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Волынские вузы решили сдавать уклонистов украинским военкоматам

Волынские вузы решили сдавать уклонистов украинским военкоматам - 24.06.2024 Украина.ру

Волынские вузы решили сдавать уклонистов украинским военкоматам

Вузы Волынской области будут передавать в территориальные центры комплектования (военкоматы) списки отчисленных студентов, подлежащих мобилизации. Об этом 24 июня сообщила местная областная госадминистрация

2024-06-24T13:33

2024-06-24T13:33

2024-06-24T13:33

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Там указали, что одним из вопросов во время очередного заседания Совета обороны области было вступление военнообязанных в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации.К обсуждению привлекли ректоров высших учебных заведений Волыни, которые доложили об условиях поступления и очертили статистику по количеству студентов, учащихся в университетах.Руководству силовых структур поручили держать этот вопрос на контроле.В мае в силу вступил новый закон об ужесточении мобилизации, согласно которому отсрочку могут предоставить только студентам, которые учатся на дневной форме. Второе или третье высшее образование, а также заочная форма обучения не дают право на получение отсрочки.Украинцы, не желающие погибать, выступают против насильственной мобилизации, по всей стране граждане поджигают автомобили военкомов. Так, в ночь на минувшее воскресенье в Одессе неизвестные подожгли машину работника территориального центра комплектования. Автомобили ТЦК были также повреждены в Днепродзержинске (Каменском) и Николаеве.Кроме того, на Украине за последние дни было совершено еще два поджога связанной с украинской армией техники. Citroen Вооруженных сил Украины полыхал рядом с многоквартирным домом в Оболонском районе Киева. Второй случай поджога зафиксировали в Полтавской области в городе Лубны. Автомобиль Mazda взорвался из-за неустановленного устройства.Подробнее о тяготах уклонистов на Украине — в материале На границе с Молдавией украинские пограничники задержали грузовик с 41 уклонистом на сайте Украина.ру.

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уклонисты, новости, украина, волынская область, волынь, вуз, студенты