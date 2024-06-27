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Военный корреспондент рассказал о российском оружии для сдерживания НАТО на Украине
Военный корреспондент рассказал о российском оружии для сдерживания НАТО на Украине - 27.06.2024 Украина.ру
Военный корреспондент рассказал о российском оружии для сдерживания НАТО на Украине
Военный корреспондент Евгений Линин в интервью изданию Украина.ру назвал ФАБ-3000 – оружием, призванным сдерживать агрессивные замыслы офицеров НАТО на Украине, которые направляют тактические комплексы ATACAMS по мирным городам
2024-06-27T03:00
2024-06-27T03:00
2024-06-27T03:00
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"Раньше мы могли на это ответить либо "Искандерами" (но это дорогая и уникальная вещь, разбрасываться ей по малобюджетным целям не стоит), либо "Калибрами" (это тоже дорогостоящее изделие), а теперь мы можем использовать дешевые фугасные авиабомбы", - объяснил военкор.Он рассказал, как работает американская армия: "поднимаются "стратеги" B-52 и устраивают обычную ковровую бомбардировку обычными авиабомбами. Никакого высокоточного оружия тут нет".Подробнее о российском оружии - в материале Кирилла Курбатова Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит США на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, донбасс, нато, бомба
Новости, Украина, Россия, Донбасс, НАТО, бомба
Военный корреспондент рассказал о российском оружии для сдерживания НАТО на Украине
Военный корреспондент Евгений Линин в интервью изданию Украина.ру назвал ФАБ-3000 – оружием, призванным сдерживать агрессивные замыслы офицеров НАТО на Украине, которые направляют тактические комплексы ATACAMS по мирным городам
"Раньше мы могли на это ответить либо "Искандерами" (но это дорогая и уникальная вещь, разбрасываться ей по малобюджетным целям не стоит), либо "Калибрами" (это тоже дорогостоящее изделие), а теперь мы можем использовать дешевые фугасные авиабомбы", - объяснил военкор.
Он рассказал, как работает американская армия: "поднимаются "стратеги" B-52 и устраивают обычную ковровую бомбардировку обычными авиабомбами. Никакого высокоточного оружия тут нет".
"И в случае с СВО мы должны поступать так же. Нам нужны дешевые боеприпасы, которых у нас полно на складах со времен Великой Отечественной войны. ФАБ-3000 был разработан именно тогда, чтобы разрушать подземные бункеры Рейхканцелярии. <...>А в случае СВО нам необходимо воздействовать ими на укрепрайоны ВСУ, откуда их просто так выбить тяжело", - пояснил Линин.