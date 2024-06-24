Донецкий фронт. В Красногоровке ВСУ применяют "колокольчики" и травят российских бойцов газом - 24.06.2024 Украина.ру
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Донецкий фронт. В Красногоровке ВСУ применяют "колокольчики" и травят российских бойцов газом
Донецкий фронт. В Красногоровке ВСУ применяют "колокольчики" и травят российских бойцов газом - 24.06.2024 Украина.ру
Донецкий фронт. В Красногоровке ВСУ применяют "колокольчики" и травят российских бойцов газом
Если на Донецком, Бахмутском и Слобожанском/Харьковском фронтах продолжаются интенсивные бои, то на Запорожском и Херсонском фактически идет затухание боевой активности – война перешла в позиционную фазу
2024-06-24T18:41
2024-06-24T18:41
эксклюзив
сво
спецоперация
александр "варяг" матюшин
запорожская аэс
запорожское направление
владимир зеленский
авдеевка
днепр
крым
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О том, почему это произошло, интернет изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:"На Херсонском фронте мы наблюдаем просто затухание боев. После того, как плацдармы ВСУ в Крынках и под Антоновским мостом были нами снесены, они проявляют активность только в десантировании на острова на Днепре. И это всё.Для чего это им надо? Они все еще не оставили намерений форсировать реку, высадившись на левом берегу, попытаться двинуть на Крым и Таврию. Поэтому на островах они пытаются создавать базу для десантирования. Но понятно, что это напрасные усилия с их стороны.А что касается затишья на Запорожском направлении, то тут две причины. Первая: например, Орехово украинцы в течение двух лет СВО очень сильно укрепляли, превратив его во вторую Авдеевку. Если на Запорожье мы и продвигаемся, то на 200-300 м.Вторая: у нас, видимо, не хватает резервов для полноценного наступления на этом направлении. Хотя ВСУ перебросили всё, что могли на Слобожанский и Донецкий фронты, но и мы, сделав донецкое и харьковское направление приоритетными, тоже перебросили туда свои свободные резервы".Сейчас перед украинским командованием стоит три задачи: защитить Часов Яр; остановить российское продвижение под Донецком и превратить тамошние активные боевые действия в позиционную войну; выбить российские силы из Харьковской области за пределы административных границ.Может ли сейчас в той или иной форме повториться украинский "контрнаступ"? Матюшин считает, что это невозможно. Для этого у ВСУ нет ни людских, ни материальных сил.Наш собеседник рассказал о новой тактике, которую применяет командование ВСУ под Донецком, в населенном пункте Красногоровка. Она называется "колокольчики"."Ее суть в следующем: на второразрядные позиции ВСУ ставят "добровольцев" - только что мобилизованных, а, точнее, отловленных на улицах украинцев. Им выдают калаш и рацию. Последняя нужна для контроля: на месте "доброволец" или нет. Насильно мобилизованные ведь фактически немотивированные бойцы. Умирать им за Зеленского и прочих коррупционеров не хочется, понятное дело. Поэтому у них есть выбор: либо погибнуть на тех самых позициях в Красногоровке, либо сдаться нам в плен.Так вот, рация нужна офицерам, чтобы понять, сдался ли мобилизованный в плен или нет. Если не отвечает, то значит либо погиб, либо сдался. Нет ответа, то на эту позицию летит украинский дрон и делает сброс. ВСУ считают, что там уже наши.Вот такое прозвание и называется "колокольчики". Они как бы звонят. Поэтому такое название.И что хуже всего, в Красногоровке стали сбрасывать взрывные устройства с газовой начинкой. При взрыве она распыляется на 20 метров. У нашего бойца начинаются рези в глазах, а через два дня отказывает печень. Поэтому сейчас нашим бойцам в срочном порядке стали выдавать противогазы", - поделился с нами тревожной информацией Матюшин.Также о происходящем на Донецком направлении: Горловский фронт. Российская армия рвётся к Нью-Йорку
https://ukraina.ru/20240622/1055787240.html
запорожское направление
авдеевка
днепр
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, спецоперация, александр "варяг" матюшин, запорожская аэс, запорожское направление, владимир зеленский, авдеевка, днепр, крым, вооруженные силы украины, украина.ру, александр чаленко
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Александр "Варяг" Матюшин, Запорожская АЭС, Запорожское направление, Владимир Зеленский, Авдеевка, Днепр, Крым, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Александр Чаленко

Донецкий фронт. В Красногоровке ВСУ применяют "колокольчики" и травят российских бойцов газом

18:41 24.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Если на Донецком, Бахмутском и Слобожанском/Харьковском фронтах продолжаются интенсивные бои, то на Запорожском и Херсонском фактически идет затухание боевой активности – война перешла в позиционную фазу
О том, почему это произошло, интернет изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:
"На Херсонском фронте мы наблюдаем просто затухание боев. После того, как плацдармы ВСУ в Крынках и под Антоновским мостом были нами снесены, они проявляют активность только в десантировании на острова на Днепре. И это всё.
Для чего это им надо? Они все еще не оставили намерений форсировать реку, высадившись на левом берегу, попытаться двинуть на Крым и Таврию. Поэтому на островах они пытаются создавать базу для десантирования. Но понятно, что это напрасные усилия с их стороны.
А что касается затишья на Запорожском направлении, то тут две причины. Первая: например, Орехово украинцы в течение двух лет СВО очень сильно укрепляли, превратив его во вторую Авдеевку. Если на Запорожье мы и продвигаемся, то на 200-300 м.
Вторая: у нас, видимо, не хватает резервов для полноценного наступления на этом направлении. Хотя ВСУ перебросили всё, что могли на Слобожанский и Донецкий фронты, но и мы, сделав донецкое и харьковское направление приоритетными, тоже перебросили туда свои свободные резервы".
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
22 июня, 12:27
Горловский фронт. ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под ТорецкомХарьковская мясорубка стала приносить свои плоды. Воспользовавшись тем, что ВСУ сняло с Донецкого фронта часть своих резервов и перебросило их на Слобожанский фронт, чтоб остановить российское наступление, начавшееся в мае, российские подразделения несколько дней назад прорвали фронт под Горловкой
Сейчас перед украинским командованием стоит три задачи: защитить Часов Яр; остановить российское продвижение под Донецком и превратить тамошние активные боевые действия в позиционную войну; выбить российские силы из Харьковской области за пределы административных границ.
Может ли сейчас в той или иной форме повториться украинский "контрнаступ"? Матюшин считает, что это невозможно. Для этого у ВСУ нет ни людских, ни материальных сил.
"Наши группировки – и российская, и украинская – равны. Какое в таком случае наступление? Перевеса же в силах нет. Вот тут читаю, что якобы украинцы бомбят подстанции атомной электростанции в Энергодаре для того, чтобы полностью обесточить Запорожскую область и начать наступление, в том числе и на Крым, который также останется без света. Но это несерьезно. Крым восемь лет как-то ж обходился без электричества с Запорожской АЭС, и сейчас все это не станет критично для него, а у ДНР и ЛНР есть свои тепловые электростанции. Армия? У нее генераторов хватит", - не сомневается Матюшин.
Наш собеседник рассказал о новой тактике, которую применяет командование ВСУ под Донецком, в населенном пункте Красногоровка. Она называется "колокольчики".
"Ее суть в следующем: на второразрядные позиции ВСУ ставят "добровольцев" - только что мобилизованных, а, точнее, отловленных на улицах украинцев. Им выдают калаш и рацию. Последняя нужна для контроля: на месте "доброволец" или нет. Насильно мобилизованные ведь фактически немотивированные бойцы. Умирать им за Зеленского и прочих коррупционеров не хочется, понятное дело. Поэтому у них есть выбор: либо погибнуть на тех самых позициях в Красногоровке, либо сдаться нам в плен.
Так вот, рация нужна офицерам, чтобы понять, сдался ли мобилизованный в плен или нет. Если не отвечает, то значит либо погиб, либо сдался. Нет ответа, то на эту позицию летит украинский дрон и делает сброс. ВСУ считают, что там уже наши.
Вот такое прозвание и называется "колокольчики". Они как бы звонят. Поэтому такое название.
И что хуже всего, в Красногоровке стали сбрасывать взрывные устройства с газовой начинкой. При взрыве она распыляется на 20 метров. У нашего бойца начинаются рези в глазах, а через два дня отказывает печень. Поэтому сейчас нашим бойцам в срочном порядке стали выдавать противогазы", - поделился с нами тревожной информацией Матюшин.
Также о происходящем на Донецком направлении: Горловский фронт. Российская армия рвётся к Нью-Йорку
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияАлександр "Варяг" МатюшинЗапорожская АЭСЗапорожское направлениеВладимир ЗеленскийАвдеевкаДнепрКрымВооруженные силы УкраиныУкраина.руАлександр Чаленко
 
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