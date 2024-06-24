https://ukraina.ru/20240624/1055799589.html

Украина за неделю. Переговорные позиции почти всех сторон сформированы

Украина за неделю. Переговорные позиции почти всех сторон сформированы - 24.06.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Переговорные позиции почти всех сторон сформированы

Западные организации и СМИ все больше замечают антидемократические действия украинских властей, бандитам, которые помогают ТЦК ловить людей, собираются дать бронь, из ЕС выдавливают не желающих работать украинских беженцев, а Россия ведет тайные переговоры с США по украинскому вопросу. О важнейших событиях Украины в нашей постоянной рубрике.

2024-06-24T06:05

2024-06-24T06:05

2024-06-24T06:05

эксклюзив

украина

россия

сша

владимир зеленский

владимир путин

ес

верховная рада

мобилизация

уклонисты

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Слишком оптимистичные репортажиНа прошлой неделе военнослужащий Нацгвардии Украины подошел к зданию Министерства аграрной политики и бросил в него два коктейля Молотова. После задержания он заявил, что хотел поджечь здание Верховной Рады, но перепутал адрес. Эта, на первый взгляд, курьезная новость, очень точно отражает социальные процессы последнего времени.Международная организация, защищающая права журналистов, "Репортеры без границ" заявила о "сокращении свободы прессы на Украине" и "давлении на независимые СМИ". Звучит слегка одиозно, поскольку все остатки того, что можно было бы назвать независимой (от правительства) прессой, были закрыты весной 2022 года, а независимые журналисты либо посажены в тюрьмы, либо выдавлены из страны. Очевидно, что "Репортеры" имеют в виду грантовые западные СМИ, которые мы обычно называем "соросятней". Именно эти СМИ сегодня на Украине можно назвать условно оппозиционными, поскольку они, оставаясь в рамках жестко антироссийской риторики, критикуют коррупцию в офисе Зеленского, нарушения закона при мобилизации, рассказывают истории об уклонистах и т.д."Слежка, угрозы призывом в армию, усиление контроля со стороны властей... На украинские СМИ нарастает политическое давление и препятствия. С начала 2024 года как минимум пять журналистов оказались под слежкой или угрозами из-за публикаций о коррупции", — пишут "Репортеры"."Большой шаг назад" — так озаглавила статью о свободе прессы на Украине газета New York Times. "Журналисты говорят, что усиливаются ограничения и давление со стороны правительства президента Владимира Зеленского. Эти меры выходят за рамки потребностей безопасности во время войны, — сообщает издание. — Усилия правительства по контролю над СМИ, похоже, направлены на ограничение позитивного освещения деятельности оппозиции и подавление негативного освещения деятельности правительства и военных".В качестве примера NYT приводит телемарафон, который не допускает оппозиционных мнений, публикует "слишком оптимистичные репортажи несмотря на то, что боевые действия зашли в тупик", потерял доверие граждан. Особенно интересно замечание американского издания о том, что украинские журналисты добровольно самоцензурировались и воздержались от "критического освещения деятельности правительства, чтобы не подорвать моральный дух или не допустить, чтобы сообщения о коррупции отговорили иностранных партнеров от помощи".Правозащитная репутация у "Репортеров" (равно как и у NYT) сомнительная, обычно они видят нарушения только в очень определенных странах. Соответственно, их заявление (равно как и вышедший относительно недавно доклад Госдепа США о нарушении прав человека на Украине) также отражает некоторые социально-политические изменения последнего времени, которые можно в общем виде выразить так — Запад роет яму под Зеленского. Далее станет ясно, зачем.В то же время, нарушений, не касающихся западных грантоедов, традиционно не замечает никто. Так, сотруднику Минобразования предъявили подозрение в "унижении национальной чести и достоинства украинцев" за то, что он в соцсети назвал выход Украины из состава СССР "кидаловом", поскольку обещания лучшей жизни не были выполнены. За такое человеку грозят три года тюрьмы. Продолжающиеся посадки на 5, 10, 15 лет за посты в интернете можно обсуждать почти бесконечно.Уклонистов — ловить, ловцов — бронировать, доносчиков — вознаграждать52% опрошенных КМИС не поддерживают закон о мобилизации, особенно учитывая тот факт, что власти часто плюют даже на собственный закон. Например, секретарь оборонного комитета Рады Костенко заявил, что Работников предприятий ОПК, которые имеют право на бронь и приходят в ТЦК (Территориальный центр комплектации - военкомат) для обновления данных, сразу на месте мобилизуют, хотя не имеют на это права.Общество поляризовалось и это не может не вызывать социальных потрясений и даже чего-то похожего на городскую герилью.В Одессе 18-летний парень вырвал у женщины кошелек с 13 тысячами гривен, документами и телефоном, деньги выбросил, сел на общественный транспорт и поехал домой. Когда его взяли, он объяснил, что сделал это для получения судимости и, соответственно, уклонения от мобилизации. Парень в СИЗО, ему грозит до 10 лет лишения свободы. В той же Одессе неизвестный взорвал военный автобус и убежал в подворотню. А в Приморском районе города водитель протащил на капоте двоих тэцэкашников, которые пытались остановить его машину, и скрылся. Один из военкомов при попытке остановить водителя, получил травму головы. Работника ТЦК в Яворовое Львовской области ударили тяжелым предметом по голове, когда он тащил человека на ВВК. В Луцке военнобязанные забрызгали тэцэкашика из газового баллончика.Путь активного сопротивления выбирают, естественно, не все. Многие просто пытаются вырваться из страны любыми способами, а узнаем мы, как правило, о тех, у кого не получилось. Самый оригинальный способ побега из Украина (правда неуспешный) опробовал одессит, который переоделся бабушкой и ехал на поезде Киев-Ужгород, чтобы затем перебраться через границу в Словакию. Также на прошлой неделе был установлен рекорд по единовременному задержанию уклонистов — 47 человек на четырех микроавтобусах попались в руки пограничников и СБУ при попытке нелегального пересечения границы с Молдавией.На Закарпатье, в надежде остановить отток военнообязанных, власти запретили остановку транспорта на обочине дорог вне установленных стоянок, движение в сторону границы по отсутствующим в реестрах дорогам в ночное время, использование приборов ночного видения, тепловизоров, радиостанций, полеты на легкомоторных самолетах простыми гражданами.Урезаются и права тех, у кого нет военного билета. Министр юстиции Малюська сказал, что такие госуслуги, как регистрация брака, регистрация права на недвижимое имущество и бизнес, регистрация актов гражданского состояния, нотариальные услуги, международная правовая помощь будут ограничены для тех, кто не обновит данные в ТЦК. Правда, после резонанса, он слегка сдал назад, сказав, что ограничения, итак, существуют, но они не касаются приведенного выше списка.Но главное ограничение еще впереди. Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о создании военной полиции, которая будет собирать платные доносы об уклонистах и врываться к ним домой без решения суда.Впрочем, ловлей людей занимаются не только ТЦК, пограничники, полиция, СБУ, нацгвардия и другие официальные органы. По словам главреда одесского издания "Интент" Валерия Болгана, в одной только Одессе существует около 20 "общественных формирований" (на самом деле банальных ЧОПов), которые оказывают содействие ТЦК. Облсовет обратился в Кабмин с просьбой разрешить бронирование 50% работников таких ЧОПов.Кто не работает, тот едет на УкраинуПо сообщению главы рабочей группы по вопросам жилья парламентской ВСК по защите прав ВПЛ Максима Ткаченко, около 130 тысяч внутренних беженцев вернулись домой в зону боевых действий и "даже на оккупированную территорию", потому что им негде жить и работать.Ситуация, похоже, будет только усугубляться. Украина не договорилась о реструктуризации долга на 20 млрд долларов. Переговоры с МВФ и другими кредиторами продолжаются и экономические последствия пока не ясны, но они точно будут.Глава налогового комитета Рады Гетманцев говорит, что уже в ближайшее время Кабмин должен внести предложение о "радикальном" повышении налогов, потому что на финансирование армии не хватает "сотен миллиардов гривен". В 2025 году, по его словам, станет только хуже из-за неопределенности с международной помощью. В следующем году Украине нужно 32 млрд долларов, из которых пока неоткуда взять 15 млрд. Все усугубляется проблемами с экспортом, поскольку протесты европейских фермеров не прошли зря, и Еврокомиссия ввела пошлины на целый ряд украинских сельхозпродуктов. Кроме того, из-за мобилизации не хватает дальнобойщиков для их транспортировки. Мининфраструктуры готовит общенациональную программу обучения женщин вождению крупногабаритного транспорта, поскольку дефицит уже составляет более 30%.Помимо повышения налогов, рассматривают вариант эмиссии с ускоренной девальвацией гривны и перераспределением остатков местных бюджетов.На этом фоне становится очевидно, что ужесточение условий пребывания украинских беженцев в Европе не приведет к их массовому возвращению на Украину, но скорее либо к интеграции в Европе, либо к попытке перебраться в Россию, в т.ч. в новые регионы.А европейская линия выкристаллизовывается все отчетливее — работай или возвращайся.Депутат Бундестага Биджан Джир-Сарай из СвДП и глава МВД федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген из ХДС призывают лишить украинских беженцев гражданского пособия Bürgergeld в 563 евро и перевести их на пособия для беженцев в 460 евро. Они объясняют, что получать Bürgergeld с освобождением от налогов и где-то неофициально подрабатывать оказывается выгоднее, чем устраиваться на официальную работу и платить налоги. Депутат из Баварии Йоахим Херрманн назвал нынешние стимулы для граждан Украины неправильными. Депутат от ХДС Александер Добриндт также назвал Bürgergeld для украинцев "тормозом к тркдоустройству" и заявил, что беженцы должны "начать работать или вернуться в безопасные районы Западной Украины".Хотя официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт пообещал не отменять Bürgergeld, все же с 1 января эти выплаты временно отменяют для тех, кто отказывается от подходящих предложений по работе, а в минторге ФРГ создали спецотдел для ускорения интеграции беженцев из Украины на рынке труда.Польша запретила украинским водителям работать в такси без получения польских прав. Сдавать дополнительные экзамены при этом не нужно, но заменить украинские права на местные придется. Подобные инициативы, как и детские пособия только в том случае, если ребенок ходит в польскую школу, — широкомасштабный план ассимиляции беженцев из Украины, к которым, по данным Rzeczpospolitа, сильно ухудшилось отношение. Только 17% поляков согласны принять беженцев из Украины с возможностью поселения (более года назад так считали 37%), а 61% хочет, чтобы они вернулись домой после войны. Такие изменения объясняются претензией граждан Украины на равные с местным населением права в социальной сфере. При этом сильно упала и военно-политическая поддержка Украины — с 62% в начале 2023 года до 31% сейчас.Самые экстремальные заявления, как всегда, звучат из Прибалтики, где эстонский депутат-консерватор Мартин Хельме требует выслать всех русскоязычных украинских беженцев, потому что они "повторяют нарративы Путина", а также урезать помощь Украине в два раза, т.к. деньги "вбрасывают в коррупционную трясину Украины".На фоне усиления евроинтеграции тех, кто готов работать и платить налоги, власти Украины, по словам главы МВД Клименко, ведут переговоры с ЕС о возвращении нелегально въехавших в Европу уклонистов."Смехотворные отговорки" БайденаПродолжаются качели с помощью Запада, которая становится все более двусмысленной.Немецкий Rheinmetall собирается на своем заводе на Западной Украине ремонтировать танки Leopard 2 и танки других стран, переданные ВСУ. Также представители компании заявили, что Rheinmetall получил рекордный в новейшей истории заказ на поставку 155-мм боеприпасов ценой до 8,5 млрд евро, поскольку с начала войны цена на эти снаряды выросла в полтора раза. Ясное дело, оружейники кровно заинтересованы в продолжении конфликта.В то же время правительство ФРГ блокирует принятие 14-го пакета санкций ЕС, откуда по требованию Берлина уже удалили пункт о реэкспорте товаров в Россию. В новом пакете — запрет на перевалку российского СПГ и ответственность для операторов ЕС за нарушения санкций их дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.В повестке дня венгерского председательства ЕС на ближайшие полгода вообще нет пункта о поддержке Украины. Что касается Еврокомиссии, она создала комиссию для контроля за выделяемыми Украине средствами. Часть комиссии будет находиться в Брюсселе, а часть в Киеве, чтобы следить за коррупцией. В связи с усилением контроля, Зеленский неоднократно делал выпады против западных партнеров, обвиняя их в том, что вместо войны с Путиным, они почему-то озабочены разворовыванием их денег на Украине.Американская корпорация Northrop Grumman планирует начать производство боеприпасов на Украине, но это явно не вопрос самого ближайшего будущего. Также США решили передать ракеты Patriot и системы NASAMS в ущерб интересам других союзников (кроме Тайваня), но многие военные эксперты утверждают, что Киеву сейчас нужно не ПВО (поскольку электрогенерация и так разбита, а вблизи линии фронта ВС РФ научилась эффективно уничтожать системы ПВО), но танки, БТР и артиллерийские снаряды. Стоимость же Patriot крайне высока, от их поставок выигрывают американские военные заводы, но на поле боя реальных изменений данная техника не повлечет.Вашингтон разрешил Украине бить своим оружием по России на расстояние в 100 км, т.е. по Белгороду, Курску и даже окрестностям Брянска. Но это сообщение Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. Официальные лица США такого не подтверждают, говоря о разрешении бить только туда, где скапливаются российские войска для перехода границы с Украиной. Украинские военные тоже с сомнением отнеслись к публикации Washington Post. Глава же комиссии по вооружениям и боеприпасам Верховной Рады Александра Устинова вообще считает, что администрация Байдена "намеренно затягивает" обучение украинских пилотов на F-16, поэтому к концу года Украина получит самолетов больше, чем пилотов. Киев просил зарезервировать больше мест для обучения, но просьбу отклонили, т.е. другие страны зарезервировали места раньше и Вашингтон не хочет нарушать обязательства перед ними. Кроме того, в США сказали, что знание английского языка у украинских пилотов слабое, поэтому "прогресс обучения на самолетах F-16 довольно скудный". Устинова назвала такие аргументы "смехотворными отговорками".Если администрация Байдена не горит желанием давать Киеву все, что он хочет, и нагнетать эскалацию с Россией до каких-то, известных Вашингтону пределов, то Трамп, победи он на выборах, будет готов заморозить конфликт, а затем продолжить поставки вооружения Украине (только за европейский счет), поддерживая в РФ представление, что двери для дипломатии остаются открытыми. Так описал будущую внешнюю политику США Бывший советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Он отметил, что главный враг — это Китай, а цель США — не победа Украины над Россией, а отрыв России (и ЕС) от Китая. Если ценой Украины, значит ценой Украины.Почти все карты — на столеСаммит в Швейцарии несмотря на то, что многие в России назвали его "бесполезным недосаммитом" кое к чему все-таки привел. Кроме итогового коммюнике, которое при определенных оговорках и корректировках в ходе переговоров вполне может устроить Россию, свою позицию начал корректировать Киев. Возможно, в украинских верхах поняли, что в планах западных союзников нет победы Украины, в них есть противодействие победе России, а это не одно и то же.И вот, глава МИД Украины Кулеба говорит, что на следующий саммит будет приглашена Россия и он должен стать завершением войны. "Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны, наша работа в том, чтобы Украина в это время находилась на сильнейших позициях", — сказал министр. То есть Киев признал, что никаких иных вариантов, кроме переговоров с РФ, у него нет, но к моменту их начала, нужно создать для себя максимально выгодные позиции. Это логично. По словам Кулебы, переговоры могут начаться с помощью посредников, как было в Турции в 2022 году. Причем посредником не обязательно станет распиаренная Саудовская Аравия.Посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко заявила, что Украина допускает свое участие в китайском мирном саммите с участием РФ, если переговоры будут основаны на "правилах и принципах, закрепленных в Уставе ООН и международном праве". Глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер уверен, что площадка будет не в Европе. Россию необходимо интегрировать в переговорный процесс, а "без Китая решения нет", — сказал он.Замглавы Офиса Зеленского Жовква считает, что "процесс не должен быть затянутым" и второй саммит нужно провести до конца года. Конец года, если что, — это инаугурация нового президента США. И даже сам всесильный Ермак подтвердил, что подготовка к конференции началась, а ее цель — "положить конец войне и урегулировать кризисы".Зеленский, который меньше чем за год, по данным КМИС, потерял 20% поддержки населения, молчит. Зато с 80% до 58% снизилось количество непримиримых, 30% населения Украины считает, что надо идти на компромиссы, а 65% просит вынести результаты будущих переговоров на референдум.Швейцарский саммит прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, что реакция на предложения России была ожидаемой, а сами предложения будут меняться в зависимости от "ситуации на земле" и могут быть ужесточены. В то же время, он остается в русле формируемого консенсуса и в очередной раз подтверждает, что "переговоры по Украине могут состояться хоть завтра".Важным моментом являются его слова о том, что "надежды на кулуарные переговоры с Западом не оправдались".Соответственно, переговоры становятся публичными и это хорошо. По факту на сегодня уже сформированы позиции почти всех сторон: есть позиция Украины (границы 1991 года), есть позиция условно ЕС (коммюнике швейцарского саммита), есть позиция РФ (признать новые регионы, снять санкции, демилитаризация, русский язык), есть позиция Глобального Юга во главе с Китаем (заморозка по линии фронта, нейтральность Украины, снятие санкций и откладывание территориальных споров на будущее). Пока нет четкой позиции только со стороны США и до выборов, видимо, не будет."Москва готова только к комплексному диалогу с Вашингтоном, который включит в себя и вопросы участия США в украинском конфликте", - заявил недавно Песков, назвав диалог с США "крайне востребованным".И тут известный "сливщик" Сэймур Херш сообщает, что тайные переговоры России и США по украинскому вопросу были (именно после них Путин озвучил свои предложения) и продолжают идти.О том, что ждет Украину после окончания войны, в материале "Атаманщина и полное обновление политсистемы. Украинские эксперты о том, что ждет Украину после войны".

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эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, ес, верховная рада, мобилизация, уклонисты, переговоры, сво, свобода слова