Кто слушается США, должен быть наказан. Эксперт о сотрудничестве России с другими государствами - 24.02.2024 Украина.ру
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Кто слушается США, должен быть наказан. Эксперт о сотрудничестве России с другими государствами
Кто слушается США, должен быть наказан. Эксперт о сотрудничестве России с другими государствами - 24.02.2024 Украина.ру
Кто слушается США, должен быть наказан. Эксперт о сотрудничестве России с другими государствами
Россия должна пересмотреть свое взаимодействие с другими странами в зависимости от того, какой тип отношений эти страны выстраивают с Западом. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал российский экономист, аналитик Михаил Хазин
2024-02-24T04:00
2024-02-24T04:00
новости
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запад
китай
турция
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"Те страны, которые слушаются США, должны быть наказаны. Они должны понимать, что за это понесут убытки", - заявил эксперт.По словам Хазина, Россия здесь должна брать пример с Запада, который активно давит на всех, с кем работает Россия. Например, закрываются счета российских граждан и предприятий во многих странах: Турции, Китае, ОАЭ, а Казахстан чуть ли не объявляет санкции против России, отметил российский экономист.Хазин привел пример Эквадора, который получил некоторое обращение от Запада и встречное предложение от России."Республика прикинула что к чему и приняла правильное решение. Сделают ли верный выбор Казахстан или ОАЭ?", - задался вопросом эксперт.По его словам, очевидно, что отношения третьих стран с Западом в ближайшее время приведут к ряду жестких позиций России."Китай, кстати, тоже получил [от России] ответ: в интервью Такеру Карлсону Верховный главнокомандующий сказал, что Китай — наш сосед. Не союзник, не партнер, а просто сосед. Зная трепетное отношение Китая к такого рода символическим жестам, я думаю, что в КНР всерьез об этом задумались", - рассказал Хазин.Экономист отметил, что Турции удалось отлично решить вопрос сотрудничества с Россией, но, чтобы при этом не навредить своим интересам в глобальной финансовой системе. Анкара создает российско-турецкий банк без долларовой лицензии, который не будет виден для Запада."Против банков, которые хотят остаться в долларовой зоне, могут быть объявлены вторичные санкции. Но организации, которые работают в нацвалюте, на любые попытки США надавить, должны отвечать: "Вас не касается, что у нас происходит". На Турцию и Китай американцы могут нажать в силу серьезных экономических проблем в этих странах. Но я склонен считать, что они все-таки проблемы решат", - подытожил Михаил Хазин.
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Новости, Россия, Запад, Китай, Турция, банки

Кто слушается США, должен быть наказан. Эксперт о сотрудничестве России с другими государствами

04:00 24.02.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Россия должна пересмотреть свое взаимодействие с другими странами в зависимости от того, какой тип отношений эти страны выстраивают с Западом. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал российский экономист, аналитик Михаил Хазин
"Те страны, которые слушаются США, должны быть наказаны. Они должны понимать, что за это понесут убытки", - заявил эксперт.
По словам Хазина, Россия здесь должна брать пример с Запада, который активно давит на всех, с кем работает Россия. Например, закрываются счета российских граждан и предприятий во многих странах: Турции, Китае, ОАЭ, а Казахстан чуть ли не объявляет санкции против России, отметил российский экономист.
Хазин привел пример Эквадора, который получил некоторое обращение от Запада и встречное предложение от России.
"Республика прикинула что к чему и приняла правильное решение. Сделают ли верный выбор Казахстан или ОАЭ?", - задался вопросом эксперт.
По его словам, очевидно, что отношения третьих стран с Западом в ближайшее время приведут к ряду жестких позиций России.
"Китай, кстати, тоже получил [от России] ответ: в интервью Такеру Карлсону Верховный главнокомандующий сказал, что Китай — наш сосед. Не союзник, не партнер, а просто сосед. Зная трепетное отношение Китая к такого рода символическим жестам, я думаю, что в КНР всерьез об этом задумались", - рассказал Хазин.
Экономист отметил, что Турции удалось отлично решить вопрос сотрудничества с Россией, но, чтобы при этом не навредить своим интересам в глобальной финансовой системе. Анкара создает российско-турецкий банк без долларовой лицензии, который не будет виден для Запада.
"Против банков, которые хотят остаться в долларовой зоне, могут быть объявлены вторичные санкции. Но организации, которые работают в нацвалюте, на любые попытки США надавить, должны отвечать: "Вас не касается, что у нас происходит". На Турцию и Китай американцы могут нажать в силу серьезных экономических проблем в этих странах. Но я склонен считать, что они все-таки проблемы решат", - подытожил Михаил Хазин.
экономика рост ввп
20 февраля, 13:46
Все хотят получить свою долю, но зарабатывают США. Западные СМИ подсчитали выгоду от войны на УкраинеВедущие страны Запада выстроились в очередь, чтобы заработать на украинском конфликте. Только некоторые из них топчутся в хвосте, а некоторые занимают в этой очереди привилегированное положение. Это следует из статьи, опубликованной 20 февраля в германской газете Berliner Zeitung
 
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