https://ukraina.ru/20240626/1055851145.html
Запад готовит новый виток эскалации на Украине - Рогов
Запад готовит новый виток эскалации на Украине - Рогов - 26.06.2024 Украина.ру
Запад готовит новый виток эскалации на Украине - Рогов
Коллективный Запад готовит новый виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы. Об этом предупредил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2024-06-26T09:36
2024-06-26T09:36
2024-06-26T09:36
новости
запад
украина
сша
владимир рогов
ллойд остин
эскалация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_0:102:2903:1735_1920x0_80_0_0_de1c67a3ab2a0a03772a14ebff41a217.jpg.webp
"Отсюда и заявления о поставках киевскому режиму истребителей F-16 и передача дальнобойных ракет. Все идет к тому, что будет решающая схватка за господство в воздухе и режим (президента США Джо) Байдена бросит все силы, чтобы выжать из украинского конфликта больше политических дивидендов и удержать власть в своих руках на президентских выборах", - сказал Рогов.По его словам, остановить новый виток эскалации позволит только если Запад ощутит "угрозу личных потерь", так как с украинским они не считаются.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов указал американскому коллеге Ллойду Остину на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ.Подробнее об участии США в конфликте на Украине — в материале США потратили на Украину $98 млрд за два года на сайте Украина.ру.
запад
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_161:0:2741:1935_1920x0_80_0_0_662cf38e68eb8b06666ab25b6a5ca110.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, украина, сша, владимир рогов, ллойд остин, эскалация
Новости, Запад, Украина, США, Владимир Рогов, Ллойд Остин, эскалация
Запад готовит новый виток эскалации на Украине - Рогов
Коллективный Запад готовит новый виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы. Об этом предупредил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Отсюда и заявления о поставках киевскому режиму истребителей F-16 и передача дальнобойных ракет. Все идет к тому, что будет решающая схватка за господство в воздухе и режим (президента США Джо) Байдена бросит все силы, чтобы выжать из украинского конфликта больше политических дивидендов и удержать власть в своих руках на президентских выборах", - сказал Рогов.
По его словам, остановить новый виток эскалации позволит только если Запад ощутит "угрозу личных потерь", так как с украинским они не считаются.
"Для Запада украинцы - это те же русские. Для них особой разницы нет", - сказал Рогов.
Накануне министр обороны России Андрей Белоусов указал американскому коллеге Ллойду Остину на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ.
Подробнее об участии США в конфликте на Украине — в материале США потратили на Украину $98 млрд за два года на сайте Украина.ру.