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"Отличные укрепления и блиндажи": военный обозреватель о достойной обороне российской армии

"Отличные укрепления и блиндажи": военный обозреватель о достойной обороне российской армии - 28.06.2024 Украина.ру

"Отличные укрепления и блиндажи": военный обозреватель о достойной обороне российской армии

У российской армии отличные укрепления и блиндажи. Об этом сообщил военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру

2024-06-28T05:50

2024-06-28T05:50

2024-06-28T05:50

новости

запорожская область

алексей живов

вооруженные силы украины

контрнаступление

сво

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"В Запорожской области мы же как-то сдержали контрнаступ ВСУ. И вообще, за два года СВО все уже убедились – если ты не окопался, ты умрешь. Выдержим ли вы новое вражеское наступление? Выдержим. Причинят ли они нам ущерб? Да, причинят. Но мы справимся. В обороне мы себя показываем очень достойно", - заверил Живов.Подробнее о грядущем наступлении ВСУ— в материале Кирилла Курбатова Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ на сайте Украина.ру.

запорожская область

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, алексей живов, вооруженные силы украины, контрнаступление, сво