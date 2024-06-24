Выступили в России: в Польше отменили концерт израильского джазового трио - 24.06.2024 Украина.ру
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Выступили в России: в Польше отменили концерт израильского джазового трио
Выступили в России: в Польше отменили концерт израильского джазового трио - 24.06.2024 Украина.ру
Выступили в России: в Польше отменили концерт израильского джазового трио
Организаторы варшавского фестиваля Jazz Around Festival сообщили об отмене концерта коллектива Avishai Cohen Trio, недавно выступавшего на фестивале в Москве. Об этом организаторы польского фестиваля сообщили на официальной странице в Facebook*
2024-06-24T15:15
2024-06-24T15:15
новости
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москва
польша
музыка
варшава
фестиваль
отмена
зарубежье
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"Сообщаем, что запланированный на 28 июня концерт Avishai Cohen Trio не состоится на Jazz Around Festival. В связи с недавними событиями, связанными с участием Avishai Cohen Trio в поддерживаемом российским правительством Московском джазовом фестивале, из уважения к свободе и демократии мы и другие артисты, которых мы пригласили на Jazz Around, и из соображений безопасности решили отменить концерт Avishai Cohen Trio", - говорится в сообщении.Концерт Avishai Cohen Trio должен был состояться в Варшаве 28 июня.Организаторы польского фестиваля подчеркнули, что проводят благотворительные концерты в поддержку Украины.Avishai Cohen Trio выступили на Moscow Jazz Festival 15 июня в Москве. Израильский джазовый контрабасист, композитор и певец Авишай Коэн не комментировал отмену концерта коллектива в Польше.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.О скандале, в который попала певица Адель - в материале У британской певицы Адель возникли проблемы из-за Юдашкина на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, польша, музыка, варшава, фестиваль, отмена, зарубежье
Новости, Россия, Москва, Польша, музыка, Варшава, Фестиваль, отмена, Зарубежье

Выступили в России: в Польше отменили концерт израильского джазового трио

15:15 24.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День первый
16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День первый - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Организаторы варшавского фестиваля Jazz Around Festival сообщили об отмене концерта коллектива Avishai Cohen Trio, недавно выступавшего на фестивале в Москве. Об этом организаторы польского фестиваля сообщили на официальной странице в Facebook*
"Сообщаем, что запланированный на 28 июня концерт Avishai Cohen Trio не состоится на Jazz Around Festival. В связи с недавними событиями, связанными с участием Avishai Cohen Trio в поддерживаемом российским правительством Московском джазовом фестивале, из уважения к свободе и демократии мы и другие артисты, которых мы пригласили на Jazz Around, и из соображений безопасности решили отменить концерт Avishai Cohen Trio", - говорится в сообщении.
Концерт Avishai Cohen Trio должен был состояться в Варшаве 28 июня.
Организаторы польского фестиваля подчеркнули, что проводят благотворительные концерты в поддержку Украины.
Avishai Cohen Trio выступили на Moscow Jazz Festival 15 июня в Москве. Израильский джазовый контрабасист, композитор и певец Авишай Коэн не комментировал отмену концерта коллектива в Польше.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
О скандале, в который попала певица Адель - в материале У британской певицы Адель возникли проблемы из-за Юдашкина на сайте Украина.ру.
 
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