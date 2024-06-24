Донецкий фронт. В Красногоровке ВСУ применяют "колокольчики" и травят российских бойцов газом
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Если на Донецком, Бахмутском и Слобожанском/Харьковском фронтах продолжаются интенсивные бои, то на Запорожском и Херсонском фактически идет затухание боевой активности – война перешла в позиционную фазу
О том, почему это произошло, интернет изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:
"На Херсонском фронте мы наблюдаем просто затухание боев. После того, как плацдармы ВСУ в Крынках и под Антоновским мостом были нами снесены, они проявляют активность только в десантировании на острова на Днепре. И это всё.
Для чего это им надо? Они все еще не оставили намерений форсировать реку, высадившись на левом берегу, попытаться двинуть на Крым и Таврию. Поэтому на островах они пытаются создавать базу для десантирования. Но понятно, что это напрасные усилия с их стороны.
А что касается затишья на Запорожском направлении, то тут две причины. Первая: например, Орехово украинцы в течение двух лет СВО очень сильно укрепляли, превратив его во вторую Авдеевку. Если на Запорожье мы и продвигаемся, то на 200-300 м.
Вторая: у нас, видимо, не хватает резервов для полноценного наступления на этом направлении. Хотя ВСУ перебросили всё, что могли на Слобожанский и Донецкий фронты, но и мы, сделав донецкое и харьковское направление приоритетными, тоже перебросили туда свои свободные резервы".
22 июня, 12:27Горловский фронт. ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под ТорецкомХарьковская мясорубка стала приносить свои плоды. Воспользовавшись тем, что ВСУ сняло с Донецкого фронта часть своих резервов и перебросило их на Слобожанский фронт, чтоб остановить российское наступление, начавшееся в мае, российские подразделения несколько дней назад прорвали фронт под Горловкой
Сейчас перед украинским командованием стоит три задачи: защитить Часов Яр; остановить российское продвижение под Донецком и превратить тамошние активные боевые действия в позиционную войну; выбить российские силы из Харьковской области за пределы административных границ.
Может ли сейчас в той или иной форме повториться украинский "контрнаступ"? Матюшин считает, что это невозможно. Для этого у ВСУ нет ни людских, ни материальных сил.
"Наши группировки – и российская, и украинская – равны. Какое в таком случае наступление? Перевеса же в силах нет. Вот тут читаю, что якобы украинцы бомбят подстанции атомной электростанции в Энергодаре для того, чтобы полностью обесточить Запорожскую область и начать наступление, в том числе и на Крым, который также останется без света. Но это несерьезно. Крым восемь лет как-то ж обходился без электричества с Запорожской АЭС, и сейчас все это не станет критично для него, а у ДНР и ЛНР есть свои тепловые электростанции. Армия? У нее генераторов хватит", - не сомневается Матюшин.
Наш собеседник рассказал о новой тактике, которую применяет командование ВСУ под Донецком, в населенном пункте Красногоровка. Она называется "колокольчики".
"Ее суть в следующем: на второразрядные позиции ВСУ ставят "добровольцев" - только что мобилизованных, а, точнее, отловленных на улицах украинцев. Им выдают калаш и рацию. Последняя нужна для контроля: на месте "доброволец" или нет. Насильно мобилизованные ведь фактически немотивированные бойцы. Умирать им за Зеленского и прочих коррупционеров не хочется, понятное дело. Поэтому у них есть выбор: либо погибнуть на тех самых позициях в Красногоровке, либо сдаться нам в плен.
Так вот, рация нужна офицерам, чтобы понять, сдался ли мобилизованный в плен или нет. Если не отвечает, то значит либо погиб, либо сдался. Нет ответа, то на эту позицию летит украинский дрон и делает сброс. ВСУ считают, что там уже наши.
Вот такое прозвание и называется "колокольчики". Они как бы звонят. Поэтому такое название.
И что хуже всего, в Красногоровке стали сбрасывать взрывные устройства с газовой начинкой. При взрыве она распыляется на 20 метров. У нашего бойца начинаются рези в глазах, а через два дня отказывает печень. Поэтому сейчас нашим бойцам в срочном порядке стали выдавать противогазы", - поделился с нами тревожной информацией Матюшин.
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