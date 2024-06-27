https://ukraina.ru/20240627/1055853706.html

Военный корреспондент рассказал о российском оружии для сдерживания НАТО на Украине

Военный корреспондент рассказал о российском оружии для сдерживания НАТО на Украине - 27.06.2024 Украина.ру

Военный корреспондент рассказал о российском оружии для сдерживания НАТО на Украине

Военный корреспондент Евгений Линин в интервью изданию Украина.ру назвал ФАБ-3000 – оружием, призванным сдерживать агрессивные замыслы офицеров НАТО на Украине, которые направляют тактические комплексы ATACAMS по мирным городам

2024-06-27T03:00

2024-06-27T03:00

2024-06-27T03:00

новости

украина

россия

донбасс

нато

бомба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054035305_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_217449cbe93015c48a655967ae5d4883.jpg

"Раньше мы могли на это ответить либо "Искандерами" (но это дорогая и уникальная вещь, разбрасываться ей по малобюджетным целям не стоит), либо "Калибрами" (это тоже дорогостоящее изделие), а теперь мы можем использовать дешевые фугасные авиабомбы", - объяснил военкор.Он рассказал, как работает американская армия: "поднимаются "стратеги" B-52 и устраивают обычную ковровую бомбардировку обычными авиабомбами. Никакого высокоточного оружия тут нет".Подробнее о российском оружии - в материале Кирилла Курбатова Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит США на сайте Украина.ру.

украина

россия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, донбасс, нато, бомба