Волынские вузы решили сдавать уклонистов украинским военкоматам - 24.06.2024 Украина.ру
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Волынские вузы решили сдавать уклонистов украинским военкоматам
Волынские вузы решили сдавать уклонистов украинским военкоматам - 24.06.2024 Украина.ру
Волынские вузы решили сдавать уклонистов украинским военкоматам
Вузы Волынской области будут передавать в территориальные центры комплектования (военкоматы) списки отчисленных студентов, подлежащих мобилизации. Об этом 24 июня сообщила местная областная госадминистрация
2024-06-24T13:33
2024-06-24T13:33
уклонисты
новости
украина
волынская область
волынь
вуз
студенты
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Там указали, что одним из вопросов во время очередного заседания Совета обороны области было вступление военнообязанных в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации.К обсуждению привлекли ректоров высших учебных заведений Волыни, которые доложили об условиях поступления и очертили статистику по количеству студентов, учащихся в университетах.Руководству силовых структур поручили держать этот вопрос на контроле.В мае в силу вступил новый закон об ужесточении мобилизации, согласно которому отсрочку могут предоставить только студентам, которые учатся на дневной форме. Второе или третье высшее образование, а также заочная форма обучения не дают право на получение отсрочки.Украинцы, не желающие погибать, выступают против насильственной мобилизации, по всей стране граждане поджигают автомобили военкомов. Так, в ночь на минувшее воскресенье в Одессе неизвестные подожгли машину работника территориального центра комплектования. Автомобили ТЦК были также повреждены в Днепродзержинске (Каменском) и Николаеве.Кроме того, на Украине за последние дни было совершено еще два поджога связанной с украинской армией техники. Citroen Вооруженных сил Украины полыхал рядом с многоквартирным домом в Оболонском районе Киева. Второй случай поджога зафиксировали в Полтавской области в городе Лубны. Автомобиль Mazda взорвался из-за неустановленного устройства.Подробнее о тяготах уклонистов на Украине — в материале На границе с Молдавией украинские пограничники задержали грузовик с 41 уклонистом на сайте Украина.ру.
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уклонисты, новости, украина, волынская область, волынь, вуз, студенты
уклонисты, Новости, Украина, Волынская область, Волынь, вуз, студенты

Волынские вузы решили сдавать уклонистов украинским военкоматам

13:33 24.06.2024
 
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
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Вузы Волынской области будут передавать в территориальные центры комплектования (военкоматы) списки отчисленных студентов, подлежащих мобилизации. Об этом 24 июня сообщила местная областная госадминистрация
Там указали, что одним из вопросов во время очередного заседания Совета обороны области было вступление военнообязанных в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации.
К обсуждению привлекли ректоров высших учебных заведений Волыни, которые доложили об условиях поступления и очертили статистику по количеству студентов, учащихся в университетах.

"Ректоры заверили, что есть четкая договоренность с областным ТЦК и СП, что будет предоставлено отчисленным лицам, которые не выполнили условия для зачисления", - говорится в сообщении.

Руководству силовых структур поручили держать этот вопрос на контроле.
В мае в силу вступил новый закон об ужесточении мобилизации, согласно которому отсрочку могут предоставить только студентам, которые учатся на дневной форме. Второе или третье высшее образование, а также заочная форма обучения не дают право на получение отсрочки.
Украинцы, не желающие погибать, выступают против насильственной мобилизации, по всей стране граждане поджигают автомобили военкомов. Так, в ночь на минувшее воскресенье в Одессе неизвестные подожгли машину работника территориального центра комплектования. Автомобили ТЦК были также повреждены в Днепродзержинске (Каменском) и Николаеве.
Кроме того, на Украине за последние дни было совершено еще два поджога связанной с украинской армией техники. Citroen Вооруженных сил Украины полыхал рядом с многоквартирным домом в Оболонском районе Киева. Второй случай поджога зафиксировали в Полтавской области в городе Лубны. Автомобиль Mazda взорвался из-за неустановленного устройства.
Подробнее о тяготах уклонистов на Украине — в материале На границе с Молдавией украинские пограничники задержали грузовик с 41 уклонистом на сайте Украина.ру.
 
уклонистыНовостиУкраинаВолынская областьВолыньвузстуденты
 
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