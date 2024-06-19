https://ukraina.ru/20240619/1055734631.html
Горловский фронт. Российская армия рвётся к Нью-Йорку
Горловский фронт. Российская армия рвётся к Нью-Йорку - 19.06.2024 Украина.ру
Горловский фронт. Российская армия рвётся к Нью-Йорку
На Слобожанском фронте российские подразделения продолжают успешно оборонять свои позиции в районе населенного пункта Липцы, на который продолжает наступать украинская армия. У ВСУ не получается взять населенный пункт Глубокое
2024-06-19T16:53
2024-06-19T16:53
2024-06-19T16:53
эксклюзив
сво
спецоперация
александр "варяг" матюшин
горловка
нью-йорк
волчанск
вооруженные силы украины
украина.ру
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В Волчанске российские подразделения, попав в окружение в районе химического завода, смогли с боями выйти из него, прорвавшись к своим."Тут ничего необычного нет. Я по поводу попадания в окружение. Так бывает в условиях городских боев. Просто наши ушли вперед, а их сзади подрезали укропы. Количество наших бойцов, которые были окружены, примерно до взвода. Сейчас с ними все в порядке", - рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.Сейчас бои в городе продолжают идти в районе агрегатного завода, а вот в микрорайоне многоэтажек, наоборот, в окружение попало украинское подразделение. Кроме того, что украинцы не не могут из него вырваться, их положение усугубляется − кольцо вокруг подразделения ВСУ продолжает сужаться. "Также стало известно, что некоторые части, которые подчинялись командованию группировки "Центр", переданы в распоряжение командованию группировки "Запад", которая ведет наступление в ЛНР в районе Сватово.Скорее всего, замысел такой: начать наступление на Боровую, поселок в Изюмском районе, Харьковской области, в тыл украинской группировке, стоящей на линии Волчанск – Купянск.Если это село возьмут, то тут будет развилка, куда пойти: либо, форсировав Оскол, двигаться на Изюм и Балаклею, либо, выставив заслон, развернуться и двигать на Лиман и Славянск.Даже если не возьмем Боровую, все равно это наступление будет иметь для нас положительные последствия: ВСУ снимут свои резервы из-под Часова Яра, Донецка и Харькова, тем самым ослабив фронт на этих участках", - не сомневается Матюшин.Но самая главная новость за эти сутки пришла из Горловки: неожиданно после массированной артподготовки российская армия перешла в наступление на этом направлении, прорвав оборону противника на 2 км в сторону населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк/Дзержинск."Информация о том, что наши уже на окраинах этого населенного пункта, не соответствует действительности. Нет никаких подтверждений этому. Ждем. Наступление под Горловкой, видимо, вызвано тем, что нам надо зайти в тыл группировки, которая после падения Часова Яра будет защищать Константиновку", - сообщил нам Матюшин.Под Часовым Яром продолжаются бои. Российская авиация наносит удары по скоплениям противника ФАБами. Снова начались бои в Клещеевке. Но пока не возьмут окрестные высоты, освобождения населённого пункта не произойдет.На Авдеевском фронте бои идут в районе Архангельского и Сокола. Российские штурмовые подразделения вошли в Яснобродовку. Плацдарм расширяется не только на запад от Авдеевки, но и на север. Потом будет легче наступать широким фронтом."Кстати, через два дня исполнится 10 лет, как донецкое ополчение приняло присягу на верность ДНР. Это произошло 21 июня на площади Ленина. Тогда принимал присягу и я, и моё подразделение "Варяг", которым я командовал. Текст присяги, который я подписал, хранится у меня заламинированным", - вспомнил Матюшин.Читайте также: Михаил Филиппов: Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против меня и моей школы дроноводов
https://ukraina.ru/20240511/1054998025.html
https://ukraina.ru/20240619/1055717532.html
горловка
нью-йорк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, сво, спецоперация, александр "варяг" матюшин, горловка, нью-йорк, волчанск, вооруженные силы украины, украина.ру
Горловский фронт. Российская армия рвётся к Нью-Йорку
На Слобожанском фронте российские подразделения продолжают успешно оборонять свои позиции в районе населенного пункта Липцы, на который продолжает наступать украинская армия. У ВСУ не получается взять населенный пункт Глубокое
В Волчанске российские подразделения, попав в окружение в районе химического завода, смогли с боями выйти из него, прорвавшись к своим.
"Тут ничего необычного нет. Я по поводу попадания в окружение. Так бывает в условиях городских боев. Просто наши ушли вперед, а их сзади подрезали укропы. Количество наших бойцов, которые были окружены, примерно до взвода. Сейчас с ними все в порядке", - рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.
Сейчас бои в городе продолжают идти в районе агрегатного завода, а вот в микрорайоне многоэтажек, наоборот, в окружение попало украинское подразделение. Кроме того, что украинцы не не могут из него вырваться, их положение усугубляется − кольцо вокруг подразделения ВСУ продолжает сужаться.
"Также стало известно, что некоторые части, которые подчинялись командованию группировки "Центр", переданы в распоряжение командованию группировки "Запад", которая ведет наступление в ЛНР в районе Сватово.
Скорее всего, замысел такой: начать наступление на Боровую, поселок в Изюмском районе, Харьковской области, в тыл украинской группировке, стоящей на линии Волчанск – Купянск.
Если это село возьмут, то тут будет развилка, куда пойти: либо, форсировав Оскол, двигаться на Изюм и Балаклею, либо, выставив заслон, развернуться и двигать на Лиман и Славянск.
Даже если не возьмем Боровую, все равно это наступление будет иметь для нас положительные последствия: ВСУ снимут свои резервы из-под Часова Яра, Донецка и Харькова, тем самым ослабив фронт на этих участках", - не сомневается Матюшин.
Но самая главная новость за эти сутки пришла из Горловки: неожиданно после массированной артподготовки российская армия перешла в наступление на этом направлении, прорвав оборону противника на 2 км в сторону населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк/Дзержинск.
"Информация о том, что наши уже на окраинах этого населенного пункта, не соответствует действительности. Нет никаких подтверждений этому. Ждем. Наступление под Горловкой, видимо, вызвано тем, что нам надо зайти в тыл группировки, которая после падения Часова Яра будет защищать Константиновку", - сообщил нам Матюшин.
Под Часовым Яром продолжаются бои. Российская авиация наносит удары по скоплениям противника ФАБами. Снова начались бои в Клещеевке. Но пока не возьмут окрестные высоты, освобождения населённого пункта не произойдет.
На Авдеевском фронте бои идут в районе Архангельского и Сокола. Российские штурмовые подразделения вошли в Яснобродовку. Плацдарм расширяется не только на запад от Авдеевки, но и на север. Потом будет легче наступать широким фронтом.
"Кстати, через два дня исполнится 10 лет, как донецкое ополчение приняло присягу на верность ДНР. Это произошло 21 июня на площади Ленина. Тогда принимал присягу и я, и моё подразделение "Варяг", которым я командовал. Текст присяги, который я подписал, хранится у меня заламинированным", - вспомнил Матюшин.