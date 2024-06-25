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"Умные" бомбы - мощное российское оружие прямого действия

"Умные" бомбы - мощное российское оружие прямого действия - 25.06.2024 Украина.ру

"Умные" бомбы - мощное российское оружие прямого действия

Наши военные впервые применили трехтонные фугасные авиационные бомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в зоне специальной военной операции (СВО). Удары были нанесены в населенных пунктах Липцы и Волчанск Харьковской области. Целями стали пункты временной дислокации (ПВД) и укрепрайоны ВСУ.

2024-06-25T13:03

2024-06-25T13:03

2024-06-25T13:03

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Фугасная авиабомба ФАБ-3000-М54, которая весит больше трех тонн, содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Носителем базовой версии ФАБ-3000 являются дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик поколения 4++ Су-34, известный на Западе под неофициальным прозвищем Неllduck - "Адская утка".Эпизодическое использование ФАБ с УМПК на украинском театре боевых действий началось в ноябре-декабре 2022 года, что не осталось незамеченным иностранными военными экспертами. Объёмы производства, а равно и масштабы использования авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции стремительно увеличивались. В феврале 2024-го ФАБ с УМПК сбрасывались уже настолько массово, что только на укрепрайон в Авдеевке их прилетало за сутки, согласно данным украинской стороны, по две сотни и больше. К примеру, только за февраль, по данным украинской стороны, российская фронтовая авиация использовала до 1400 авиабомб, оснащённых универсальными блоками планирования и коррекции.Для того чтобы зримо представить возможности идущей в "наборе" с УМПК фугасной ФАБ-500М62, стоит напомнить, что при взрыве этой авиабомбы образуется воронка диаметром до 8,5 метра и глубиной до 3 метров. Легко догадаться, что произошло с соединениями ВСУ, угодившими в районе Авдеевки под бомбовый "ливень", устроенный российскими Су-34. Украинских военнослужащих не спасли ни бетонированные бункеры, ни выстроенные на территории Авдеевского "Коксохима" ещё в советские времена бомбоубежища. "Нас буквально ровняли с землёй" - в текущем году ФАБ с УМПК действительно стали массовым и эффективным средством "размягчения" обороны противника, способным расчищать путь штурмовым отрядам ВС РФ. Об этом открыто говорят командиры ВСУ на разных участках линии боевого соприкосновения.Еще в марте прошлого года в роликах Минобороны о применении авиации мелькали кадры с УПАБ-1500 на самолетах, готовящихся к боевым вылетам.УПАБ-1500 предназначены для уничтожения хорошо защищенных наземных объектов, фортификационных (оборонительных) сооружений, надводных целей (кораблей и транспортных судов), подземных командных пунктов (бункеров), самолетов в ЖБУ, пусковых установок тактических и оперативно-тактических ракет на стартовых позициях, шоссейных и железнодорожных мостов и узлов, промышленных предприятий и складов различного назначения.Вес боеприпаса составляет 1525 кг, длина – 5,05 м, а диаметр – 0,4 м без оперения. При этом фугасная бетонобойная боевая часть весит 1010 кг. Авиабомбу можно сбрасывать с высоты в 15 км с истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков, после чего она в состоянии планировать порядка 50 км, с заявленной круговой вероятной ошибкой (КВО) до 10 м. Оснащается интеллектуальным взрывателем с тремя режимами задержки детонации и использует инерциально-спутниковую систему наведения. Само взрывательное устройство – контактное.Перспективная управляемая бомба К029БЭ / УПАБ-1500Б-Э разрабатывалась в ГНПП "Регион" (входит в состав Корпорации "Тактическое ракетное вооружение") во второй половине десятых годов. Целью проекта являлось создание высокоточной авиабомбы с повышенной дальностью сброса, способной поражать защищенные наземные и надводные цели. В начале 2019 г. руководство "Региона" сообщило, что УПАБ-1500Б успешно прошла все необходимые испытания и была принята на вооружение ВКС России. К тому времени было начато серийное производство, и первую партию изделий успели передать заказчику. Также сообщалось о наличии экспортных заказов, поставки по которым должны были стартовать в 2020 г.В том же году состоялся первый публичный показ новых вооружений. Макеты изделия К029БЭ и других новых разработок представили на салоне МАКС-2019. В дальнейшем новые авиабомбы участвовали и в других отечественных выставках.УПАБ-1500Б совместима со всеми основными самолетами отечественной фронтовой авиации. Ее могут нести многоцелевые истребители, фронтовые бомбардировщики и штурмовики. Допустимый размер боекомплекта зависит от характеристик носителя. В целом бомба представляет собой современное и эффективное авиационное средство поражения. За счет заложенных технических решений были получены высокие характеристики и широкие боевые возможности. Все это было подтверждено в ходе прошлых испытаний и освоения оружия на полигонах. Теперь же новая авиабомба получила возможность показать свой потенциал в условиях реальной операции.Одной из основных целей проекта УПАБ-1500Б являлось увеличение дальности полета. За счет совершенствования аэродинамики и других решений этот параметр удалось довести до 50 км. Бомба может сбрасываться далеко за пределами зон поражения ПВО противника, что резко снижает риски для самолета-носителя. Важные преимущества дает комбинированная система наведения. Спутниковая навигация обеспечивает высокую точность попадания, а инерциальная дает помехоустойчивость. При этом мощность и могущество тяжелой боевой части в известной мере компенсируют любое ожидаемое отклонение от точки прицеливания.Боевая часть УПАБ-1500Б рассчитана на борьбу с укрепленными и защищенными объектами противника. Она способна проламывать перекрытия и подрываться внутри сооружения; также возможно применение по поверхностям. Бетонобойный эффект дополняется большой массой боезаряда, и это улучшает возможные результаты применения.При этом авиабомба сталкивается с некоторыми ограничениями. Так, инерциально-спутниковая коррекция не позволяет самостоятельно находить цели или атаковать подвижные объекты – К029БЭ может бороться только со стационарными целями. Кроме того, следует учесть, что бетонобойная БЧ дает все желаемые эффекты только при атаке защищенных строений, а в иных ситуациях избыточна и невыгодна экономически. Не во всех обстоятельствах имеет смысл использовать и увеличенную дальность полета.Помимо УПАБ-1500Б на вооружении российских ВКС состоит целый ряд других управляемых и свободнопадающих авиабомб разного калибра с отличающимися средствами наведения и характеристиками. Благодаря этому фронтовая авиация получает возможность выбирать средства поражения в соответствии с поставленной боевой задачей. Если требуется поразить огневую точку или бункер, в дело идет К029БЭ, а в иных ситуациях можно использовать другие вооружения, в т.ч. простейшие неуправляемые бомбы.Российская ФАБ (фугасная авиационная бомба), одна из самых мощных вариантов которой — УПАБ-1500Б (управляемая планирующая авиационная бомба весом 1 500 килограмм), успешно применяется в ходе специальной военной операции на Украине. Упомянутая бомба, не самый мощный боеприпас, применяемый авиацией ВКС. Но и не самый слабый. Самой мощной авиационной бомбой в России, не ядерной, считается эквивалент в 9 тонн. Это ОДАБ-9000, её испытывали в качестве вакуумного боеприпаса в 2007 году, но не на полную мощность. Боевое применение в обычном тротиловом эквиваленте было использовано в Афганистане в конце 1988 года. После удара этих бомб горные ущелья складывались как карточные домики. В ходе СВО одной из самых распространенных бетонобойных бомб ВКС в большей степени использовали ФАБ — БетАБ-300. Она способна пробить до метра бетона или трех метров грунта. Эту бомбу способен нести любой современный истребитель-бомбардировщик или фронтовой истребитель. Особенность — выход на цель на скорости не менее 800 км/ч, чтобы дать скорость самой ракете.Весьма интересна история создания таких типов авиабомб. В СССР первые разработки УАБ появились после успешного применения американцами управляемых авиабомб в Корее. Однако вскоре они были свернуты. "Вторая волна" разработок УАБ, которые в нашей стране называли "корректируемые" – КАБ, последовала за успешным применением американских боеприпасов в конце 1960-х годов в Юго-Восточной Азии.Тогда в 1971 году отставание от США в этой области было более чем десять лет. Но уже через три года началось серийное производство отечественной корректируемой авиабомбы и в 1976 году КАБ-500 поступила на вооружение ВВС СССР.В 1981—1985 годы были в основном готовы бомбы второго и третьего поколений с различными типами систем наведения и боевых частей: КАБ-500Кр с телевизионно-корреляционной головкой самонаведения и бетонобойной БЧ; КАБ-1500Л-Ф, КАБ-1500Л-Пр с полуактивной лазерной головкой самонаведения и боевыми частями фугасного и проникающего типа. Во всех образцах, кроме КАБ-500, используются бипланные рули, как наиболее эффективные для управления бомбами.Концепция применения таких рулей предусматривает поражение важных максимально защищенных целей. Боевая часть проникающего типа, выполнена в толстостенном корпусе. Она обладает еще и вторичным, осколочным действием. После разрушения преграды бомба проникает внутрь цели, где поражает все защищаемое пространство не столько мощным фугасным действием, сколько высокой энергией тяжелых осколков.Все созданные КАБ второго и третьего поколений по своим боевым характеристикам не уступали зарубежным аналогам, а у КАБ-500Кр зарубежных аналогов не было.В ВКС России существует своеобразная градация авиабомб. Среди них, например, ФАБ - фугасная авиационная бомба. Она предназначена для поражения живой силы и бронетехники противника путем воздействия на них преимущественно продуктами взрыва и ударной волной. Одно из наиболее распространенных и универсальных средств для уничтожения наземных сил. Калибр колеблется от 50 кг до 9000 кг.ОФАБ - осколочно-фугасная авиационная бомба. Отличается от ФАБ специальной конструкцией корпуса, которая обеспечивает лучшее равномерное дробление его частей, превращая их в тысячи осколков. Область применения та же. Калибр колеблется от 100 до 500 кг.ОДАБ - объемно-детонирующая авиационная бомба. Имеет гораздо более сложную конструкцию, нежели ФАБ и ОФАБ. При столкновении с поверхностью специальный заряд, именуемый диспергирующим, распыляет жидкое взрывчатое вещество, которое образует вокруг места падения бомбы топливовоздушную смесь. После достаточного распространения смеси, в том числе и в укрытия противника, срабатывает второй детонирующий заряд, который воспламеняет это топливное облако.БетАБ - бетонобойная авиационная бомба. Предназначена, как следует из названия, для уничтожения противника, закрепившегося в прочных фортификационных сооружениях, как правило, железобетонных. Прочный корпус и высокая кинетическая энергия, достигаемая часто путем использования реактивных ускорителей, позволяют пробивать до метра железобетона и до трех метров земляного укрытия.КАБ - корректируемая авиационная бомба. Отличается от классической ФАБ наличием в конструкции систем управления и наведения, позволяющих значительно повысить точность бомбометания. По принципу действия после попадания в цель отличия от фугаса незначительны.Конечно, это далеко не весь список авиабомб российской авиации, однако перечисленные применяются гораздо чаще остальных. Фугасные авиабомбы обладают универсальным поражающим действием: воздушная ударная волна и осколки при дроблении корпуса, усиливаемые сейсмическим действием взрыва.Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" продолжает работу над дальнейшим совершенствованием своего изделия. Например, к настоящему моменту самолёты ВКС совершают боевые вылеты уже не с парой оснащённых УМПК авиабомб, как это было в 2022-м, а с четырьмя (в ближайшем будущем их число должно увеличиться до шести). Использовать ФАБ с УМПК сейчас способны уже не только Су-34, но и тактические фронтовые бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Су-24М. В перспективе "клуб" носителей ФАБ с УМПК может пополниться двухместными многофункциональными истребителями поколения 4++ Су-30СМ.Подробно о нынешней ситуации на фронтах спецоперации - в тексте Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всему фронту. Противник цепляется за Волчанск и Часов Яр"

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россия, авдеевка, ссср, вкс, вооруженные силы украины, минобороны, су-34, эксклюзив