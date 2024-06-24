В Севастополе введен режим ЧС - губернатор - 24.06.2024 Украина.ру
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В Севастополе введен режим ЧС - губернатор
В Севастополе введен режим ЧС - губернатор - 24.06.2024 Украина.ру
В Севастополе введен режим ЧС - губернатор
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ губернатора города размещён на сайте правительства Севастополя
2024-06-24T11:41
2024-06-24T11:42
новости
севастополь
россия
михаил развожаев
украина
вооруженные силы украины
атака
ракетный удар
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"Ввести с 23.06.2024 и до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации", — говорится в документе.Также в указе губернатор постановил признать обстановку, сложившуюся на территории города Севастополя чрезвычайной ситуацией регионального характера.Такой режим ввели в связи с последствиями обстрелов.Указ подписали и опубликовали 23 июня.Вооруженные силы Украины (ВСУ) днём 12 июня атаковали Севастополь. Развожаев уточнил, что над акваторией Чёрного моря уничтожили пять воздушных целей. Однако осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне.В результате атаки украинской армии погибли три человека, в том числе двое детей, ещё почти 100 человек пострадали.В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ атаковали город американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. МО РФ возложило ответственность за совершенную атаку на Вашингтон, ведь именно американские власти поставили Украине данное оружие. Также ответственность легла на киевский режим, который осуществил террористический ракетный удар.В российском министерстве указали, что полетные задания в ATACMS "вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США".Подробнее об атаке на Севастополь — в материале Егора Леева ЧП в Кривом Роге, ракетная атака на Севастополь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня на сайте Украина.ру.
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новости, севастополь, россия, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины, атака, ракетный удар, atacms
Новости, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Украина, Вооруженные силы Украины, атака, ракетный удар, ATACMS

В Севастополе введен режим ЧС - губернатор

11:41 24.06.2024 (обновлено: 11:42 24.06.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ губернатора города размещён на сайте правительства Севастополя
"Ввести с 23.06.2024 и до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации", — говорится в документе.
Также в указе губернатор постановил признать обстановку, сложившуюся на территории города Севастополя чрезвычайной ситуацией регионального характера.
Такой режим ввели в связи с последствиями обстрелов.
Указ подписали и опубликовали 23 июня.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) днём 12 июня атаковали Севастополь. Развожаев уточнил, что над акваторией Чёрного моря уничтожили пять воздушных целей. Однако осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне.
В результате атаки украинской армии погибли три человека, в том числе двое детей, ещё почти 100 человек пострадали.
В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ атаковали город американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. МО РФ возложило ответственность за совершенную атаку на Вашингтон, ведь именно американские власти поставили Украине данное оружие. Также ответственность легла на киевский режим, который осуществил террористический ракетный удар.
В российском министерстве указали, что полетные задания в ATACMS "вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США".
Подробнее об атаке на Севастополь — в материале Егора Леева ЧП в Кривом Роге, ракетная атака на Севастополь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня на сайте Украина.ру.
 
НовостиСевастопольРоссияМихаил РазвожаевУкраинаВооруженные силы Украиныатакаракетный ударATACMS
 
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