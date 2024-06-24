Караганов сказал, когда придет момент нанесения группового ядерного удара по Западу - 24.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240624/1055766505.html
Караганов сказал, когда придет момент нанесения группового ядерного удара по Западу
Караганов сказал, когда придет момент нанесения группового ядерного удара по Западу - 24.06.2024 Украина.ру
Караганов сказал, когда придет момент нанесения группового ядерного удара по Западу
России нужно еще какое-то время понаблюдать за действиями Запада на Украине, прежде чем принимать решение о нанесении ядерных ударов по противнику. Об этом доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-06-24T04:15
2024-06-24T04:55
новости
запад
россия
нато
украина
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_6fa01b5801b92faf796f0c7f049d87c2.jpg.webp
По его словам, нужно выждать еще год-два, чтобы понаблюдать за обстановкой и действиями НАТО. Собеседник издания допустил, что тогда РФ может принять решение о нанесении ядерных групповых ударов по странам, которые помогают. Но сначала, естественно, будут другие шаги, в том числе, вероятно, удары неядерными носителями, пояснил он.Караганов заявил, что молится и надеется, что до ядерного удара не дойдет. Применение ядерного оружия - это тяжелый моральный урон, в том числе самим себе. Даже если это со стратегической точки зрения оправдано и даже выигрышно. К тому же преодоление ядерного порога может открыть ящик Пандоры, подытожил он.Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу ядерного оружия в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.
запад
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff5d1e2bd1bdec05249350e11f9692bb.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, россия, нато, украина, ядерное оружие
Новости, Запад, Россия, НАТО, Украина, Ядерное оружие

Караганов сказал, когда придет момент нанесения группового ядерного удара по Западу

04:15 24.06.2024 (обновлено: 04:55 24.06.2024)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
России нужно еще какое-то время понаблюдать за действиями Запада на Украине, прежде чем принимать решение о нанесении ядерных ударов по противнику. Об этом доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, нужно выждать еще год-два, чтобы понаблюдать за обстановкой и действиями НАТО.
"Если блок и его киевские наемники по-прежнему будут бросать новые сотни и сотни тысяч людей в мясорубку и поставлять туда новые вооружения, то нам придется убыстрить движение вверх по лестнице эскалации — сдерживания — устрашения", - рассказал Караганов.
Собеседник издания допустил, что тогда РФ может принять решение о нанесении ядерных групповых ударов по странам, которые помогают. Но сначала, естественно, будут другие шаги, в том числе, вероятно, удары неядерными носителями, пояснил он.
Караганов заявил, что молится и надеется, что до ядерного удара не дойдет.
Применение ядерного оружия - это тяжелый моральный урон, в том числе самим себе. Даже если это со стратегической точки зрения оправдано и даже выигрышно. К тому же преодоление ядерного порога может открыть ящик Пандоры, подытожил он.
Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу ядерного оружия в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.
 
НовостиЗападРоссияНАТОУкраинаЯдерное оружие
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Ищенко объяснил важность экономического сотрудничества РФ с Вьетнамом
06:05Украина за неделю. Переговорные позиции почти всех сторон сформированы
06:00Станислав Крапивник: Есть два варианта, как остановить Запад на Украине, пока его планы по КНДР рушатся
05:50Слишком оптимистично, чтобы быть правдой. Почему Саудовская Аравия не отказывалась от долларов
05:40Россия не заинтересована в "войне всех против всех" в азиатско-тихоокеанском регионе - Ищенко
05:30Патриотам нужны жертвы. Только тогда общество пойдет на мирные переговоры, считают украинские эксперты
05:20Русский мир. Территория Суворова и Куваева
05:10Пороховая бочка на Дальнем Востоке. Ищенко объяснил, зачем РФ заключила соглашение с КНДР
05:00"Несет дипломатическую нагрузку": Ищенко про договор о партнерстве РФ с КНДР
04:45Ищенко указал на прагматичность отношений России и КНДР
04:30Военный летчик рассказал, что нужно России для преимущества на фронте
04:15Караганов сказал, когда придет момент нанесения группового ядерного удара по Западу
04:00Два сценария. Военный политолог объяснил, зачем ВСУ концентрируют технику на границе с Белоруссией
03:40Военный политолог указал на отсутствие какой-либо проукраинской силы в Раде
03:20"Борьба между британскими и американскими протеже": военный политолог сказал, кто заменит Зеленского
03:03Конотоп-Бахмач-Киев: военный эксперт о том, как могут наступать ВС РФ в Сумской области
18:00Трагедия в Севастополе. Итоги 23 июня на Украине
17:45Севастополь скорбит. Понедельник объявили днем траура после атаки ВСУ на город
17:25Сравнение арсенала и школы операторов дронов РФ и противника - Филиппов
16:24"Китай – это вирус". В борьбе с ее врагами Америке дозволено всё
Лента новостейМолния