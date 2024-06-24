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Выступили в России: в Польше отменили концерт израильского джазового трио

Выступили в России: в Польше отменили концерт израильского джазового трио - 24.06.2024 Украина.ру

Выступили в России: в Польше отменили концерт израильского джазового трио

Организаторы варшавского фестиваля Jazz Around Festival сообщили об отмене концерта коллектива Avishai Cohen Trio, недавно выступавшего на фестивале в Москве. Об этом организаторы польского фестиваля сообщили на официальной странице в Facebook*

2024-06-24T15:15

2024-06-24T15:15

2024-06-24T15:15

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"Сообщаем, что запланированный на 28 июня концерт Avishai Cohen Trio не состоится на Jazz Around Festival. В связи с недавними событиями, связанными с участием Avishai Cohen Trio в поддерживаемом российским правительством Московском джазовом фестивале, из уважения к свободе и демократии мы и другие артисты, которых мы пригласили на Jazz Around, и из соображений безопасности решили отменить концерт Avishai Cohen Trio", - говорится в сообщении.Концерт Avishai Cohen Trio должен был состояться в Варшаве 28 июня.Организаторы польского фестиваля подчеркнули, что проводят благотворительные концерты в поддержку Украины.Avishai Cohen Trio выступили на Moscow Jazz Festival 15 июня в Москве. Израильский джазовый контрабасист, композитор и певец Авишай Коэн не комментировал отмену концерта коллектива в Польше.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.О скандале, в который попала певица Адель - в материале У британской певицы Адель возникли проблемы из-за Юдашкина на сайте Украина.ру.

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новости, россия, москва, польша, музыка, варшава, фестиваль, отмена, зарубежье