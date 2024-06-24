https://ukraina.ru/20240624/1055819516.html
Мирные жители пострадали при обстреле приграничного Грайворона – губернатор Белгородской области
Мирные жители пострадали при обстреле приграничного Грайворона – губернатор Белгородской области - 24.06.2024 Украина.ру
Мирные жители пострадали при обстреле приграничного Грайворона – губернатор Белгородской области
Пятеро мирных жителей были ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области. Об этом 24 июня сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
2024-06-24T14:23
2024-06-24T14:23
2024-06-24T14:40
новости
грайворон
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055820086_0:123:3004:1814_1920x0_80_0_0_14328611a6d289eef5609a6201347a98.jpg
"Город Грайворон попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, при повторном обстреле ранены пятеро мирных жителей", - написал Гладков.Он уточнил, что у одного мужчины осколочные ранения поясничной области и проникающие ранения брюшной полости. Сейчас медики Грайворонской ЦРБ проводят ему операцию по извлечению осколков."Одну женщину с осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Еще троим раненым с осколочными ранениями рук и ног, двум мужчинам и женщине, оказана амбулаторная помощь, от госпитализации они отказались", - написал глава региона.Пострадали также два частных дома, четыре автомобиля, один коммерческий объект. Повреждена линия электропередачи, нарушено электроснабжение в нескольких селах.Больше о зверских атаках ВСУ - в материале В Севастополе введен режим ЧС - губернатор на сайте Украина.ру.
грайворон
белгородская область
белгород
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055820086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a551b56b69aee23a3d720c82cbad4427.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, грайворон , белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Новости, Грайворон , Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Мирные жители пострадали при обстреле приграничного Грайворона – губернатор Белгородской области
14:23 24.06.2024 (обновлено: 14:40 24.06.2024)
Пятеро мирных жителей были ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области. Об этом 24 июня сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
"Город Грайворон попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, при повторном обстреле ранены пятеро мирных жителей", - написал Гладков.
Он уточнил, что у одного мужчины осколочные ранения поясничной области и проникающие ранения брюшной полости. Сейчас медики Грайворонской ЦРБ проводят ему операцию по извлечению осколков.
"Одну женщину с осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Еще троим раненым с осколочными ранениями рук и ног, двум мужчинам и женщине, оказана амбулаторная помощь, от госпитализации они отказались", - написал глава региона.
Пострадали также два частных дома, четыре автомобиля, один коммерческий объект. Повреждена линия электропередачи, нарушено электроснабжение в нескольких селах.
Больше о зверских атаках ВСУ - в материале В Севастополе введен режим ЧС - губернатор на сайте Украина.ру.