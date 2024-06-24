https://ukraina.ru/20240624/1055816764.html

США хотят вернуть господство в Арктике. Таяние льдов ведёт к Холодной войне

США хотят вернуть господство в Арктике. Таяние льдов ведёт к Холодной войне - 24.06.2024 Украина.ру

США хотят вернуть господство в Арктике. Таяние льдов ведёт к Холодной войне

Несмотря на растущую глобальную напряженность, которая проявляется в виде кризисов в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, американская элита не упускает из фокуса своего внимания Арктику, прекрасно осознавая ее стратегическое и экономическое значение.

2024-06-24T14:41

2024-06-24T14:41

2024-06-24T14:48

эксклюзив

украина

сша

нато

россия

арктика

китай

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055820488_0:148:2868:1761_1920x0_80_0_0_e30acd123e27ef99f93fffb4089c9ab5.jpg

Тем более, что в последнее время процесс глобального потепления сделал северные широты более доступными, серьезно повышая их привлекательность.Авторитетный журнал Foreign Policy посвятил этой теме статью с алармистским заголовком "Конец американской исключительности на Крайнем Севере".Ее автор Кеннет Розен, написавший книгу о новой холодной войне, которая начинается сейчас в Заполярье, констатирует: после распада Советского Союза Вашингтон неосмотрительно ослабил хватку в зоне Северного Ледовитого океана.В прежние годы американское руководство не жалело средств для милитаризации Арктики, размещая там военно-морские базы, радиолокационные станции, аэродромы, военные склады и другие стратегические объекты – и одновременно работая над строительством дорог, предприятий и нефтепроводов.Стоит напомнить: в разгар Карибского кризиса третья мировая война могла вспыхнуть именно здесь – когда американский самолет-разведчик U-2 под руководством капитана Чарльза Молтсби якобы случайно вторгся в воздушное пространство СССР на Чукотке, где ему на перехват вылетело звено советских истребителей.Это произошло в так называемую "Черную субботу" – 27 октября 1962 года. Американскому самолету с трудом удалось унести ноги. И принято считать, что глобальное столкновение между Москвой и Вашингтоном было тогда наиболее вероятным, поскольку советское руководство увидело в провокационном полете на севере непосредственную угрозу для своих государственных границ.Однако начиная с девяностых годов Белый дом не выделял достаточного количества средств для поддержания своего присутствия на северных территориях.В результате этого Америка начала проигрывать в борьбе за влияние в арктическом регионе, где сегодня явно доминирует Россия – при участии целого ряда стран Глобального Юга, которые имеют собственный интерес к освоению природных ресурсов и использованию логистических возможностей Севера."За последнее десятилетие, когда таяние льдов открыло новые возможности для рыболовства и добычи полезных ископаемых, Арктика превратилась из зоны сотрудничества в зону геополитических потрясений: свое присутствие расширяют Россия, Китай, Индия и даже Турция, пестуя глобальные амбиции. И сейчас США выступают в роли догоняющего игрока в регионе, где они когда-то имели значительное влияние.В годы холодной войны США активно вкладывались в Аляску, видя в ней важнейшую часть будущего страны. Среди этих капиталовложений значительной вехой стало строительство Далтонского шоссе в 1974 году, которое открыло путь к Трансаляскинскому трубопроводу и позволило США стать крупным игроком в мировой нефтеторговле. Признавая за Аляской роль стержня национальной обороны, лидеры также вложили значительные средства в ее безопасность.После распада Советского Союза эти меры показались избыточными. Но на рубеже тысячелетий, уже при президенте Владимире Путине, Россия стала вести себя в Заполярье более напористо: развернулась обширная модернизация военных объектов времен холодной войны, а испытания гиперзвуковых боеприпасов участились. Но США неизменно отставали, вместо этого сосредоточившись на проблемах на Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море и на Украине", – описывает эти процессы Foreign Policy.США используют в Северном Ледовитом океане один тяжелый ледокол – "Хили", который был введен в состав американской Береговой охраны в 1999 году.Министерство обороны США хотело бы иметь в арктической зоне минимум шесть таких ледоколов, однако пока их даже не начали строить. Этот вопрос до сих пор обсуждают правительственные чиновники. В то же время у России в Арктике свыше пятидесяти ледокольных судов – включая атомные ледоколы нового поколения, которые вообще не имеют никаких мировых аналогов.Министерство обороны США установило, что взлетно-посадочные полосы и казармы на арктических американских базах находятся в неудовлетворительном состоянии. Американская система раннего предупреждения, построенная в Арктике еще в шестидесятые и семидесятые годы, считается устаревшей, а новые современные арктические порты не строят – хотя часть берегов освободилась от льда.Автор Foreign Policy предупреждает, что такая ситуация грозит американцам не только военно-стратегическими, но и экономическими потерями."На карту поставлено гораздо больше, чем просто национальная безопасность. Арктика имеет для США еще и огромное экономическое значение. Одно лишь Берингово море обеспечивает США 60% вылова рыбы, не говоря уже о значительных доходах от нефти и природного газа", – пишет Кеннет Розен.Однако США уже пытаются исправить невыгодную для себя ситуацию с помощью целого ряда мер, направленных на борьбу за контроль над Северным Ледовитым океаном.К примеру, они активно используют для этого санкции. В только что принятом санкционном пакете коллективного Запада прописаны специальные меры, направленные против развития российских северных проектов по транспортировке сжиженного природного газа – таких как "Арктик СПГ 2" и "Мурманск СПГ".Международное коммерческое использование Северного морского пути пытаются искусственно ограничивать – например, объясняя это необходимостью сдерживания китайского проекта "Полярный Шелковый путь".Министерство обороны США официально анонсировало пересмотр своей арктической стратегии – чтобы сделать ее более агрессивной в отношении Москвы и Пекина. Причем, американские военные из корпуса морской пехоты и ВМС США уже провели в марте военные учения на заполярных территориях Финляндии, Швеции и Норвегии, с привлечением старых и новых стран-членов НАТО.Судя по мнению экспертов, Белый дом рассчитывает сокращать отставание от России именно таким образом – используя инфраструктуру и ресурсы своих сателлитов в странах Северной Европы.Американцы считают, что это позволит им продолжать политику экономии на модернизации собственных заполярных объектов. А в случае, если холодная война перейдет в горячий конфликт, они хотели бы воевать с Россией силами европейцев, согласно своему излюбленному сценарию.Однако пока что ситуация остается именно такой, какой ее описывает журнал Foreign Policy. США больше не доминируют в Арктике, продолжая сдавать позиции в противостоянии с россиянами и утратив прежнюю "исключительность".На ту же тему: Что будет после Украины. Битва за Арктику начинается

https://ukraina.ru/20240404/1054311167.html

https://ukraina.ru/20240404/1054308466.html

украина

сша

россия

арктика

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, сша, нато, россия, арктика, китай, владимир путин