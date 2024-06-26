Запад готовит новый виток эскалации на Украине - Рогов - 26.06.2024 Украина.ру
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Запад готовит новый виток эскалации на Украине - Рогов
Запад готовит новый виток эскалации на Украине - Рогов - 26.06.2024 Украина.ру
Запад готовит новый виток эскалации на Украине - Рогов
Коллективный Запад готовит новый виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы. Об этом предупредил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2024-06-26T09:36
2024-06-26T09:36
новости
запад
украина
сша
владимир рогов
ллойд остин
эскалация
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"Отсюда и заявления о поставках киевскому режиму истребителей F-16 и передача дальнобойных ракет. Все идет к тому, что будет решающая схватка за господство в воздухе и режим (президента США Джо) Байдена бросит все силы, чтобы выжать из украинского конфликта больше политических дивидендов и удержать власть в своих руках на президентских выборах", - сказал Рогов.По его словам, остановить новый виток эскалации позволит только если Запад ощутит "угрозу личных потерь", так как с украинским они не считаются.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов указал американскому коллеге Ллойду Остину на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ.Подробнее об участии США в конфликте на Украине — в материале США потратили на Украину $98 млрд за два года на сайте Украина.ру.
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новости, запад, украина, сша, владимир рогов, ллойд остин, эскалация
Новости, Запад, Украина, США, Владимир Рогов, Ллойд Остин, эскалация

Запад готовит новый виток эскалации на Украине - Рогов

09:36 26.06.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Коллективный Запад готовит новый виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы. Об этом предупредил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Отсюда и заявления о поставках киевскому режиму истребителей F-16 и передача дальнобойных ракет. Все идет к тому, что будет решающая схватка за господство в воздухе и режим (президента США Джо) Байдена бросит все силы, чтобы выжать из украинского конфликта больше политических дивидендов и удержать власть в своих руках на президентских выборах", - сказал Рогов.
По его словам, остановить новый виток эскалации позволит только если Запад ощутит "угрозу личных потерь", так как с украинским они не считаются.
"Для Запада украинцы - это те же русские. Для них особой разницы нет", - сказал Рогов.
Накануне министр обороны России Андрей Белоусов указал американскому коллеге Ллойду Остину на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ.
Подробнее об участии США в конфликте на Украине — в материале США потратили на Украину $98 млрд за два года на сайте Украина.ру.
 
НовостиЗападУкраинаСШАВладимир РоговЛлойд Остинэскалация
 
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