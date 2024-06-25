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На Украине уже идёт гражданская война. Крокодилы в Тисе

На Украине уже идёт гражданская война. Крокодилы в Тисе - 25.06.2024 Украина.ру

На Украине уже идёт гражданская война. Крокодилы в Тисе

А не запустить ли крокодилов в реку Тису, что протекает по западной границе Украины? На полном серьёзе звучали такие предложения в эфире украинского телевидения. Крокодилы, по идее ее авторов, должны пожирать украинцев при побеге из страны. Сомнение было только в том, выживут ли опасные, но теплолюбивые рептилии в этой холодной реке?

2024-06-25T06:39

2024-06-25T06:39

2024-06-25T08:09

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владимир зеленский

руслан бортник

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Были еще предложения: заминировать пограничную реку Тису, чтобы опять же гарантированно убивать бегущих из страны.Ловушки, капканы предлагают ставить, как на животных. "Зубы дракона".Представьте, с каким ужасом слушают эти кровожадные фантазии жители "концлагеря Украина". Особенно если это сами "ухилянты" призывного возраста.Но ужасов хватает и без крокодилов.Берега Тисы уже частично заминированы. Таким образом, мины Украина использует против собственного мирного населения (!).Есть ролик, где украинские пограничники находят в кустах на берегу мужчину без ноги: оторвана взрывом мины.Или еще проще: мужчин, которые пытаются переплыть реку, расстреливают прямо в воде.Все это постоянно тиражируется, обсуждается и назидательно демонстрируется самими СМИ Украины для устрашения местных мужчин.Но это не останавливает "ухылянтов".Ежедневно границу Украины на Западе пересекают сотни беглецов.Сейчас власти озвучивают такие цифры: 100 человек в день задерживают пограничники при попытке незаконно перейти границу.А негласно называют цифру в 500–1000 человек в день — это те, кому все-таки удаётся сбежать из концлагеря.Цена билета "через Тису"Конечно же, ловят далеко не всех, а только тех, кто не заплатил или заплатил "не тем".Ролики про мины и расстрелы - это, так сказать, угрожающие промо акции погранслужбы Украины. Вот, смотрите, мол, что будет с теми, кто пожалел каких-то паршивых денег для наших мужественных "защитников границы".Как говорит украинский политолог Руслан Бортник: "6 тысяч долларов - цена билета через Тису."Люди продают квартиры и машины, занимают деньги у знакомых и родственников.Из страны стремительно уезжают стоматологи и медработники - женщины. Опасаются мобилизации, и пока можно не через Тису - бегут.А на западной границе растут все более мощные укрепления.Украинская журналистка Диана Панченко: "Власть активно строит укрепления не на восточной, а на западной границе. Зачем? Чтобы не сбежало население."Разные украинцыУкраинское общество расколото, как никогда. Это несколько разных обществ. Страшно далеки они друг от друга по своим целям. И одна часть отчаянно ненавидит другую.Это вообще свойственно украинскому обществу. Дошло до того, что в некоторых районах Киева, где каким-то образом оставался свет во время всеобщих веерных отключений, этот свет стали тоже отключать. Чтобы у всех одинаково не было света.Жаловались на счастливцев со светом те, кто сидел без света. И добились таки "справедливости"!Так это речь шла об электричестве в домах. А что происходит, если возникает тема "кому идти в армии служить".Есть часть тех, кому всё равно - это благополучно уехавшие. О них речи нет, они уже не вернутся. Или вернутся, но в совершенно другую страну. Или это равнодушные, кому ничего не грозит (пенсионеры, например).Оставшиеся делятся на тех, чьи родственники на фронте, и тех, кто пытается спастись и спасти близких, сбежать.А есть ещё власть и близкие к власти люди. Они продолжают тот образ жизни, к которому привыкли. Как ни в чем не бывало.Украинский журналист Виталий Дикий: "Мои знакомые выехали из Украины на отдых. Как это возможно? Командировка. Выписали командировку в каком-то кабинете и поехали спокойно отдыхать".И появилась новая и очень опасная общественная страта. Полиция, ТЦК (военкоматы), пограничники, другие правоохранители. Это члены сословия, которое невероятно обогащается каждый день на этой так называемой "мобилизации".Это уже фактически банды, получившие от государства право на любое насилие.Политолог Андрей Ермолаев: "У нас типичное сословное общество. Появились новые сословия. "Корпорация ТЦК." Есть новые беглые холопы, они бегут через Тису. Мы погружаемся в средние века. Это неофеодализм. "По мнению украинского журналиста Виталия Дикого, украинская власть сегодня сознательно финансирует примерно одинаково и военных, и правоохранительные органы внутри страны.Зачем? Готовятся гасить народное недовольство, конечно.Власть давно понимает, что бунт очень и очень возможен.Банды на работеТЦК "пакуют" народ уже и на похоронах. Не только в автобусах, на улице, на работе. Поэтому похороны мужчины уже не посещают. Концерты тоже опасны. Последнее экзотическое "место отлова" - на концерте Верки Сердючки в Одессе. Хватали прямо на входе.ТЦК быстро жиреют. Все хотят работать на этих "золотых местах". Сегодня у них уже 100.000 сотрудников. Полиции на Украине - 136.000 (при Януковиче было 36.000). А ведь скоро будет еще и военная полиция! Плюс погранслужба. Плюс территориальная оборона.Из всей армии Украины на фронте находится примерно 30 процентов. Остальные в тылу. И быстро подключатся в случае необходимости к "защите западных границ" от собственного народа.Имитация справедливостиНародный депутат Украины, Андрей Дмитрук, обратился к уполномоченному по правам человека Лубинцу:- Сегодня по всей стране бьют, издеваются, истязают, задерживают людей без каких либо оснований. Таких обращений десятки тысяч. Что было сделано для прекращения этого произвола?150 обращений в день получает служба уполномоченного, ответил Лубинец. Уполномоченный пишет письма, держит на контроле уголовные и административные дела.Но... ни один суд против ТЦК за 8 месяцев на Украине не выигран ни одним гражданским лицом.Какой же смысл в этой имитации законности и справедливости?Философ и войнаГражданская война на Украине неизбежна. Просто она выглядеть будет не так, как раньше.Это будут не отряды батьки Махно и не партизанские отряды в лесах. Это тактика "тысячи порезов" в городах и селах: поджоги машин, драки с ТЦК. Прорывы границы.Пока что все происходит без оружия. Но это вопрос времени.Очень скоро на западной границе Украины начнутся перестрелки. "Ухилянтов" не получится больше резать, как баранов, при переходе границы. Они неизбежно возьмут в руки оружие, чтобы защитить свою жизнь от пограничников.Украинский философ Сергей Дацюк объясняет:Но философ ожидает этого в будущем. И это, наверное, действительно произойдёт. А пока что мы уже наблюдаем тихую гражданскую войну.ТЦК - под арестЛюдей похищают и привозят в ТЦК, где они находятся сутками просто в безобразных условиях, как в худших тюрьмах.Есть уже случаи смертей в этих ТЦК, так как пока определят болезни у "мобилизованного", он от стресса и переживаний может просто скончаться.Юрист Тарас Никифорчук из Одессы, который ведет телеграм-канал, разъясняет права гражданам Украины, спасает и защищает незаконно мобилизованных, публикует кадры из Одесского ТЦК с такими словами:"Считаю, что руководство ТЦК, и не только Одесского, должно быть арестовано за издевательство над Народом Украины, с особой жестокостью и цинизмом совершенное в военное время."На кадрах - драки с работниками ТЦК прямо в этом же здании, избиение "мобилизованных", жуткие условия содержания.Автомобили ТЦК взрывают, они внезапно самовозгораются по ночам. По всей Украине. За последние несколько дней - по какому-то удивительному стечению обстоятельств, в Лубнах, в Киеве и Одессе сгорели три автомобиля, и именно те, которые использовали ТЦК.Каждый день - все больше таких случаев. Это и есть натуральная гражданская война вот в такой неожиданной форме.Таран - в ВенгриюПосле того, как грузовик ГАЗ - 66 прорвался через границу в Венгрию, а в нем находилось 32 человека, бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук прокомментировал:- Таких случаев будет все больше. Грузовик старый, армейский, давно списанный, стоит максимум 5 тысяч евро. С каждого из тех 32-х организатор этого тарана собрал 5-7 тысяч евро. Такая сейчас такса. Хотя доходит и до 20 тысяч. Организатор побега получил великолепную прибыль. Будет ли он заниматься этим дальше? Конечно, да.Все прогнозируют в ближайшем же будущем настоящие бои на границе Украины. Только не на восточной, а на западной.Дело может дойти до того, что границу просто снесут.И кто виноват?А между тем, начинается война и наверху.Депутат Марьяна Безуглая обвинила генералов в том, что они должны быть в окопе, а они где-то в других местах.- Какого хера генерал должен быть в окопе? - кричит бывший полковник СБУ, теперь "военный философ" Олег Стариков в эфире у политолога Вадима Карасева.И "выдаёт базу": сейчас военных обвиняют в мобилизации, но виноваты в этом не военные, "на которых повесили всех собак", а Верховный Главнокомандующий.Наконец-то это прозвучало.Зеленский очень пытался подставить ВСУ и Верховную Раду, постоянно говорил о том, что сам-то он мобилизации не хочет, но военные требуют. И вот видите, Рада проголосовала.Депутаты Рады получили за это голосование кругленькую сумму. Рассказывают, по 20 тысяч долларов.Но раз такое дело, может, лучше было бы уклонистам собрать свои деньги на "билеты через Тису" и вручить их народным депутатам? Пролоббировать, так сказать, "антимобилизацию"?Это грустный юмор.Украина всегда была страной тотальной коррупции, такое поведение депутатов или пограничников никого не удивит.А вот страной тотального геноцида собственного населения она стала только при Зеленском.Нелегитимный "главнокомандующий" уничтожает страну похлеще, чем те крокодилы в Тисе.Но что он будет делать с гражданской войной?О том, какая политическая ситуация складывается внутри Украины - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Переговорные позиции почти всех сторон сформированы"

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Елена Мурзина

украина, одесса, киев, владимир зеленский, руслан бортник, андрей ермолаев, рада, сбу, вооруженные силы украины, эксклюзив