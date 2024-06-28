"Отличные укрепления и блиндажи": военный обозреватель о достойной обороне российской армии
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
У российской армии отличные укрепления и блиндажи. Об этом сообщил военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру
"В Запорожской области мы же как-то сдержали контрнаступ ВСУ. И вообще, за два года СВО все уже убедились – если ты не окопался, ты умрешь. Выдержим ли вы новое вражеское наступление? Выдержим. Причинят ли они нам ущерб? Да, причинят. Но мы справимся. В обороне мы себя показываем очень достойно", - заверил Живов.
Подробнее о грядущем наступлении ВСУ— в материале Кирилла Курбатова Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ на сайте Украина.ру.