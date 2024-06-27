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Близкие сотрудников ЗАЭС оказались в заложниках – Рогов

Близкие сотрудников ЗАЭС оказались в заложниках – Рогов - 27.06.2024 Украина.ру

Близкие сотрудников ЗАЭС оказались в заложниках – Рогов

Родственники сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), проживающие на Украине, фактически оказались в заложниках. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости

2024-06-27T07:13

2024-06-27T07:13

2024-06-27T07:17

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"Киевский режим берет в прямом смысле в заложники родственников сотрудников Запорожской АЭС, проживающих на подконтрольных режиму Зеленского территориях в городе Запорожье и Киеве, чтобы затем через них оказывать давление и шантажировать", - сказал Рогов.По его словам, украинские власти продолжают применять насильственные и террористические методы в своем "больном желании" навредить Запорожской области и помешать становлению мирной жизни.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Осенью 2022 года атомная станция перешла в собственность России.Подробнее об обстановке на ЗАЭС - в материале Евгении Кондаковой Последняя линия защиты. МАГАТЭ и Россия о ситуации на Запорожской АЭС на сайте Украина.ру.

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россия, запорожье, украина, владимир рогов, владимир зеленский, запорожская аэс