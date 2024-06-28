"Отличные укрепления и блиндажи": военный обозреватель о достойной обороне российской армии - 28.06.2024 Украина.ру
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"Отличные укрепления и блиндажи": военный обозреватель о достойной обороне российской армии
"Отличные укрепления и блиндажи": военный обозреватель о достойной обороне российской армии - 28.06.2024 Украина.ру
"Отличные укрепления и блиндажи": военный обозреватель о достойной обороне российской армии
У российской армии отличные укрепления и блиндажи. Об этом сообщил военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру
2024-06-28T05:50
2024-06-28T05:50
новости
запорожская область
алексей живов
вооруженные силы украины
контрнаступление
сво
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"В Запорожской области мы же как-то сдержали контрнаступ ВСУ. И вообще, за два года СВО все уже убедились – если ты не окопался, ты умрешь. Выдержим ли вы новое вражеское наступление? Выдержим. Причинят ли они нам ущерб? Да, причинят. Но мы справимся. В обороне мы себя показываем очень достойно", - заверил Живов.Подробнее о грядущем наступлении ВСУ— в материале Кирилла Курбатова Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ на сайте Украина.ру.
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новости, запорожская область, алексей живов, вооруженные силы украины, контрнаступление, сво
Новости, Запорожская область, Алексей Живов, Вооруженные силы Украины, контрнаступление, СВО

"Отличные укрепления и блиндажи": военный обозреватель о достойной обороне российской армии

05:50 28.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Читать в
У российской армии отличные укрепления и блиндажи. Об этом сообщил военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру
"В Запорожской области мы же как-то сдержали контрнаступ ВСУ. И вообще, за два года СВО все уже убедились – если ты не окопался, ты умрешь. Выдержим ли вы новое вражеское наступление? Выдержим. Причинят ли они нам ущерб? Да, причинят. Но мы справимся. В обороне мы себя показываем очень достойно", - заверил Живов.
Подробнее о грядущем наступлении ВСУ— в материале Кирилла Курбатова Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ на сайте Украина.ру.
 
НовостиЗапорожская областьАлексей ЖивовВооруженные силы УкраиныконтрнаступлениеСВО
 
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