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Синопское сражение – не "пиррова" победа Черноморского флота

Синопское сражение – не "пиррова" победа Черноморского флота - 29.11.2024 Украина.ру

Синопское сражение – не "пиррова" победа Черноморского флота

Утром 30 ноября 1853 года эскадра Черноморского флота России под командованием вице-адмирала Павла Нахимова двумя колоннами пошла на прорыв к Синопскому рейду. На нём в тот момент находилась 7 турецких фрегатов, 3 корвета, 2 пароходофрегата, 2 брига и 2 военных транспорта

2024-11-29T07:59

2024-11-29T07:59

2024-11-29T07:59

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Под защитой береговых батарей османские корабли чувствовали себя в безопасности, что, вероятно, усыпило бдительность их команд. Из-за дождя они не сразу заметили смелого манёвра русской эскадры.Огонь османской артиллерии не смог остановить атаку. Уже в начале боя флагманский линкор "Императрица Мария" вывел из строя два 44-пушечных фрегата противника, включая флагманский "Ауни-Аллах". А далее сказалось значительное превосходство в огневой мощи русской эскадры (5627 против 2706 кг бортового залпа). Встав на якоря, её корабли (6 линкоров и 2 фрегата) с расстояния в 280-370 метров открыли прицельный огонь по запертому в бухте противнику.При этом россиянами впервые применялись бомбические орудия с разрывными снарядами. Парусники несли от них сильные разрушения. Между тем у османов подобных орудий почти не было.Несмотря на отчаянное сопротивление турецких моряков, разгром их эскадры был полным. Спастись удалось лишь пароходофрегату "Таифу". В плен попал даже османский командующий Осман-паша.Главной целью, стоявшей перед эскадрой Нахимова, являлось пресечение действий турок по поддержке горцев Черкесии. Последние выступили на стороне Османской империи в её конфликте с Россией, который вскоре перерос в Крымскую войну. Под командованием имама Шамиля отряды горцев угрожали тылам русских войск, находившимся в Закавказье.Петербург располагал сведениями, согласно которым в ноябре 1853 года Турция готовила крупную десантную операцию на Кавказе. Она могла привести к новой активизации Шамиля и его союзников, после того как в начале осени восстание горцев удалось приостановить.Таким образом, разгром синопской эскадры турок снижал опасность обострения на Кавказе. Кроме того, требовался ответ за нападение на российскую пограничную заставу Святого Николая близ Батума, совершённого в конце октября. Общественность тогда была шокирована зверствами башибузуков над русскими пленными: распятием таможенного инспектора, отрезанием головы православного священника и т.п.Существовала необходимость перевернуть страницу и неудачного для российских войск в сражении под дунайской Олтеницей, что в Валахии 4 ноября 1853 года. Ведь за событиями на Дунае пристально наблюдали в Австро-Венгрии, на поддержку которой Николай I рассчитывал.Наряду с победой у Башкадыклара (сорвавшее турецкое наступление на Кавказ) Синопский триумф имел большое значение для придания уверенности российской армии и флоту. Весть об этих двух крупных поражениях османов достигли Парижа и Лондона, где стало очевидно, что вести войну против России чужими руками не получится.Встал вопрос о военно-политическом престиже Франции и Англии, поскольку к моменту Синопского сражения их объединённая эскадра находилась в Константинополе и гарантировала безопасность турецких берегов.Началась подготовка западноевропейского общественного мнения к неминуемому столкновению с Россией. В Великобритании газеты дошли до того, что стали утверждать, будто Синоп – это шаг на пути русской экспансии в Индию. "Таймс" писал, что мир оказался "отныне несовместимым с честью и достоинством Британии". Наполеон III всем своим видом показывал, что готов вступиться за турок и в одиночку.5 января 1854 года военная эскадра союзников вошла в Чёрное море якобы для миротворческой миссии. Однако первым делом она предоставила прикрытие османским кораблям, доставившим подкрепление, вооружение и продовольствие в Трапезунд, Батум и пост Святого Николая.От Черноморского флота России требовалось следовать на свои базы, которые, по сути, блокировались. Однако несмотря на столь унизительные требования, Николай I предпринял последнюю перед началом Крымской войны попытку сохранить мир с европейскими державами.Превозмогая своё негодование, император предложил Парижу и Лондону официально объявить, что их действия нацелены на нейтрализацию Чёрного моря и поэтому в равной степени служат предупреждением и России, и Турции. Доктор исторических наук Владимир Дегоев по этому поводу пишет:"Отрицательный ответ Британии и Франции был равносилен шлепку по руке, протянутой для примирения. Царю отказали в самой малости – возможности сохранить лицо".Российские послы были отозваны из Парижа и Лондона, а в марте 1854 года обе эти столицы объявили войну Петербургу. После чего французы и англичане могли уже совершенно открыто помогать османам вести боевые действия против России.Настрой того времени в западных элитах хорошо передавала реплика британского посла в Константинополе Стрэтфорд-Каннинга: "Слава богу! Это война". Однако отправив военные контингенты против России, европейцы вынуждены были нести огромные расходы и большие людские потери. Особенно чувствительными они были для Франции. 95 тысяч подданных Второй империи не вернулись из Крымской экспедиции. Наряду с другими авантюрами Наполеона III это надорвало силы его государства.Вопрос и политических последствиях Синопского сражения является одним из самых обсуждаемых среди событий Крымской войны. Существует мнение, что Синоп стал "пирровой" победой для России, обрёкшей её на войну против коалиции европейских государств.На самом деле к моменту нахимовского рейда к османской морской базе Россия уже была по разные "стороны баррикад" с Францией и Великобританией. И по мере нарастания русско-турецкого противостояния поддержка Западом османов неизбежно бы возрастала. Наполеон III использовал Порту как таран против Петербурга – гаранта Венской международной системы. Английские правящие круги не могли допустить поражения и дезинтеграции Османской империи, где их влияние было доминирующим.Разгром турецкой эскадры на Чёрном море в совокупности с поражением и деградацией Анатолийской армии османов в конце 1853 года обескуражили кавказских союзников Порты. Стратегическая инициатива на Кавказском театре военных действий перешла к русским. А, как известно, именно успехи на данном направлении позволили России свести к минимуму негативные итоги Крымской войны.От редактора: нельзя не заметить сходства ситуации 170-летней давности с нынешней. Тогда, как и сейчас, частный конфликт двух государств постепенно, путём поэтапной эскалации перерастал в большую европейскую (или как её ещё называют "нулевую мировую", хотя этот титул носят несколько конфликтов) войну. При этом, успешные действия российской стороны только усугубляли её положения.(В. Стоякин)

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Игорь Иваненко

история, история новороссии, россия, франция, черноморский флот, великобритания, османская империя, российская империя, xix век, крымская война