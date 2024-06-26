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Запад готовит новый виток эскалации на Украине - Рогов

Запад готовит новый виток эскалации на Украине - Рогов - 26.06.2024 Украина.ру

Запад готовит новый виток эскалации на Украине - Рогов

Коллективный Запад готовит новый виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы. Об этом предупредил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2024-06-26T09:36

2024-06-26T09:36

2024-06-26T09:36

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ллойд остин

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"Отсюда и заявления о поставках киевскому режиму истребителей F-16 и передача дальнобойных ракет. Все идет к тому, что будет решающая схватка за господство в воздухе и режим (президента США Джо) Байдена бросит все силы, чтобы выжать из украинского конфликта больше политических дивидендов и удержать власть в своих руках на президентских выборах", - сказал Рогов.По его словам, остановить новый виток эскалации позволит только если Запад ощутит "угрозу личных потерь", так как с украинским они не считаются.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов указал американскому коллеге Ллойду Остину на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ.Подробнее об участии США в конфликте на Украине — в материале США потратили на Украину $98 млрд за два года на сайте Украина.ру.

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новости, запад, украина, сша, владимир рогов, ллойд остин, эскалация