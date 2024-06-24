Мирные жители пострадали при обстреле приграничного Грайворона – губернатор Белгородской области - 24.06.2024 Украина.ру
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Мирные жители пострадали при обстреле приграничного Грайворона – губернатор Белгородской области
Мирные жители пострадали при обстреле приграничного Грайворона – губернатор Белгородской области - 24.06.2024 Украина.ру
Мирные жители пострадали при обстреле приграничного Грайворона – губернатор Белгородской области
Пятеро мирных жителей были ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области. Об этом 24 июня сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
2024-06-24T14:23
2024-06-24T14:40
новости
грайворон
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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"Город Грайворон попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, при повторном обстреле ранены пятеро мирных жителей", - написал Гладков.Он уточнил, что у одного мужчины осколочные ранения поясничной области и проникающие ранения брюшной полости. Сейчас медики Грайворонской ЦРБ проводят ему операцию по извлечению осколков."Одну женщину с осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Еще троим раненым с осколочными ранениями рук и ног, двум мужчинам и женщине, оказана амбулаторная помощь, от госпитализации они отказались", - написал глава региона.Пострадали также два частных дома, четыре автомобиля, один коммерческий объект. Повреждена линия электропередачи, нарушено электроснабжение в нескольких селах.Больше о зверских атаках ВСУ - в материале В Севастополе введен режим ЧС - губернатор на сайте Украина.ру.
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новости, грайворон , белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Новости, Грайворон , Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины

Мирные жители пострадали при обстреле приграничного Грайворона – губернатор Белгородской области

14:23 24.06.2024 (обновлено: 14:40 24.06.2024)
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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Пятеро мирных жителей были ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области. Об этом 24 июня сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
"Город Грайворон попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, при повторном обстреле ранены пятеро мирных жителей", - написал Гладков.
Он уточнил, что у одного мужчины осколочные ранения поясничной области и проникающие ранения брюшной полости. Сейчас медики Грайворонской ЦРБ проводят ему операцию по извлечению осколков.
"Одну женщину с осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Еще троим раненым с осколочными ранениями рук и ног, двум мужчинам и женщине, оказана амбулаторная помощь, от госпитализации они отказались", - написал глава региона.
Пострадали также два частных дома, четыре автомобиля, один коммерческий объект. Повреждена линия электропередачи, нарушено электроснабжение в нескольких селах.
Больше о зверских атаках ВСУ - в материале В Севастополе введен режим ЧС - губернатор на сайте Украина.ру.
 
НовостиГрайворонБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
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