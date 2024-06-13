https://ukraina.ru/20240613/1055629967.html
США потратили на Украину $98 млрд за два года
США потратили на Украину $98 млрд за два года - 13.06.2024 Украина.ру
США потратили на Украину $98 млрд за два года
США поставили на Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов, тысячи противотанковых мин, сотни единиц противотанкового вооружения и средств ПВО. Американское Украина.ру, 13.06.2024
2024-06-13T12:50
2024-06-13T12:50
2024-06-13T12:51
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США поставили на Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов, тысячи противотанковых мин, сотни единиц противотанкового вооружения и средств ПВО. Американское вооружение будут использовать ВСУ, в частности, на Харьковском направлении. Такое заявление сделал глава Минобороны США Ллойд Остин 13 июня. В новый американский пакет поставок вооружений войдут средства перехвата для воздушной обороны, бронированные машины, антитанковое вооружение и артиллерийские системы. Всего с февраля 2022 года США выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 98 млрд. Накануне США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). До 13 августа Штаты прекращают операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. В этот день будут прекращены тоги долларом и евро.С 13 июня торги на Мосбирже осуществляются по всем инструментам (кроме валютных пар с долларом и евро) на валютном рынке и рынке драгметаллов, на фондовом и денежном рынках.В рамках новых санкций в Минфине США обновили определение военно-промышленного комплекса России. В ВПК РФ включили все юридические и физические лица, которые попали или попадут под указ Байдена №14024"Расширенное определение отражает оценку Минфина США о том, что Россия переориентировала свою экономику и мобилизовала все части государства на поддержку своих предосудительных военных усилий", - заявили в Минфине США.
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Украина.ру
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новости, ллойд остин, украина, сша, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Ллойд Остин, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Минобороны
США поставили на Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов, тысячи противотанковых мин, сотни единиц противотанкового вооружения и средств ПВО. Американское вооружение будут использовать ВСУ, в частности, на Харьковском направлении. Такое заявление сделал глава Минобороны США Ллойд Остин 13 июня.
В новый американский пакет поставок вооружений войдут средства перехвата для воздушной обороны, бронированные машины, антитанковое вооружение и артиллерийские системы.
Всего с февраля 2022 года США выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 98 млрд.
Накануне США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД)
. До 13 августа Штаты прекращают операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. В этот день будут прекращены тоги долларом и евро.
С 13 июня торги на Мосбирже осуществляются по всем инструментам (кроме валютных пар с долларом и евро) на валютном рынке и рынке драгметаллов, на фондовом и денежном рынках.
В рамках новых санкций в Минфине США обновили определение военно-промышленного комплекса России. В ВПК РФ включили все юридические и физические лица, которые попали или попадут под указ Байдена №14024
"Расширенное определение отражает оценку Минфина США о том, что Россия переориентировала свою экономику и мобилизовала все части государства на поддержку своих предосудительных военных усилий", - заявили в Минфине США.