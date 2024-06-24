https://ukraina.ru/20240624/1055824673.html

Яна Амелина: Исламисты освоили ВК для пропаганды, сделали героем Басаева и готовятся отделить Кавказ

Яна Амелина: Исламисты освоили ВК для пропаганды, сделали героем Басаева и готовятся отделить Кавказ - 24.06.2024 Украина.ру

Яна Амелина: Исламисты освоили ВК для пропаганды, сделали героем Басаева и готовятся отделить Кавказ

Террор радикалов не ограничится попытками нападений на христиан и иудеев. Очень возможно, что нынешняя кампания против туризма на Кавказе, в том числе в Дагестане, спровоцирована тем же самым радикальным исламистским элементом, и следующими мишенями, не дай Бог, станут уже туристы.

2024-06-24T19:30

2024-06-24T19:30

2024-06-24T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина.В ходе терактов в Махачкале и Дербенте погибли как минимум 19 человек. В том числе 15 полицейских и четверо гражданских. Шестеро террористов ликвидированы. В Дербенте в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы был жестоко убит священнослужитель.- Яна Александровна, бытует мнение, что исламисты опираются на малообразованную и беднейшую часть населения исламских регионов. А в теракте в Махачкале участвовали сыновья и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, который еще и имеет звание заслуженного экономиста республики Дагестан. Насколько глубоко радикальный ислам пустил корни в дагестанском обществе?- Сама установка на то, что исламские радикалы — это якобы представители нищих слоев населения без социальных лифтов — глубокое заблуждение. Неправильно переносить на российские реалии особенности радикального исламизма в арабских странах, Юго-восточной Азии и так далее.Наши радикальные исламисты, причем не только последнего поколения, а и всех предыдущих, были из самых разных слоев общества, в том числе и высокопоставленных. Люди из богатых семей, с хорошим образованием также присоединялись к радикальному исламизму. В России радикальный исламизм — это религиозно-идеологический выбор, а не работа за мелкий прайс.То, насколько он распространен, очень важная проблема, на которую на фоне СВО мы стали обращать гораздо меньше внимания, чем она того заслуживает. Это наш общий, я имею в виду, аналитиков, государственные, силовые структуры, провал.Уже пятый год после разгрома "Имарат Кавказ"* и Исламского государства* по соцсетям идет пропаганда радикального исламизма на российском материале. Пропаганда радикализма идет в каждой стране с учетом ее особенностей. В России пропаганда идет в наших же социальных сетях, не в Meta*, так как основная часть молодёжи сидит не там, а в ВКонтакте и ТикТоке. На ТикТок мы не можем оказать особого воздействия. Хотя, конечно, есть разные методы. А вот социальная сеть ВКонтакте – это наша российская духовная скрепная социальная сеть. При этом значительная часть радикальной пропаганды происходит именно там.Активно рекламируются такие террористы, как Шамиль Басаев, которого буквально возвратили из небытия. Из этого террориста, который воевал с детьми в Беслане, с роженицами и врачами в Буденновской больнице – то есть, даже воюя с мирными жителями, он выбирал тех, кто послабее, - сделали героя радикальной части молодежи.В 2006 году он был ликвидирован, и его имя было прочно забыто, но за последние несколько лет он снова вошел в пантеон российского радикализма. Последние два года день его ликвидации широко отмечают – как день, в который он якобы попал в рай. Басаев предстает в этих публикациях как герой уммы, тот, кто бросил вызов имперской России. Здесь и исламистский, и националистический, и сепаратистский подтекст.Третья составляющая механизма радикальной пропаганды и вовлечения в теракты - это Телеграм, который не связан практически никакими ограничениями.Еще один инструмент - ТикТок. Именно там началась пропаганда моды на никаб и навязывание это нетрадиционного для российского ислама атрибута молодым мусульманкам. Сейчас никаб является четким маркером радикализма – или, во всяком случае, большого интереса к нему. Вспомним закон единства формы и содержания. Если ты в этом ходишь, значит, что-то в твоей душе отзывается на призывы радикалов.Радикальный исламизм пропагандируется и в околокриминальных пабликах. Образ "абу-бандита" хорошо ложится на идеализированный образ представителя криминального мира.Возникает вопрос, что собирались делать террористы после теракта – уйти "в лес" на подпольное положение, что невозможно без широкой сети сообщников, или все-таки совершить Suicide by cop, самоубийство с помощью полицейского, когда преступника убивают при захвате, но именно этого он и хотел.Если последнее, то это роднит такие теракты с "колумбайнами"*, когда совершается массовое убийство, которое завершается личным самоубийством или суицидом через полицейских. Известны примеры того, как экстремист интересовался и массовыми расстрелами в школах, и радикальным исламизмом. Слияние разных деструктивных контингентов, их эклектика, становится нашей реальностью.- Что же с этим делать?- Немедленно прекращать любую пропаганду радикального исламизма. Очень жестко менять приоритеты профилактической работы. Нужно усилить аналитическую работу по тому, что из себя представляет современный радикальный исламизм. К сожалению, пока еще очень многие представляют радикальный исламизм таким, каким он был во времена "Имарата Кавказ"*, то есть 10-15 лет назад.Радикальные исламисты, которые совершили нападение на "Крокус Сити", были всего лишь пешками, марионетками в руках совсем других структур, тех же украинцев, через которые действовали западники. Это стандартная для спецслужб работа втемную. И то, что непосредственные исполнители руководствовались собственными радикальными представлениями и не знали об истинных целях атаки – максимальной дестабилизации российского общества - идеально для наших противников.- Вспоминаются события в аэропорту той же Махачкалы после начала очередного витка палестино-израильского конфликта. Тогда власти республики проигнорировали эту угрозу?- Создается впечатление, что некоторая часть представителей правоохранительных органов, а может, и властных структур если не прямо поддерживала нелепейшие требования тех, кто ворвался в аэропорт и устроил погром, то была готовы закрыть на это глаза. Люди с радостью поверили в зловещую роль евреев, которую транслировали им через телеграм-каналы, связанные с Украиной. Но никакие телеграмы не сработали бы, если бы в головах не было готовности принять эти лозунги. Безумная ненависть к евреям и к Израилю как таковому также является грубым и зримым признаком радикального исламизма.Вместо того чтобы примерно наказать участников погрома, власти отчасти пошли на поводу у толпы, призывавшей "понять и простить наших мальчиков", многие из которых в итоге отделались легким испугом. Очевидно, что Москве давно пора сказать свое слово.- Какова главная цель радикалов на Кавказе? Зачистить иудейские и православные общины и создать подобие государства, которое будет функционировать исключительно по шариатскому праву?- Метод достижения их целей — это террор против представителей иудейской и православной веры. Вчера мы это увидели. Отец Николай стал мучеником за веру. Нападений на священников не было давно, и символизм этого акта, то, что теракт произошел в важнейший христианский праздник, на Троицу, абсолютно исключает какую-либо случайность.После 7 октября радикальные исламисты по всему миру заговорили о синагогах, еврейских культурных центрах и школах как о приоритетных целях. Их российские единомышленники вчера поддержали общий тренд. Террор радикалов не ограничится попытками нападений на христиан и иудеев. Очень возможно, что нынешняя кампания против туризма на Кавказе, в том числе в Дагестане, спровоцирована тем же самым радикальным исламистским элементом, и следующими мишенями, не дай Бог, станут уже туристы.Главная цель, о которой радикалы открыто говорят - даже не жизнь по законам шариата, что для них само собой разумеется, а отделение Кавказа от России. Речь идет о развале нашей страны, и это очень и очень четко проговорено в их пропагандистских кампаниях. А вот развал России – любимая тема наших западных противников. Я посвятила этому свою последнюю книгу "Новые формы терроризма и информационная война в контексте специальной военной операции".Из всего этого следует, что за радикальным исламизмом на современном этапе однозначно стоят внешние игроки. Исламисты, особенно в условиях СВО, становятся прокси тех же украинцев и Запада, играя особо деструктивную роль в их планах по дестабилизации обстановки в нашей стране. Теракт на Троицу выдал их с головой. Это бесы, если смотреть в корень.* - запрещённая в России организация

https://ukraina.ru/20240624/1055810327.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, кавказ, дагестан, шамиль басаев, вконтакте, украина.ру, теракт, махачкала, telegram