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Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всему фронту. Противник цепляется за Волчанск и Часов Яр

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всему фронту. Противник цепляется за Волчанск и Часов Яр - 22.06.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всему фронту. Противник цепляется за Волчанск и Часов Яр

Российская армия продолжает наступление в Часовом Яре и разносит укрепления ВСУ в городе. Штурмовые отряды десантников действуют при активной поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек".

2024-06-22T10:20

2024-06-22T10:20

2024-06-22T10:20

россия

волчанск

харьковская область

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Украинская армия после провального контрнаступления летом прошлого года терпела ряд поражений и теряла позиции под натиском российских войск. Сейчас одним из мест, за которое командование ВСУ готово устроить основную битву и взять реванш, стал город Волчанск в Харьковской области. Если он падет, то армии РФ будет открыт оперативный простор вокруг Харькова. Главком ВСУ, которого уже называют Александр Сырский-Волчанский, стягивает сюда основные резервы с других направлений фронта.Волчанск, который расположен менее чем в десяти километрах от российской границы, и от которого порядка 70 км до Харькова, стал ареной ожесточенных боев. Российская армия планомерно, как это водится в последнее время, давит противника. ВСУ также планомерно отступают под ударами артиллерии и продвижением российских штурмовых отрядов. Тем не менее украинские силы накапливают резервы и готовят мощное контрнаступление с задействованием крупных сил.Главком ВСУ Сырский прекрасно понимает, что если он "провалит" и Волчанск, то его судьба на своем посту предрешена. Непонятно, правда, кого могут поставить вместо него — Владимир Зеленский разогнал наиболее опытных генералов. Полковники из числа командиров бригад здесь уже точно не подойдут, команды они ещё, может, и смогут отдавать, вот только кто их будет выполнять.Сырскому в Волчанске нужна победа любой ценой, это не только вопрос имиджа, но и сохранение ситуации в Харьковской области. Дальше последует большой провал в обороне ВСУ, которая посыплется как карточный домик. Здесь ещё важна ситуация вокруг Купянска, который тоже проваливается. В Харьковской области это две основные позиции, которые в случае провала войск киевского режима приведут ВСУ к неизбежному поражению.Поэтому противник бросает на харьковское направление резервы, в том числе снимая боевые подразделения с других направлений. Нам это только на руку — можно продвинуться на Херсонском и Запорожском направлениях. С Харьковом разберемся, может, и чуть позже, но вот Волчанск и Купянск точно будем держать в тонусе. ВСУ здесь будут серьезно огрызаться, очередное контрнаступление очевидно. Эти планы ВСУ хорошо известны Генштабу РФ, и там намечен план по противостоянию. Здесь могу только отметить, что опыт освобождения нашими войсками Артемовска, Авдеевки и других населенных пунктов ничему украинское военное командование не научил. Продолжают биться как рыба об лёд.Ситуация для ВСУ в Волчанске не особо тревожная. Заблокированные в многоэтажках города украинские подразделения предприняли неудачную попытку прорыва. Бойцы ВСУ попытались контратаковать силами 36-й бригады в районе Агрегатного завода, но, понеся потери, были вынужден отступить. В чем пока преуспевают ВСУ, так это в применении FPV-дронов. Российская армия их также успешно использует.Следует отметить, что угроза контрнаступления в военном конфликте всегда существует, особенно учитывая быстро меняющуюся обстановку в связи с современными формами и методами ведения боевых действий. Речь в первую очередь про применение дронов, которые очень многое сейчас решают в ходе боевых действий тактического характера. А Харьковское направление - это тактический уровень. Это войсковая операция тактического уровня с перерастанием в оперативно-тактический уровень.Вместе с тем любая основательная армия всегда ведёт боевые действия по документам. Это касается и русской армии, и армии Украины. Это означает, что, прежде чем начнутся непосредственно боестолкновения, должен появиться определённый замысел. На его основе разрабатывается какая-то операция: предстоящие действия, последующие действия, первый этап, второй этап, третий этап и так далее. И только затем следует исполнение.Нет такого понятия, как, помните, в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"? О, всё, Полтавский и Изюмский шлях идём брать, все ринулись туда. Нет, такого здесь не бывает. Если рассматривать ситуацию на Харьковском направлении под этим углом, то можно предположить, что перед нашей армией поставлена задача закрепиться на Волчанском и Липцовском участках фронта.В ответ противник отправил достаточное количество сил и средств - это тысячи человек и десятки, если не сотни единиц техники. Очевидно, что такому количеству людей и техники негде развернуться в полную силу. Поэтому ВСУ атакуют волнами. За день может быть до четырёх-пяти волн.В Волчанске задача, судя по всему, - закрепиться и взять город под контроль. Но это не направление главного удара, на мой взгляд. Взятие Волчанска - это промежуточный этап перед главной целью операции. Она заключается в следующем:выйти в тыл противника на Купянский левобережный плацдарм. То есть через Белый Колодец, Печенежское водохранилище, дамба. Это, кстати, транспортный рукав. Оттуда противник пытается перекидывать резервы. И вести дальнейшее наступление в тыл противника. Тем самым, создавать санитарную (буферную) зону.Как на это реагирует враг? Естественно, подтягивает резервы. Но за счёт этого достигается другая цель военной операции России на Харьковском направлении - заставить ВСУ оголить другие участки фронта. И именно это сейчас и происходит. Киев забрал резервы даже из-под Часова Яра, хотя там идут ожесточённые бои.По классической схеме после перехода в оборону, а противник фактически перешёл в оборону, следует проведение контратак или, по возможности, контрнаступления. Есть такие планы у противника? Наверняка есть. Но это не говорит о том, что противник приступит к масштабному наступлению именно на Харьковском направлении. Сейчас основные оборонительные линии у противника идут за Липцами и за Волчанском. Сам Волчанск, по сути, один большой укрепрайон. Была новость, что противник якобы окружил русские войска в районе Волчанского агрегатного завода. Однако об этом сообщают люди, незнакомые с ситуацией. Потому что завод - это, по сути, настоящая цитадель.Противник пытался на одном участке ударить с фланга. Но мы погасили это его стремление. Другое дело, что через Волчью реку он пытается перебрасывать свои резервы и сооружать понтонные переправы. Это да, мы там бьём. В районе дамбы Печенежского водохранилища три раза они переправу сооружали за последние двое суток, и три раза мы её накрывали,Нам удалось там фронт чуть-чуть расширить восточнее Волчанска на 5-7 километров. Это позволяет нашим огневым наземным и воздушным средствам наносить удары по противнику. И ситуация там постоянно меняется, потому что городской бой - это сложнейший вид боевых действий. В целом штурмовики действуют следующим образом:- штурмовые подразделения овладевают объектом атаки, назначенными рубежами и позициями;- закрепляются на занятых позициях;- отражают контратаку противника.Далее при благоприятном развитии обстановки удерживают рубеж или не отходят с него на исходные позиции.Противник отходит на подготовленные позиции в глубину 300 м. – 1 км. и, как правило, силами подошедших резервов после огневой подготовки по утраченным позициям контратакует. В любом случае, тактическая зона обороны противника оказывается не прорванной, а "прорванной" на глубину рот (взводов) первого эшелона. При этом этот результат всегда дается ценой больших потерь и усилий. Для продолжения наступательных действий приходится все начинать сначала. После двух- трех штурмов, подразделения утрачивают способность вести штурмовые действия и требуют восстановления боеспособности. Таким образом, ни о каком глубоком вклинении в оборону противника не идет речи.Помимо других факторов, ключевой вопрос - детальное планирование наступательного боя происходит только до этапа овладения штурмовыми подразделениями объектом атаки. Вопросы надежного закрепления, развития успеха и ОБЕСПЕЧЕНИЯ подразделений на занятых рубежах ошибочно считается второстепенными. Такой подход характерен для командиров и штабов тактического звена.Данную проблему необходимо решать построением, продуманного до мелочей, боевого порядка и организацией устойчивого взаимодействия между его элементами. Такое мнение разделяют командиры среднего и старшего командного звена, за плечами которых немалый боевой опыт.Исходя из ситуации, противник, конечно, будет проводить контрнаступательные действия. Враг уже использует тактику, разработанную в Пентагоне. Идёт обстрел приграничья России. В первую очередь Белгорода, Курска и Брянска. При помощи обстрелов противник пытается нарушить логистику армии России и помешать обеспечению русских войск в районе Волчанска и Липцов.Российская армия продолжает выводить из строя логистическую инфраструктуру ВСУ в Харьковской области. В минувшие сутки, например, был разнесен Гороховатовский мост через реку Оскол западнее поселка Боровая. Предположительно, удар наносился крылатой ракетой Р-500 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".Российская армия готовится к наступлению на этом направлении и перерезает артерии снабжения ВСУ, чтобы усложнить им логистику. Также сообщается, что группировка войск "Запад", обнаружив переправу через Краснооскольское водохранилище, которую противник использовал для снабжения и проведения ротаций своих войск, нанесла по ней высокоточные удары. Опять, по данным российских военных, были задействованы ОТРК "Искандер".Минобороны РФ сообщает, что артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении. "Расчеты противотанковых орудий “Рапира” мотострелкового соединения уничтожили личный состав противника в блиндажах при выполнении огневых задач", — уточнили в военном ведомстве.Отмечается, что в ходе боевого дежурства расчет беспилотника обнаружил опорный пункт ВСУ, координаты которого были переданы артиллеристам. "Получив все исходные данные для стрельбы, артиллеристы оперативно навели орудие на цель и выполнили серию выстрелов с закрытой огневой позиции", — пояснили в ведомстве. Нанесение ударов корректировал оператор разведывательного БПЛА, который зафиксировал и подтвердил полное уничтожение опорного пункта и личного состава ВСУ.Истребитель Су-30 СМ ВКС России уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск "Центр". Экипаж самолета во время полетного задания обнаружил воздушный объект, идентифицировал его как вражескую цель, предположительно, это была "Баба-Яга", и уничтожил ракетным пуском.Очередная партия наемников, разговаривающих на французском языке, прибыла в Одессу. Около 60 человек в военной форме приплыли на трех катерах, вероятно, из Румынии. Ранее, еще в апреле, в этот южный порт Украины была доставлена более крупная группа французских легионеров. Тогда фигурировала цифра от 200 до 800 человек. Все они уехали, предположительно, либо в Славянск, либо в Часов Яр, а часть из них затаилась в самой Одессе.Наемники в Одессе неслучайно находятся практически на нелегальном положении и рассредоточились по городу. Тех же французов изрядно потрепали российские ракеты в Харькове, да и в других местах тоже, поэтому они вынуждены себя не афишировать. Можно вспомнить, что участие наемников, в том числе и французских, особого прока для ВСУ не принесли. В прошлом году они даже успели вывесить французские флаги на Ореховском направлении, но были биты и сбежали с поля боя. Вообще у легионеров нет возможности изменить ситуацию каким-то образом. Единственное, что они могут, — покрыться позором. Ну, а набрать 200 тыс. "добровольцев", готовых полечь за Украину, у Парижа вряд ли получится. И известная фраза "а ля гер ком, а ля гер" — на войне, как на войне, французов не особо привлекает.В целом, динамика на линии боевого соприкосновения увеличивается с каждым днем кратно. Судя по всему, в ближайшие месяцы мы станем свидетелями боевых действий оперативного характера. ВС РФ готовы к любому развитию событий.

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россия, волчанск, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, пентагон, эксклюзив