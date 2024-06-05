https://ukraina.ru/20240605/1055485257.html

Катастрофа на Каховском море. Какая из днепровских ГЭС станет следующей?

Катастрофа на Каховском море. Какая из днепровских ГЭС станет следующей? - 05.06.2024 Украина.ру

Катастрофа на Каховском море. Какая из днепровских ГЭС станет следующей?

6 июня исполнится год с прорыва плотины Каховской ГЭС. К моменту разрушения этого гидротехнического сооружения в Каховском море (оно было переполнено) киевская власть всю весну 2023 года активно сбрасывала воду по каскаду днепровских ГЭС, компенсируя дефицит электроэнергии после ударов ВКС РФ

2024-06-05T14:33

2024-06-05T14:33

2024-06-05T14:33

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каховская гэс

днепр

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владимир сальдо

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За год о трагедии практически забыли. На подконтрольной киевской власти территории вспоминают лишь изредка, как правило, когда кто-то выкладывает видео с зарастающим деревьями и травами бывшим дном водохранилища, или же после ударов ВКС РФ по ГЭС. В российской части Херсонской области периодически корректируют оценки ущерба для сельского хозяйства.Как ликвидировали последствияНыне прекратившее своё существование Каховское море — так его поэтично называли — представляло собой нормативные 18,18 км3 воды, или 18,18 миллиарда тонн воды, расплескавшихся на площади 2 155 км2, что эквивалентно площади африканского Маврикия.К моменту прорыва плотины воды в водохранилище было даже больше, чем положено по нормативу. Дело в том, что к началу СВО киевская власть активно подрывала дамбы севернее Киева, пытаясь сдержать наступление ВС РФ, что к концу зимы — началу весны 2023 года привело к подтоплениям не только в Киевской области, но и в городской черте Киева. Попытки побороть эти подтопления по каскаду днепровских ГЭС заодно позволяли компенсировать снижение выработки электроэнергии на украинских ТЭС, пострадавших при ракетных ударах ВС РФ. Проще говоря, киевская власть совмещала полезное (сброс воды) с приятным (повышение выработки э/э гидроэлектростанциями, что смягчало энергетический кризис). Вода неизбежно оказывалась в самой нижней точке Днепра — в Каховском водохранилище. Излишние объёмы воды наравне с обстрелами плотины ВСУ из РСЗО "Хаймарс" в 2022 году стали причиной катастрофы, а что было её триггером — попадание артиллерийского снаряда, усталость металла затворов или их обрушение под давлением воды/падения крана после нанесённых взрывом повреждений — до сих пор не ясно.Последствия прорыва ликвидировали ещё к началу осени 2023 года. 5 сентября 2023 года главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил об окончании основного этапа ликвидации катастрофы на Каховской ГЭС. В зоне техногенной катастрофы на подконтрольной киевской власти территории оказались 180 населённых пунктов в Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях, под эпидемическим риском находились 900 тыс. человек. На правом берегу Днепра было взято 100 650 проб на холеру, но ни одного случая, к счастью, не обнаружили.В российской части Херсонской области "последствия большущей аварии практически ликвидированы" к 24 августа, когда врио главы Херсонской области Владимир Сальдо отчитался перед президентом Путиным. Работу вели в 17 населённых пунктах, однако "практически ликвидированы" не означает "полностью ликвидированы". Полная ликвидация, к сожалению, невозможна. И речь не о до сих пор подтопленной 13-тысячной Голой Пристани, а о разрушенной плотине и спущенном практически в ноль Каховском водохранилище, непосредственно влияющем на качество жизни, экономику и экологию региона.Хватает людям, но не сельскому хозяйствуК счастью, прорыв плотины существенно не сказался на водоснабжении населённых пунктов по обе стороны Днепра. В российской части Херсонской и Запорожской областей задействовали артезианские скважины — им пока удаётся компенсировать исчезновение днепровской воды. Для обеспечения Бердянска водой ввели в строй подземные скважины и планировали построить 15-км водовод для транспортировки 20 тыс. м3 воды в сутки. Однако спустя почти год новостей о строительстве водовода найти не удалось. В Крыму ещё до начала СВО провели модернизацию систем водоснабжения, подготовив полуостров к жизни без днепровской воды и сократив потери воды, доходившие до 50%.Схожая история на неосвобождённых территориях. В Днепропетровской области запитали Кривой Рог и Никополь по новому водоводу. Его запустили уже к 21 августа, когда пустили воду в первую из четырёх веток водозабора Ингулец — Кряжево, подающей воду из реки Ингулец в Октябрьское водохранилище. Заодно ведётся работа по запуску ещё двух линий водовода Марганец — Никополь — Покров (40,9 км длиной) и Запорожье — Томаковка — Марганец (76,7 км длиной), что также позволит запитать от ингулецкой воды часть крупных городов Днепропетровской и Запорожской областей с общей численностью населения порядка 700 тыс. человек. Водовод из Запорожья в Марганец стоимостью 1,5 млрд гривен построили закончили строить ещё у 3 марта 2024 года, однако новостей о его запуске нет до сих пор. По всей видимости, сказались проблемы с подключением насосных станций к электроснабжению.Не обошлось и без потерь — Николаев как жил в условиях дефицита воды, так и продолжает жить. Его причины автор подробно писал в отдельном тексте.Уровень воды в точке водозабора водовода Днепр — Николаев также упал ниже нулевой отметки, что в лучшем случае тоже потребует перемещения точки забора воды ближе к руслу Днепра, либо и вовсе поставит крест на данном источнике водоснабжения для Николаева. Другого источника воды у города нет — Октябрьское водохранилище, куда поступала вода из реки Ингулец, сухое с 2008 года.Скорее всего, город продолжат снабжать водой из Бугского лимана, которая при сильном ветре с юга становится морской. Но если бы город сохранил Октябрьское водохранилище, то воды в Ингульце точно не хватило бы для обеспечения всех потребностей весьма густонаселённого региона.А пока же 500-тысячный город живёт на привозной питьевой воде, которую развозят как автоцистернами, так и трамваями, а водопроводная вода опасна для жизни (в частности, для почек) из-за почти трёхкратного превышения уровня жёсткости (концентрация кальция и магния) — 20 ммоль/литр против нормативных 7 ммоль/литр.В таком режиме жителям Новороссии — как освобождённой, так и пока оккупированной её части — придётся жить неопределённо долго.А вот последствия для сельского хозяйства не удастся ликвидировать до тех пор, пока не будет восстановлена плотина и снова наполнено водохранилище.Без орошения в Херсонской области остались 344 тыс. га полей, КРС перевели с зелёных кормов на зерновые смеси, а аграрии делают упор на выращивание бахчевых культур, устойчивых к дефициту влаги. В Крыму и Херсонской области перестали выращивать рис — в НИИ риса в Херсонской области, где за 60 лет вывели 40 сортов риса, растения выращивают в специальных ванных — лизиметрах, а для расширения экспериментов будут обращаться за помощью к своим краснодарским коллегам.Из-за осушения Каховского водохранилища министерство сельского хозяйства Херсонской области прогнозирует в 2024 году недобор урожая от 30 до 50% по сравнению с 2023 годом. В частности, на 30% меньше предполагается собрать овощных культур и на 25% — озимой пшеницы.Периодически появляющиеся в украинских СМИ публикации о невероятном сельскохозяйственном потенциале до недавних пор затопленных территорий Каховского водохранилища всерьёз рассматривать не стоит. Во-первых, почва на этой территории, хоть и отличается высоким плодородием, но загрязнена тяжёлыми металлами, сносимыми вниз по течению Днепра из промышленных городов. Поэтому, может, культуры и будут отличаться повышенной урожайностью, но не факт, что они будут безопасны для употребления в пищу.Во-вторых, пока идут боевые действия, на данной территории будут расти исключительно сорняки, так как пока эти земли являются буферной зоной между воюющими сторонами, а далее — когда почва просохнет настолько, чтобы выдержать тяжёлую технику, — станет полноценной линией фронта с привычными минными заграждениями в сорняках с человеческий рост.Повторение катастрофыОднако проблемной точкой может стать не только плотина Каховской ГЭС, но и иные гидротехнические сооружения на Днепре. В пределах каскада днепровских ГЭС располагаются семь речных портов и 19 зерновых терминалов, однако потенциал реки по грузоперевозкам был задействован лишь на 18,5 %: фактический грузопоток в 2021 году составлял 11,2 млн тонн при возможных 60 млн тонн.Вспоминают об этих плотинах редко, преимущественно после ударов ВКС России. В марте прилетело в ДнепроГЭС, однако её гидроагрегаты вынесены за пределы плотины и были выведены из строя без причинения ущерба самой дамбе. Другие ГЭС на Днепре ВКС РФ также подвергали ударам, но они были хирургически точными и ни разу не приводили к созданию угрозы прорыва плотины.Но это не означает, что дамбам на Днепре ничего не угрожает. В 2016 году Инженерные войска США, USACE, провели техническое обследование шлюзов на Днепре (пяти из шести существующих, кроме Каневского) и констатировали неудовлетворительное состояние объектов и необходимость их срочной реконструкции. Тогда американские специалисты призывали провести реконструкцию шлюзов в 2018 году, но работы проведены не были.В период с 2016 по 2020 годы киевская власть увеличила расходы на содержание шлюзов — они выросли с 40 до 160 млн гривен, однако от роста финансирования ничего не изменилось: деньги выделяли с задержками, поэтому осваивались они в лучшем случае на 15 %, а остальное приходилось возвращать в бюджет в конце года.В марте 2021 года замглавы ГП "Укрводпуть" Александр Банников отмечал критическое состояние шлюзов каскада днепровских ГЭС. При этом госпредприятие "Укрводшлях" (оператор шлюзов) осенью 2021 года отмечало, что "шлюзы находятся в технически пригодном рабочем состоянии", но их отдельные узлы и механизмы изношены более чем на 80 %. Тогда же были выделены 120 млн гривен, которые должны были освоить в 2022 году. Понятное дело, что в 2022 году всем стало не до ремонта шлюзов, равно как и в 2023 и 2024 годах.Техническое состояние плотин также оставляет желать лучшего. Ещё в 2019 году — четыре года назад — власти Запорожья закрыли для большегрузного транспорта проезд по плотине ДнепроГЭС. Тогдашний градоначальник Владимир Буряк отмечал, что дамба находится в аварийном состоянии и может обрушиться. Решение об ограничении проезда было принято после срыва ремонтных работ, которые планировали провести в 2018 году. Очередной ремонт был запланирован на 2021 год, планировалось заменить мостовой переезд и продлить срок эксплуатации плотины на 50 лет. Однако к работам так и не приступили.***Восстановление плотины Каховской ГЭС возможно, но не раньше момента, когда либо прекратятся боевые действия, либо будет сдвинута линия фронта. Ещё в 2023 году доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик, профессор Российского университета дружбы народов Владимир Тетельмин говорил, на проектирование гидроэнергетической части ушло бы порядка 3–4 месяцев, а тело плотины не должно было пострадать, так как оно крайне массивное. Тогда восстановление плотины оценивали примерно в 200 млрд рублей.Провели оценку предполагаемых восстановительных работ и на Украине. Конфедерация работодателей Украины в сентябре 2023 года констатировала, что Украина восстановить плотину не сможет в силу дефицита специалистов, которым предстоит привести в порядок водохранилище площадью как 2,5 города Киев и береговой линией как от Львова до Харькова (896 км), а также 1,1 тыс. км мелиоративных каналов, не говоря уже о восстановлении плотины.Короче говоря, когда будет восстановлена плотина — не ясно. Остаётся лишь надеяться, что не придётся восстанавливать и другие плотины на Днепре.

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