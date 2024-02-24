https://ukraina.ru/20240224/1053420710.html

Кто слушается США, должен быть наказан. Эксперт о сотрудничестве России с другими государствами

Кто слушается США, должен быть наказан. Эксперт о сотрудничестве России с другими государствами - 24.02.2024 Украина.ру

Кто слушается США, должен быть наказан. Эксперт о сотрудничестве России с другими государствами

Россия должна пересмотреть свое взаимодействие с другими странами в зависимости от того, какой тип отношений эти страны выстраивают с Западом. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал российский экономист, аналитик Михаил Хазин

2024-02-24T04:00

2024-02-24T04:00

2024-02-24T04:00

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"Те страны, которые слушаются США, должны быть наказаны. Они должны понимать, что за это понесут убытки", - заявил эксперт.По словам Хазина, Россия здесь должна брать пример с Запада, который активно давит на всех, с кем работает Россия. Например, закрываются счета российских граждан и предприятий во многих странах: Турции, Китае, ОАЭ, а Казахстан чуть ли не объявляет санкции против России, отметил российский экономист.Хазин привел пример Эквадора, который получил некоторое обращение от Запада и встречное предложение от России."Республика прикинула что к чему и приняла правильное решение. Сделают ли верный выбор Казахстан или ОАЭ?", - задался вопросом эксперт.По его словам, очевидно, что отношения третьих стран с Западом в ближайшее время приведут к ряду жестких позиций России."Китай, кстати, тоже получил [от России] ответ: в интервью Такеру Карлсону Верховный главнокомандующий сказал, что Китай — наш сосед. Не союзник, не партнер, а просто сосед. Зная трепетное отношение Китая к такого рода символическим жестам, я думаю, что в КНР всерьез об этом задумались", - рассказал Хазин.Экономист отметил, что Турции удалось отлично решить вопрос сотрудничества с Россией, но, чтобы при этом не навредить своим интересам в глобальной финансовой системе. Анкара создает российско-турецкий банк без долларовой лицензии, который не будет виден для Запада."Против банков, которые хотят остаться в долларовой зоне, могут быть объявлены вторичные санкции. Но организации, которые работают в нацвалюте, на любые попытки США надавить, должны отвечать: "Вас не касается, что у нас происходит". На Турцию и Китай американцы могут нажать в силу серьезных экономических проблем в этих странах. Но я склонен считать, что они все-таки проблемы решат", - подытожил Михаил Хазин.

https://ukraina.ru/20240220/1053418238.html

россия

запад

китай

турция

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новости, россия, запад, китай, турция, банки