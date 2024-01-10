https://ukraina.ru/20240110/1052590631.html

Гиперзвуковой "Кинжал": гордость российской армии

Гиперзвуковой "Кинжал": гордость российской армии - 10.01.2024 Украина.ру

Гиперзвуковой "Кинжал": гордость российской армии

Утром 8 января российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины

2024-01-10T17:04

2024-01-10T17:04

2024-01-10T17:05

эксклюзив

россия

вс рф

сво

украина

чем воюют на украине

"кинжал"

впк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/09/1052591319_0:140:2212:1385_1920x0_80_0_0_027f1caaebc1f8ff917fe826b5a46f82.jpg

В нем использовались, в том числе, гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал". Воздушная тревога объявлялась по всей территории страны. В Харьковской области и в Кривом роге (Днепропетровская область) были две волны атак, сообщили РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ и местные власти. Взрывы были слышны в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье. В Херсоне ночью 16 снарядов прилетело "по территории завода и объекту инфраструктуры", сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем телеграм-канале. В Харькове под удар попали промышленные объекты, заявил мэр Игорь Терехов. Повреждения получили промышленные предприятия, на одном из них зафиксировано крупное возгорание.Этот гиперзвуковой ракетный комплекс уже применяли в ходе спецоперации по складам, базам хранения боеприпасов и техники ВСУ. Комплекс "Кинжал" относится к новейшему поколению ракетного вооружения России и работает на гиперзвуковых скоростях. В его состав входит ракета 9-С-7760, которая может лететь по аэробаллистической траектории.Главное отличие комплекса в том, что его запускают с авиационных носителей — МиГ-31К, Ту-22М3М, Ту-160, в перспективе Су-57. Цели — примерно те же: наземные сооружения, авиационные базы, системы ПВО и ПРО, не сильно подвижные цели вроде кораблей и скоплений вражеской техники. Комплекс использует баллистическую ракету с двухрежимным стартово-маршевым твердотопливным ракетным двигателем. Система управления использует спутниковую навигацию, данные радиолокационной карты местности, головка самонаведения работает в любую погоду. Дальность действия — 2-3 тысячи километров, максимальная скорость 10-12 Махов, при этом отклонение от цели всего 1 метр.Впервые "Кинжал" запустили 22 марта 2022 года, с дальности свыше 1 тысячи километров от точки поражения и своей цели она достигла менее чем за 10 минут. Объектом атаки стал подземный арсенал в Делятине в Ивано-Франковской области. По официальным заявлениям российского Минобороны, которые не опровергли украинские военные, был уничтожен так называемый "объект 711" — построенная ещё во времена СССР одна из центральных баз хранения, где находилось советское ядерное оружие. Ракета смогла пробить мощные бетонные перекрытия и уничтожила хорошо защищённое подземное хранилище. Также был разрушен подземный военный городок, состоящий из двух этажей и углублённый в грунт на 150 метров, — считалось, что он способен выдержать удар атомной бомбы. "Объект 711" являлся одним из самых безопасных центров хранения ракет и других боеприпасов. Минобороны Украины использовало этот склад для хранения основного запаса оперативно-тактических ракет для комплексов "Точка-У".В результате нанесения ракетных ударов отмечаются массовые перебои в работе предоставленной Соединенными Штатами Америки системы защищенной спутниковой связи и системы Starlink. Причем и в наземных, и в космических сегментах системы, имеющей наземные станции и пункты управления. Все это сразу сказалось на действиях украинских войск в целом, так как ряд подразделений, те, которые находятся на линии боевого соприкосновения, попросту остались без управления и банально утратили связь с вышестоящими штабами частей и соединений.С начала спецоперации России на Украине в сводках регулярно упоминается гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Военное изделие проходит под индексом 9-А-7660. Популярное обозначение Х-47М2 — ошибочно, несмотря на распространенность в СМИ. "Кинжал" называют гордостью российской армии на ниве гиперзвука и оружием, практически не имеющим аналогов в мире. Впервые ракетный комплекс заступил на дежурство в 2017-2018 годах.Работы над созданием "Кинжала" начались, предположительно, в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Речь шла о реализации проекта по совмещению самолета МиГ-31 в качестве носителя и разгонной ступени с аэробаллистической ракетой. Ракета 9-С-7760 была разработана коломенским "КБ машиностроения", вероятно, на базе баллистической ракеты 9М723 комплекса "Искандер". Сотрудники РСК "МиГ" доработали свой знаменитый истребитель-перехватчик, выпустив модификацию МиГ-31К.Тактико-технические характеристики комплекса "Кинжал":— максимальная дальность поражения– 2000-3000 километров;— максимальная скорость – 10-12 Махов; круговое вероятное отклонение (КВО) – 1 метр; тип боевой части – в обычном снаряжении или ядерная;— масса боевой части – 500 кг;— наведение - ИНС с возможностью корректировки от системы ГЛОНАСС, ДРЛОиУ, оптическая ГСН;— двигатель – РДТТ.Сразу после применения "Кинжалов" на Украине руководитель Пентагона Ллойд Остин пояснил: Штаты не считают эти комплексы фактором, "который кардинально меняет ситуацию". Однако позже президент США Джо Байден признал неуязвимость российской новинки. "У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить", — уточнил глава Белого дома на встрече с бизнесменами.Военный обозреватель из Германии Герхард Хегман, в свою очередь, назвал применение "Кинжала" "грозным сигналом для Запада". По его словам, средства ПВО НАТО бессильны против ракеты, однако пока руководство Альянса сделать ничего не может. Немецкий эксперт по политике безопасности Ульрих Кюн отметил крайнюю сложность в фиксации полета "Кинжала" на радарах.Оснащать самолеты "Кинжалами" для дежурства начали в Центральном военном округе еще в 2017 году. В 2021 году глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в России действует отдельный авиаполк с перехватчиками МиГ-31К, вооруженными гиперзвуковыми "Кинжалами". Шойгу сообщил также, что через пять лет число носителей высокоточного оружия, имеющего большую дальность, вырастет в России на 30%.В Минобороны РФ отметили, что скорость полета ракеты "Кинжал" превышает предельные режимы, в которых поставленные Киеву западные ЗРК способны перехватывать воздушные цели. Хотя 4 мая 2023 года в ВСУ сообщили, что украинская ПВО впервые сбила с помощью комплекса Patriot российскую ракету "Кинжал", экспертное сообщество отнеслось к этому заявлению с сомнением.Гиперзвуковое оружие – это одно из стратегических преимуществ Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ). Программы создания гиперзвукового оружия существуют у всех ведущих военных держав мира – США, России и Китая, однако именно ВС РФ первыми приняли на снабжение гиперзвуковые комплексы "Авангард", "Циркон" и "Кинжал".К гиперзвуковому оружию относятся по-разному – кто-то утверждает, что это революционное оружие XXI века, которое невозможно перехватить, кто-то говорит, что это всего лишь цель, для современных ЗРК и комплексов противоракетной обороны (ПРО). Как водится, истина, скорее всего, — где-то посередине.На сегодняшний день ЗРК, способных сбить "Кинжал" на высоте 50 километров, просто не существует, а для комплексов ПРО – это слишком низко, поскольку их перехватчики не предназначены для работы в атмосфере. Потенциально эту задачу сможет решать российский ЗРК С-500, но пока достоверно об этом говорить не получится.Таким образом, дальность применения комплекса "Кинжал" практически исключает возможность его поражения на носителе или на начальном участке траектории (при старте и наборе высоты), а высота траектории полёта исключает его поражение на среднем участке траектории. Однако для поражения цели ракете комплекса "Кинжал" так или иначе приходится снижаться, и здесь её может ждать "комитет по торжественной встрече".На высоте 20–30 километров ракета комплекса "Кинжал" может быть поражена зенитными управляемыми ракетами, специально предназначенными для поражения таких сложных целей. К примеру, американский ЗРК Patriot MIM-104 может применять зенитные управляемые ракеты (ЗУР) MIM-104C/D/E, предназначенные для перехвата баллистических целей на высоте до 25 километров и на дальности до 20 километров.Таким образом, потенциально ВСУ перехватить "Кинжал" могут, вопрос – с какой вероятностью?Пока нет подтверждённых данных даже о единичном перехвате, не считая невнятных обломков, а ВСУ уже заявляют о ещё шести сбитых "Кинжалах" – впрочем, преувеличения, приуменьшения и откровенное враньё в этой войне, похоже, являются самым эффективным оружием.Страны Запада, в первую очередь США, придают большое значение вопросам повышения эффективности борьбы с гиперзвуковым оружием. Например, они планируют отслеживать траекторию гиперзвуковых боеприпасов со спутников по факелу двигателя и заблаговременно выдавать их координаты ЗРК и комплексам ПРО, максимально повышая дальность поражения гиперзвуковых боеприпасов. Не исключено, что подобный способ борьбы с гиперзвуковыми боеприпасами будет проходить апробацию именно на Украине.Решение задачи по повышению защищённости ракет комплекса "Кинжал", равно как и других аналогичных боеприпасов, можно считать достаточно актуальным и важным. Можно не сомневаться, как считают авторитетные специалисты, что работы в этом направлении уже активно ведутся в недрах Российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20240108/1052580256.html

https://ukraina.ru/20240107/1052570734.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, россия, вс рф, сво, украина, "кинжал", впк