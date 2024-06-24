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РФ и Камбоджа подписали первое в истории военное соглашение - СМИ

РФ и Камбоджа подписали первое в истории военное соглашение - СМИ - 24.06.2024 Украина.ру

РФ и Камбоджа подписали первое в истории военное соглашение - СМИ

Королевская армия Камбоджи и Сухопутные войска Вооруженных сил России подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества между армиями двух стран на основе взаимного уважения и помощи. Об этом сообщает камбоджийский портал Khmer Times

2024-06-24T09:02

2024-06-24T09:02

2024-06-24T09:32

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По данным издания, это стало стало "первым в истории военным соглашением между Камбоджей и Россией". С камбоджийской стороны меморандум был подписан Мао Софаном, заместителем главнокомандующего Королевскими вооруженными силами Камбоджи и командующим Королевской армии страны. Военный посетил Россию с трехдневным официальным визитом, во время которого был принят главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ генералом Олегом Салюковым.Стороны высоко оценили камбоджийско-российское военное сотрудничество и обязались укреплять взаимодействия между армиями двух стран.Генеральный секретарь Королевской академии Камбоджи Ян Пеу заверил, что военные отношения между Камбоджей и Россией "останутся крепкими", несмотря на ситуацию на Украине.Подробнее о сотрудничестве РФ с другими странами - в материале Кто слушается США, должен быть наказан. Эксперт о сотрудничестве России с другими государствами на сайте Украина.ру.

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новости, россия, камбоджа, украина, сотрудничество, соглашение