтов на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240627/1055888554.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, россия, оаэ, брест, алексей воробьев, великая отечественная война, дизайн, уклонисты