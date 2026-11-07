Бездна наглости: как 70 миллиардов Зеленского повергли в ужас Европу — Анпилогов - 07.11.2026 Украина.ру
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Бездна наглости: как 70 миллиардов Зеленского повергли в ужас Европу — Анпилогов
Бездна наглости: как 70 миллиардов Зеленского повергли в ужас Европу — Анпилогов - 07.11.2026 Украина.ру
Бездна наглости: как 70 миллиардов Зеленского повергли в ужас Европу — Анпилогов
Запрос Зеленского на 70 миллиардов евро на следующий год поверг Евросоюз в ужас: прошлый мега-пакет на 90 миллиардов закончился уже в 2026-м. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-11-07T06:20
2026-11-07T06:20
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Переходя к политическому контексту, эксперт показал, как финансовые проблемы Киева меняют поведение Европы: прошлый мега-пакет на 90 миллиардов, расписанный на 2026-2027 годы, закончился уже в 2026-м.Анпилогов отметил, что Украина казалась дешёвой страной-наёмником, но выяснилось, что она дорога в использовании. "Заявления Зеленского о том, что им нужно порядка 70 миллиарда евро на следующий год, повергли Евросоюз в ужас. Прошлый мега-пакет на 90 миллиардов они с трудом собрали", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что для этого Евросоюзу пришлось выходить на рынки заимствования капитала — фактически под залог собственного бюджета. "И вот этих 90 миллиардов, которые были расписаны на 2026-2027 год, не хватает даже на 2026. Они уже закончились", — сообщил Анпилогов."У этой украинской бездны тоже нет дна. И никаких звезд там тоже нет – только запрограммированное поражение. Европейцы ищут выход из этой ситуации и нашли его в том, что они на приставном стульчике в коридорчике хотят посидеть на встрече рабочих групп в Абу-Даби, которая запланирована на первую декаду ноября (до 15 числа должна состояться)", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью по теме: "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.
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Бездна наглости: как 70 миллиардов Зеленского повергли в ужас Европу — Анпилогов

06:20 07.11.2026
 
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Запрос Зеленского на 70 миллиардов евро на следующий год поверг Евросоюз в ужас: прошлый мега-пакет на 90 миллиардов закончился уже в 2026-м. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Переходя к политическому контексту, эксперт показал, как финансовые проблемы Киева меняют поведение Европы: прошлый мега-пакет на 90 миллиардов, расписанный на 2026-2027 годы, закончился уже в 2026-м.
Анпилогов отметил, что Украина казалась дешёвой страной-наёмником, но выяснилось, что она дорога в использовании. "Заявления Зеленского о том, что им нужно порядка 70 миллиарда евро на следующий год, повергли Евросоюз в ужас. Прошлый мега-пакет на 90 миллиардов они с трудом собрали", — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что для этого Евросоюзу пришлось выходить на рынки заимствования капитала — фактически под залог собственного бюджета. "И вот этих 90 миллиардов, которые были расписаны на 2026-2027 год, не хватает даже на 2026. Они уже закончились", — сообщил Анпилогов.
"У этой украинской бездны тоже нет дна. И никаких звезд там тоже нет – только запрограммированное поражение. Европейцы ищут выход из этой ситуации и нашли его в том, что они на приставном стульчике в коридорчике хотят посидеть на встрече рабочих групп в Абу-Даби, которая запланирована на первую декаду ноября (до 15 числа должна состояться)", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.
Актуальное интервью по теме: "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.
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