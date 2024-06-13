США потратили на Украину $98 млрд за два года - 13.06.2024 Украина.ру
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США потратили на Украину $98 млрд за два года
США потратили на Украину $98 млрд за два года - 13.06.2024 Украина.ру
США потратили на Украину $98 млрд за два года
США поставили на Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов, тысячи противотанковых мин, сотни единиц противотанкового вооружения и средств ПВО. Американское Украина.ру, 13.06.2024
2024-06-13T12:50
2024-06-13T12:51
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США поставили на Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов, тысячи противотанковых мин, сотни единиц противотанкового вооружения и средств ПВО. Американское вооружение будут использовать ВСУ, в частности, на Харьковском направлении. Такое заявление сделал глава Минобороны США Ллойд Остин 13 июня. В новый американский пакет поставок вооружений войдут средства перехвата для воздушной обороны, бронированные машины, антитанковое вооружение и артиллерийские системы. Всего с февраля 2022 года США выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 98 млрд. Накануне США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). До 13 августа Штаты прекращают операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. В этот день будут прекращены тоги долларом и евро.С 13 июня торги на Мосбирже осуществляются по всем инструментам (кроме валютных пар с долларом и евро) на валютном рынке и рынке драгметаллов, на фондовом и денежном рынках.В рамках новых санкций в Минфине США обновили определение военно-промышленного комплекса России. В ВПК РФ включили все юридические и физические лица, которые попали или попадут под указ Байдена №14024"Расширенное определение отражает оценку Минфина США о том, что Россия переориентировала свою экономику и мобилизовала все части государства на поддержку своих предосудительных военных усилий", - заявили в Минфине США.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ллойд остин, украина, сша, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Ллойд Остин, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Минобороны

США потратили на Украину $98 млрд за два года

12:50 13.06.2024 (обновлено: 12:51 13.06.2024)
 
© AP / Michael Probst Ллойд Остин
 Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP / Michael Probst
Читать в
США поставили на Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов, тысячи противотанковых мин, сотни единиц противотанкового вооружения и средств ПВО. Американское вооружение будут использовать ВСУ, в частности, на Харьковском направлении. Такое заявление сделал глава Минобороны США Ллойд Остин 13 июня.
В новый американский пакет поставок вооружений войдут средства перехвата для воздушной обороны, бронированные машины, антитанковое вооружение и артиллерийские системы.
Всего с февраля 2022 года США выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 98 млрд.
Накануне США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). До 13 августа Штаты прекращают операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. В этот день будут прекращены тоги долларом и евро.
С 13 июня торги на Мосбирже осуществляются по всем инструментам (кроме валютных пар с долларом и евро) на валютном рынке и рынке драгметаллов, на фондовом и денежном рынках.
В рамках новых санкций в Минфине США обновили определение военно-промышленного комплекса России. В ВПК РФ включили все юридические и физические лица, которые попали или попадут под указ Байдена №14024
"Расширенное определение отражает оценку Минфина США о том, что Россия переориентировала свою экономику и мобилизовала все части государства на поддержку своих предосудительных военных усилий", - заявили в Минфине США.
 
НовостиЛлойд ОстинУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
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