Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения Киевом транзита российского газа — Чебан - 29.11.2024 Украина.ру
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Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения Киевом транзита российского газа — Чебан
Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения Киевом транзита российского газа — Чебан - 29.11.2024 Украина.ру
Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения Киевом транзита российского газа — Чебан
Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью, в случае если Украина прекратит транзит газа. Об этом заявил вице-председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в эфире кишиневского телеканала N4
2024-11-29T07:56
2024-11-29T07:56
новости
молдавия
газпром
украина
киев
еврокомиссия
минэнерго
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"Ключевыми рисками для продолжения транзита через Украину являются как нежелание Киева продлевать договор по транзиту, так и военные действия... В случае продолжения неопределенности Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны", - сказал Чебан.Он также уточнил, что, если Украина не продлит соглашение на транзит газа, Молдавия будет искать альтернативные пути через трансбалканский коридор.Чебан также подчеркнул важность подписания операторских соглашений между "Газпромом", "Нафтогазом Украины" и операторами газотранспортных систем. Без таких соглашений организация транзита газа, в том числе для Приднестровья и других европейских стран, будет невозможна.Ранее глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа ПМР после нового года. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.Накануне молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии.Подробнее о последствиях возможного прекращения транзита газа - в материале Вице-премьер Сербии предупредил о росте цен на газ в Европе из-за Украины на сайте Украина.ру.
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новости, молдавия, газпром, украина, киев, еврокомиссия, минэнерго
Новости, Молдавия, Газпром, Украина, Киев, Еврокомиссия, Минэнерго

Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения Киевом транзита российского газа — Чебан

07:56 29.11.2024
 
© CC0, Pixabayфлаг Молдавия Молдова
флаг Молдавия Молдова
© CC0, Pixabay
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Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью, в случае если Украина прекратит транзит газа. Об этом заявил вице-председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в эфире кишиневского телеканала N4
"Ключевыми рисками для продолжения транзита через Украину являются как нежелание Киева продлевать договор по транзиту, так и военные действия... В случае продолжения неопределенности Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны", - сказал Чебан.
Он также уточнил, что, если Украина не продлит соглашение на транзит газа, Молдавия будет искать альтернативные пути через трансбалканский коридор.
Чебан также подчеркнул важность подписания операторских соглашений между "Газпромом", "Нафтогазом Украины" и операторами газотранспортных систем. Без таких соглашений организация транзита газа, в том числе для Приднестровья и других европейских стран, будет невозможна.
Ранее глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа ПМР после нового года. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
Накануне молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии.
Подробнее о последствиях возможного прекращения транзита газа - в материале Вице-премьер Сербии предупредил о росте цен на газ в Европе из-за Украины на сайте Украина.ру.
 
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