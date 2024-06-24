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Мирные жители пострадали при обстреле приграничного Грайворона – губернатор Белгородской области

Мирные жители пострадали при обстреле приграничного Грайворона – губернатор Белгородской области - 24.06.2024 Украина.ру

Мирные жители пострадали при обстреле приграничного Грайворона – губернатор Белгородской области

Пятеро мирных жителей были ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области. Об этом 24 июня сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале

2024-06-24T14:23

2024-06-24T14:23

2024-06-24T14:40

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"Город Грайворон попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, при повторном обстреле ранены пятеро мирных жителей", - написал Гладков.Он уточнил, что у одного мужчины осколочные ранения поясничной области и проникающие ранения брюшной полости. Сейчас медики Грайворонской ЦРБ проводят ему операцию по извлечению осколков."Одну женщину с осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Еще троим раненым с осколочными ранениями рук и ног, двум мужчинам и женщине, оказана амбулаторная помощь, от госпитализации они отказались", - написал глава региона.Пострадали также два частных дома, четыре автомобиля, один коммерческий объект. Повреждена линия электропередачи, нарушено электроснабжение в нескольких селах.Больше о зверских атаках ВСУ - в материале В Севастополе введен режим ЧС - губернатор на сайте Украина.ру.

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новости, грайворон , белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины