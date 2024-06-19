https://ukraina.ru/20240619/1055734631.html

Горловский фронт. Российская армия рвётся к Нью-Йорку

Горловский фронт. Российская армия рвётся к Нью-Йорку - 19.06.2024 Украина.ру

Горловский фронт. Российская армия рвётся к Нью-Йорку

На Слобожанском фронте российские подразделения продолжают успешно оборонять свои позиции в районе населенного пункта Липцы, на который продолжает наступать украинская армия. У ВСУ не получается взять населенный пункт Глубокое

2024-06-19T16:53

2024-06-19T16:53

2024-06-19T16:53

эксклюзив

сво

спецоперация

александр "варяг" матюшин

горловка

нью-йорк

волчанск

вооруженные силы украины

украина.ру

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В Волчанске российские подразделения, попав в окружение в районе химического завода, смогли с боями выйти из него, прорвавшись к своим."Тут ничего необычного нет. Я по поводу попадания в окружение. Так бывает в условиях городских боев. Просто наши ушли вперед, а их сзади подрезали укропы. Количество наших бойцов, которые были окружены, примерно до взвода. Сейчас с ними все в порядке", - рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.Сейчас бои в городе продолжают идти в районе агрегатного завода, а вот в микрорайоне многоэтажек, наоборот, в окружение попало украинское подразделение. Кроме того, что украинцы не не могут из него вырваться, их положение усугубляется − кольцо вокруг подразделения ВСУ продолжает сужаться. "Также стало известно, что некоторые части, которые подчинялись командованию группировки "Центр", переданы в распоряжение командованию группировки "Запад", которая ведет наступление в ЛНР в районе Сватово.Скорее всего, замысел такой: начать наступление на Боровую, поселок в Изюмском районе, Харьковской области, в тыл украинской группировке, стоящей на линии Волчанск – Купянск.Если это село возьмут, то тут будет развилка, куда пойти: либо, форсировав Оскол, двигаться на Изюм и Балаклею, либо, выставив заслон, развернуться и двигать на Лиман и Славянск.Даже если не возьмем Боровую, все равно это наступление будет иметь для нас положительные последствия: ВСУ снимут свои резервы из-под Часова Яра, Донецка и Харькова, тем самым ослабив фронт на этих участках", - не сомневается Матюшин.Но самая главная новость за эти сутки пришла из Горловки: неожиданно после массированной артподготовки российская армия перешла в наступление на этом направлении, прорвав оборону противника на 2 км в сторону населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк/Дзержинск."Информация о том, что наши уже на окраинах этого населенного пункта, не соответствует действительности. Нет никаких подтверждений этому. Ждем. Наступление под Горловкой, видимо, вызвано тем, что нам надо зайти в тыл группировки, которая после падения Часова Яра будет защищать Константиновку", - сообщил нам Матюшин.Под Часовым Яром продолжаются бои. Российская авиация наносит удары по скоплениям противника ФАБами. Снова начались бои в Клещеевке. Но пока не возьмут окрестные высоты, освобождения населённого пункта не произойдет.На Авдеевском фронте бои идут в районе Архангельского и Сокола. Российские штурмовые подразделения вошли в Яснобродовку. Плацдарм расширяется не только на запад от Авдеевки, но и на север. Потом будет легче наступать широким фронтом."Кстати, через два дня исполнится 10 лет, как донецкое ополчение приняло присягу на верность ДНР. Это произошло 21 июня на площади Ленина. Тогда принимал присягу и я, и моё подразделение "Варяг", которым я командовал. Текст присяги, который я подписал, хранится у меня заламинированным", - вспомнил Матюшин.Читайте также: Михаил Филиппов: Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против меня и моей школы дроноводов

https://ukraina.ru/20240511/1054998025.html

https://ukraina.ru/20240619/1055717532.html

горловка

нью-йорк

волчанск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, александр "варяг" матюшин, горловка, нью-йорк, волчанск, вооруженные силы украины, украина.ру