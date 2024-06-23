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Военный эксперт назвал два региона Украины, где скоро начнется махновщина

Военный эксперт назвал два региона Украины, где скоро начнется махновщина - 23.06.2024 Украина.ру

Военный эксперт назвал два региона Украины, где скоро начнется махновщина

У кого будет оружие - тот и атаман. Скоро два украинских региона будут жить именно по такому принципу, заявил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь

2024-06-23T06:00

2024-06-23T06:00

2024-06-23T06:00

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Говоря о ситуации в Сумской области, Кутырь вспомнил, как в начале СВО мэр-националист Конотопа договорился с ВС РФ о нейтралитете города, а вот мэр Ахтырки сколотил банду и принялся нападать на российские колонны. "К сожалению, в Сумской и Полтавской областях скоро начнется махновщина. У кого будет оружие — тот и атаман. Таких много", - отметил эксперт. Но даже атаманы поймут, что с Россией лучше договориться, подытожил он.Подробнее о ситуации в зоне СВО в интервью Виктора Кутыря изданию Украина.ру Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, полтавская область, сумская область, сво, россия, нестор махно