Винница, Одесса, далее везде? Ждет ли Украину партизанская война - 20.02.2024 Украина.ру
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Винница, Одесса, далее везде? Ждет ли Украину партизанская война
Винница, Одесса, далее везде? Ждет ли Украину партизанская война - 20.02.2024 Украина.ру
Винница, Одесса, далее везде? Ждет ли Украину партизанская война
В последние дни на Украине произошло несколько резонансных событий, новости о которых сразу же оказались завуалированы словоблудием местной пропаганды. Зато в России эти сообщения прочитали с живейшим интересом: силовое сопротивление засевшему в Киеве режиму Владимира Зеленского набирает обороты
2024-02-20T16:19
2024-02-20T17:13
эксклюзив
украина
партизаны
винницкая область
одесская область
националисты
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После начала СВО охота на пророссийских "ведьм" на Украине вступила в новую фазу: не проходит и дня без задержаний очередных "наводчиков ракет" и "агентов врага". Как правило, никаких прямых доказательств такой деятельности у украинских правоохранителей нет, однако люди получают реальные тюремные сроки и отправляются за решетку на долгие годы.Остается вопрос, есть ли на сегодняшней Украине реальные силы, способные бросить вызов системе и вспомнить опыт героических партизан времен Великой Отечественной войны.Сопротивление до СВОРазличные боевые группы, не принявшие госпереворот в Киеве 2013-2014 гг. обозначали свое присутствие на Украине и в прошлые годы. Реальных акций при этом было минимум, вся активность уходила в соцсети и порождала разговоры о подставном характере этих движений.Одна из наиболее медийно раскрученных таких групп называлась "Вольный город Одесса". Она появилась предположительно в 2021 году, когда в сети был опубликован первый видеоролик от ее имени.В течение нескольких лет ее участники брали на себя ответственность за поджоги автомобилей ряда одесских националистов. Последнее видео от этой организации датировано концом марта 2022 года. Несколько мужчин с закрытыми лицами и измененными голосами с оружием в руках позировали на фоне трофейной бронетехники ВСУ и высказали намерение освободить Одессу от нацистской оккупации.В сложившейся на Украине ситуации какого-либо действенного сопротивления киевскому режиму объективно ждать не приходилось: все активные деятели времен Антимайдана были или взяты под стражу или же вытеснены из страны, а оппозиция в конечном итоге полностью разгромлена.Подрыв эшелонов и покушения на неонацистовНачавшаяся 24 февраля 2022 года российская спецоперация первоначально никак не повлияла на возникновение гипотетического партизанского движения на украинской территории. Отчасти причина этого описана выше, отчасти этого не произошло из-за принципиально иного характера и стратегии самой СВО.Утром 16 февраля в окрестностях Винницы раздался взрыв. Новость распространили российские телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев из числа местных жителей.ЧП произошло недалеко от села Серебрия в Могилев-Подольском районе Винницкой области. В результате взрыва с рельсов сошел эшелон, перевозивший боеприпасы. Состав шел со стороны Румынии и перевозил ракеты и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.Отмечается, что подрыв поезда был произведен некими партизанами, которые таким образом сорвали доставку на фронт боеприпасов для ВСУ.Еще один эпизод, за которым могут стоять силы сопротивления, произошел 19 февраля под Одессой. Там взорвали автомобиль, в котором находился националист, член "Правого сектора"* и т. н. Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша Альберт Кручинин и его жена, которая также активно поддерживает ультраправых.В среде националистов данный взрыв расценили как теракт и обвинили в его осуществлении российскую "диверсионно-разведывательную группу".К пиару на этой теме подключился другой националистический активист, бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.Нигде не работающий уже много лет радикал пообещал, что лично от себя выплатит еще 10 тысяч долларов за помощь в расследовании.Примечательно, что по версии "армии" Яроша, Кручининых взорвала ДРГ, хотя это утверждение выглядит крайне сомнительно: как эта группа попала в Одесскую область, как осуществлялась разведка и минирование машины, куда эта группа растворилась после, как могла остаться незамеченной и т.д.Налицо желание украинской власти и ее обслуги из числа неонацистов затушевать подлинную подоплеку произошедшего и сделать вид, что никаких намеков на сопротивление внутри страны нет и быть не может.Подполье в других городах УкраиныСлучаи под Винницей и в Одессе – не единственные признаки нарастания партизанского движения на Украине.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо недавно заявил, что в областном центре, который пока находится под контролем Киева, ждут своего часа бойцы, готовые присоединиться к освобождению города от украинской оккупации.Известно также и о подполье в Николаеве. Активисты из этого города на условиях анонимности регулярно дают комментарии российским СМИ. В мае прошлого года, например, один из участников этого движения сообщил о передаче российским войскам адресов николаевских силовиков.Известно, что ВС РФ наносят удары по тем координатам, которые передают им подпольщики Николаева. Среди них - база подводников-диверсантов, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атакам на российские корабли.* Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20230804/1048459932.html
украина
винницкая область
одесская область
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, партизаны, винницкая область, одесская область, националисты
Эксклюзив, Украина, партизаны, Винницкая область, Одесская область, националисты

Винница, Одесса, далее везде? Ждет ли Украину партизанская война

16:19 20.02.2024 (обновлено: 17:13 20.02.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПротивопаводковый подрыв льда на реке Бия в Алтайском крае
Противопаводковый подрыв льда на реке Бия в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В последние дни на Украине произошло несколько резонансных событий, новости о которых сразу же оказались завуалированы словоблудием местной пропаганды. Зато в России эти сообщения прочитали с живейшим интересом: силовое сопротивление засевшему в Киеве режиму Владимира Зеленского набирает обороты
После начала СВО охота на пророссийских "ведьм" на Украине вступила в новую фазу: не проходит и дня без задержаний очередных "наводчиков ракет" и "агентов врага". Как правило, никаких прямых доказательств такой деятельности у украинских правоохранителей нет, однако люди получают реальные тюремные сроки и отправляются за решетку на долгие годы.
Остается вопрос, есть ли на сегодняшней Украине реальные силы, способные бросить вызов системе и вспомнить опыт героических партизан времен Великой Отечественной войны.
Сопротивление до СВО
Различные боевые группы, не принявшие госпереворот в Киеве 2013-2014 гг. обозначали свое присутствие на Украине и в прошлые годы. Реальных акций при этом было минимум, вся активность уходила в соцсети и порождала разговоры о подставном характере этих движений.
Одна из наиболее медийно раскрученных таких групп называлась "Вольный город Одесса". Она появилась предположительно в 2021 году, когда в сети был опубликован первый видеоролик от ее имени.
В течение нескольких лет ее участники брали на себя ответственность за поджоги автомобилей ряда одесских националистов. Последнее видео от этой организации датировано концом марта 2022 года. Несколько мужчин с закрытыми лицами и измененными голосами с оружием в руках позировали на фоне трофейной бронетехники ВСУ и высказали намерение освободить Одессу от нацистской оккупации.
В сложившейся на Украине ситуации какого-либо действенного сопротивления киевскому режиму объективно ждать не приходилось: все активные деятели времен Антимайдана были или взяты под стражу или же вытеснены из страны, а оппозиция в конечном итоге полностью разгромлена.
Подрыв эшелонов и покушения на неонацистов
Начавшаяся 24 февраля 2022 года российская спецоперация первоначально никак не повлияла на возникновение гипотетического партизанского движения на украинской территории. Отчасти причина этого описана выше, отчасти этого не произошло из-за принципиально иного характера и стратегии самой СВО.
Утром 16 февраля в окрестностях Винницы раздался взрыв. Новость распространили российские телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев из числа местных жителей.
ЧП произошло недалеко от села Серебрия в Могилев-Подольском районе Винницкой области. В результате взрыва с рельсов сошел эшелон, перевозивший боеприпасы. Состав шел со стороны Румынии и перевозил ракеты и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.
Отмечается, что подрыв поезда был произведен некими партизанами, которые таким образом сорвали доставку на фронт боеприпасов для ВСУ.
Еще один эпизод, за которым могут стоять силы сопротивления, произошел 19 февраля под Одессой. Там взорвали автомобиль, в котором находился националист, член "Правого сектора"* и т. н. Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша Альберт Кручинин и его жена, которая также активно поддерживает ультраправых.
"Сегодня вечером возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились наши побратим и посестра – Альберт и Наталья Кручинины. Прямо сейчас за их жизни борются врачи. На месте работает полиция", - говорилось в сообщении УДА.
В среде националистов данный взрыв расценили как теракт и обвинили в его осуществлении российскую "диверсионно-разведывательную группу".
"Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УДА. Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ", - заявили в УДА.
К пиару на этой теме подключился другой националистический активист, бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.
Нигде не работающий уже много лет радикал пообещал, что лично от себя выплатит еще 10 тысяч долларов за помощь в расследовании.
Примечательно, что по версии "армии" Яроша, Кручининых взорвала ДРГ, хотя это утверждение выглядит крайне сомнительно: как эта группа попала в Одесскую область, как осуществлялась разведка и минирование машины, куда эта группа растворилась после, как могла остаться незамеченной и т.д.
Налицо желание украинской власти и ее обслуги из числа неонацистов затушевать подлинную подоплеку произошедшего и сделать вид, что никаких намеков на сопротивление внутри страны нет и быть не может.
Подполье в других городах Украины
Случаи под Винницей и в Одессе – не единственные признаки нарастания партизанского движения на Украине.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо недавно заявил, что в областном центре, который пока находится под контролем Киева, ждут своего часа бойцы, готовые присоединиться к освобождению города от украинской оккупации.

"Подпольщики сообщают нашим военным информацию о противнике, накапливают оружие", - сказал он РИА "Новости".

Известно также и о подполье в Николаеве. Активисты из этого города на условиях анонимности регулярно дают комментарии российским СМИ. В мае прошлого года, например, один из участников этого движения сообщил о передаче российским войскам адресов николаевских силовиков.
Известно, что ВС РФ наносят удары по тем координатам, которые передают им подпольщики Николаева. Среди них - база подводников-диверсантов, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атакам на российские корабли.
* Деятельность организации запрещена в РФ
4 августа 2023, 05:25
Украина партизанская: сопротивление изнутриНесмотря на практически тотальный контроль со стороны украинской власти и правоохранителей, в стране остаются люди, не согласные с официальной точкой зрения
 
ЭксклюзивУкраинапартизаныВинницкая областьОдесская областьнационалисты
 
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