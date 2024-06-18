Света нет, за воду дерутся, люди на пределе. Что происходит в Николаеве - 18.06.2024 Украина.ру
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Света нет, за воду дерутся, люди на пределе. Что происходит в Николаеве
Света нет, за воду дерутся, люди на пределе. Что происходит в Николаеве - 18.06.2024 Украина.ру
Света нет, за воду дерутся, люди на пределе. Что происходит в Николаеве
Могут пройти годы, но в Николаеве власти по-прежнему будут обсуждать проблему с водоснабжением, составлять планы, писать проекты, презентовать для иностранных доноров схемы ремонта водопровода. Однако питьевой воды для жителей от этого не прибавится.
2024-06-18T12:50
2024-06-18T12:50
николаев
украина
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
берлин
сво
дмитрий ковалевич
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Мэр и губернатор Николаева на днях вернулись из Берлина, где в очередной раз выпросили денег на ремонт водопровода. На этот ремонт уже выделяли деньги датчане и поляки, шведы и итальянцы. По возвращении из Берлина губернатор Николаевской области Виталий Ким отчитался, что новый проект восстановления водоснабжения он обсудил с министерством инфраструктуры по заданию премьер-министра Дениса Шмыгаля. Пока что питьевую воду жителям раздают на конечных трамваев и троллейбусов в определенные часы. Пожилым людям приходится носить ведра воды домой самостоятельно и поднимать по ступенькам на верхние этажи, так как лифты в городе тоже отключены.Жители жалуются, что вода неприятная на вкус и с большим количеством осадка, на что власти призывают их быть благодарными за то, что хотя бы такая есть."Коренного николаевца можно опознать по баклажке с водой. Это правда. Мы к этому уже привыкли. А сейчас с отключениями света стало еще сложнее. Я тут уже второй раз за день. С утра воды не было, потому что отключили свет. Вот так ездишь по городу и вынужден искать, где есть вода", - рассказывает николаевец Виктор журналистам телеканала "Громадське" в очереди за водой.По его словам, у него жена и трое детей, поэтому вода быстро расходится, и приходится полдня проводить в очередях в разных районах города. Иногда, рассказывает Виктор, в очередях вспыхивают стихийные драки за воду, особенно когда кто-то пытается пролезть без очереди. Он говорит также, что люди в городе сейчас крайне раздражительны и вспыльчивы, конфликт может разгореться на пустом месте.Помимо воды, в домах николаевцев в среднем по 12 часов в сутки отсутствует свет. В центре города его отключают с 8 утра до 19 вечера. Мэр города Александр Сенкевич на этой неделе указом запретил использование электрочайников, кондиционеров и микроволновок до 31 декабря 2024, ссылаясь на экстренную ситуацию в энергетике. Кондиционеры вообще на Украине теперь считаются "врагами народа".Начальник налоговой службы области Николай Корнев на днях отрапортовал, что за январь-май 2024 года налогоплательщики области внесли 350 миллионов гривен на ВСУ, что составляет 7,1% всех поступлений. Военный сбор на Украине составляет 1,5%, поэтому всё, что выше этих поступлений – это обычно добровольно-принудительные поборы с предпринимателей, от которых они не могут отказаться, если не хотят оказаться в окопах под Волчанском.Полученные средства местные власти тратят в том числе и на штамповку медалей "За оборону Николаева". Только на этой неделе исполком города выделил более миллиона гривен на производство таких сувенирных значков.Местные жители в интервью украинским журналистам жалуются также на отсутствие работы, если не считать службы в ВСУ. Порты и судоремонтные заводы стоят, в городе работает только микробизнес.Власти Николаева активно доят международных партнеров не только на ремонт водопровода, но и на восстановление жилого фонда и медицинских учреждений. Последнее время серьёзно оказывал помощь Казахстан, рассказывает главврач больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов. Правда, как признают журналисты "Громадського", средства поступают, но восстановление идет очень медленно.Одного из жителей Николаева на днях осудили на пять лет за публикацию комментария в одном из телеграм-каналов, что он хотел бы воевать на стороне РФ, а также за слово "укронацисты" в комментарии. Сейчас националисты города требуют пересмотра приговора, который им кажется слишком мягким.Николаевская прокуратура также в понедельник 17 июня отрапортовала о раскрытии банды из четырех человек, которые помогали уклонистам бежать из страны под видом волонтеров международных гуманитарных организаций. За свои услуги они брали от 3 до 4 тысяч долларов и смогли таким образом помочь бежать 43 военнообязанным. Прокуратура требует для этой "банды" 12 лет тюрьмы за "препятствие деятельности ВСУ".С началом лета многие жители города традиционно потянулись к морю, хотя официально пляжи до сих пор закрыты. ВСУ еще в 2022 году заминировали пляжи, опасаясь высадки российского десанта. К концу июня военные власти региона обещали "точечно разминировать некоторые пляжи" и разрешить туда доступ отдыхающим. Обещали они это сделать и в прошлом году.Однако на этой неделе заместитель начальника николаевской областной военной администрации Николай Маринов заявил, что сейчас у минеров есть более приоритетные задачи, поэтому курортный сезон откроется только после войны. При этом он сам даже не знает, сколько лет после этого уйдет на разминирование, так как сами военные не знают точно, где и сколько мин они установили на побережье.О том, что происходит в другом украинском областном центре: Мобилизация в Харькове. Рабство за бронь, исчезновение мужчин и пути побега
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николаев, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, берлин, сво, дмитрий ковалевич
Николаев, Украина, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Берлин, СВО, Дмитрий Ковалевич

Света нет, за воду дерутся, люди на пределе. Что происходит в Николаеве

12:50 18.06.2024
 
© commons.wikimedia.org / Ezhiki
- РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© commons.wikimedia.org / Ezhiki
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Могут пройти годы, но в Николаеве власти по-прежнему будут обсуждать проблему с водоснабжением, составлять планы, писать проекты, презентовать для иностранных доноров схемы ремонта водопровода. Однако питьевой воды для жителей от этого не прибавится.
Мэр и губернатор Николаева на днях вернулись из Берлина, где в очередной раз выпросили денег на ремонт водопровода. На этот ремонт уже выделяли деньги датчане и поляки, шведы и итальянцы.
По возвращении из Берлина губернатор Николаевской области Виталий Ким отчитался, что новый проект восстановления водоснабжения он обсудил с министерством инфраструктуры по заданию премьер-министра Дениса Шмыгаля. Пока что питьевую воду жителям раздают на конечных трамваев и троллейбусов в определенные часы. Пожилым людям приходится носить ведра воды домой самостоятельно и поднимать по ступенькам на верхние этажи, так как лифты в городе тоже отключены.
Жители жалуются, что вода неприятная на вкус и с большим количеством осадка, на что власти призывают их быть благодарными за то, что хотя бы такая есть.
"Коренного николаевца можно опознать по баклажке с водой. Это правда. Мы к этому уже привыкли. А сейчас с отключениями света стало еще сложнее. Я тут уже второй раз за день. С утра воды не было, потому что отключили свет. Вот так ездишь по городу и вынужден искать, где есть вода", - рассказывает николаевец Виктор журналистам телеканала "Громадське" в очереди за водой.
По его словам, у него жена и трое детей, поэтому вода быстро расходится, и приходится полдня проводить в очередях в разных районах города. Иногда, рассказывает Виктор, в очередях вспыхивают стихийные драки за воду, особенно когда кто-то пытается пролезть без очереди. Он говорит также, что люди в городе сейчас крайне раздражительны и вспыльчивы, конфликт может разгореться на пустом месте.
Помимо воды, в домах николаевцев в среднем по 12 часов в сутки отсутствует свет. В центре города его отключают с 8 утра до 19 вечера. Мэр города Александр Сенкевич на этой неделе указом запретил использование электрочайников, кондиционеров и микроволновок до 31 декабря 2024, ссылаясь на экстренную ситуацию в энергетике. Кондиционеры вообще на Украине теперь считаются "врагами народа".
Начальник налоговой службы области Николай Корнев на днях отрапортовал, что за январь-май 2024 года налогоплательщики области внесли 350 миллионов гривен на ВСУ, что составляет 7,1% всех поступлений. Военный сбор на Украине составляет 1,5%, поэтому всё, что выше этих поступлений – это обычно добровольно-принудительные поборы с предпринимателей, от которых они не могут отказаться, если не хотят оказаться в окопах под Волчанском.
Николаев - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
22 мая, 13:22
Опустевший город, потоп, зловоние и коррупция. Что происходит в НиколаевеНа юге Украины, в городе Николаеве, на этой неделе частично остановился общественный транспорт. Из-за нового закона об усилении мобилизации водить автобусы и троллейбусы некому
Полученные средства местные власти тратят в том числе и на штамповку медалей "За оборону Николаева". Только на этой неделе исполком города выделил более миллиона гривен на производство таких сувенирных значков.
Местные жители в интервью украинским журналистам жалуются также на отсутствие работы, если не считать службы в ВСУ. Порты и судоремонтные заводы стоят, в городе работает только микробизнес.
Власти Николаева активно доят международных партнеров не только на ремонт водопровода, но и на восстановление жилого фонда и медицинских учреждений. Последнее время серьёзно оказывал помощь Казахстан, рассказывает главврач больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов. Правда, как признают журналисты "Громадського", средства поступают, но восстановление идет очень медленно.
Одного из жителей Николаева на днях осудили на пять лет за публикацию комментария в одном из телеграм-каналов, что он хотел бы воевать на стороне РФ, а также за слово "укронацисты" в комментарии. Сейчас националисты города требуют пересмотра приговора, который им кажется слишком мягким.
Николаевская прокуратура также в понедельник 17 июня отрапортовала о раскрытии банды из четырех человек, которые помогали уклонистам бежать из страны под видом волонтеров международных гуманитарных организаций. За свои услуги они брали от 3 до 4 тысяч долларов и смогли таким образом помочь бежать 43 военнообязанным. Прокуратура требует для этой "банды" 12 лет тюрьмы за "препятствие деятельности ВСУ".
С началом лета многие жители города традиционно потянулись к морю, хотя официально пляжи до сих пор закрыты. ВСУ еще в 2022 году заминировали пляжи, опасаясь высадки российского десанта. К концу июня военные власти региона обещали "точечно разминировать некоторые пляжи" и разрешить туда доступ отдыхающим. Обещали они это сделать и в прошлом году.
Однако на этой неделе заместитель начальника николаевской областной военной администрации Николай Маринов заявил, что сейчас у минеров есть более приоритетные задачи, поэтому курортный сезон откроется только после войны. При этом он сам даже не знает, сколько лет после этого уйдет на разминирование, так как сами военные не знают точно, где и сколько мин они установили на побережье.
О том, что происходит в другом украинском областном центре: Мобилизация в Харькове. Рабство за бронь, исчезновение мужчин и пути побега
 
НиколаевУкраинаДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныБерлинСВОДмитрий Ковалевич
 
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