https://ukraina.ru/20240624/1055766505.html

Караганов сказал, когда придет момент нанесения группового ядерного удара по Западу

Караганов сказал, когда придет момент нанесения группового ядерного удара по Западу - 24.06.2024 Украина.ру

Караганов сказал, когда придет момент нанесения группового ядерного удара по Западу

России нужно еще какое-то время понаблюдать за действиями Запада на Украине, прежде чем принимать решение о нанесении ядерных ударов по противнику. Об этом доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-06-24T04:15

2024-06-24T04:15

2024-06-24T04:55

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По его словам, нужно выждать еще год-два, чтобы понаблюдать за обстановкой и действиями НАТО. Собеседник издания допустил, что тогда РФ может принять решение о нанесении ядерных групповых ударов по странам, которые помогают. Но сначала, естественно, будут другие шаги, в том числе, вероятно, удары неядерными носителями, пояснил он.Караганов заявил, что молится и надеется, что до ядерного удара не дойдет. Применение ядерного оружия - это тяжелый моральный урон, в том числе самим себе. Даже если это со стратегической точки зрения оправдано и даже выигрышно. К тому же преодоление ядерного порога может открыть ящик Пандоры, подытожил он.Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу ядерного оружия в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.

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новости, запад, россия, нато, украина, ядерное оружие