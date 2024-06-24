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Военный политолог указал на отсутствие какой-либо проукраинской силы в Раде

Военный политолог указал на отсутствие какой-либо проукраинской силы в Раде - 24.06.2024 Украина.ру

Военный политолог указал на отсутствие какой-либо проукраинской силы в Раде

В Верховной Раде де-факто отсутствует хоть какая-то проукраинская сила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-06-24T03:40

2024-06-24T03:40

2024-06-24T04:54

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"Там присутствует некий набор политических структур. Но они все абсолютно идут под одним лозунгом украинского радикального национализма. Так называемая оппозиция, Тимошенко и Порошенко и их фракции, это неонацисты-украинисты, которые своими хозяевами пока отодвинуты от власти", - сказал политолог.Он назвал официальными фракциями - "слуг" народа, уточнив, что служат они американскому народу, и "их ярых помощников ПЗМЖ" ("Платформа за жизнь и мир").По его словам, сейчас голосами своих избирателей они легитимизируют узурпацию власти Зеленским и всего киевского режима.Подробнее о позиции Самойлова по конфликту на Украине — в материале Дениса Рудометова Алексей Самойлов: ВСУ собирают ударный кулак в Полесье, чтобы США завязли на Украине и забыли про Азию на сайте Украина.ру.

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новости, украина, харьков, алексей самойлов, рада, верховная рада