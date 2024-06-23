Военный эксперт назвал два региона Украины, где скоро начнется махновщина - 23.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240623/1055775658.html
Военный эксперт назвал два региона Украины, где скоро начнется махновщина
Военный эксперт назвал два региона Украины, где скоро начнется махновщина - 23.06.2024 Украина.ру
Военный эксперт назвал два региона Украины, где скоро начнется махновщина
У кого будет оружие - тот и атаман. Скоро два украинских региона будут жить именно по такому принципу, заявил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
2024-06-23T06:00
2024-06-23T06:00
новости
украина
полтавская область
сумская область
сво
россия
нестор махно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/31/1034173185_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_05ea90868916ec3658038e8fe95f6432.jpg.webp
Говоря о ситуации в Сумской области, Кутырь вспомнил, как в начале СВО мэр-националист Конотопа договорился с ВС РФ о нейтралитете города, а вот мэр Ахтырки сколотил банду и принялся нападать на российские колонны. "К сожалению, в Сумской и Полтавской областях скоро начнется махновщина. У кого будет оружие — тот и атаман. Таких много", - отметил эксперт. Но даже атаманы поймут, что с Россией лучше договориться, подытожил он.Подробнее о ситуации в зоне СВО в интервью Виктора Кутыря изданию Украина.ру Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам
украина
полтавская область
сумская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/31/1034173185_0:0:2001:1500_1920x0_80_0_0_6a3466c15a4c34e83197a47b9475b019.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, полтавская область, сумская область, сво, россия, нестор махно
Новости, Украина, Полтавская область, Сумская область, СВО, Россия, Нестор Махно

Военный эксперт назвал два региона Украины, где скоро начнется махновщина

06:00 23.06.2024
 
© Иван Семесюк
© Иван Семесюк
Читать в
У кого будет оружие - тот и атаман. Скоро два украинских региона будут жить именно по такому принципу, заявил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
Говоря о ситуации в Сумской области, Кутырь вспомнил, как в начале СВО мэр-националист Конотопа договорился с ВС РФ о нейтралитете города, а вот мэр Ахтырки сколотил банду и принялся нападать на российские колонны.
"К сожалению, в Сумской и Полтавской областях скоро начнется махновщина. У кого будет оружие — тот и атаман. Таких много", - отметил эксперт.
Но даже атаманы поймут, что с Россией лучше договориться, подытожил он.
Подробнее о ситуации в зоне СВО в интервью Виктора Кутыря изданию Украина.ру Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам
 
НовостиУкраинаПолтавская областьСумская областьСВОРоссияНестор Махно
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Главное за ночь 23 июня
08:45Атаманщина и полное обновление политсистемы. Украинские эксперты о том, что ждет Украину после войны
08:22Анне Ахматовой — 135 лет. Украина в жизни великого поэта
08:21Западная Украина за минувшую неделю: Всё меньше электроэнергии и надежд на будущее Украины
07:59Как Центральная Рада "слагала цифр универсала"
07:41Скоробогатый: сейчас мы будем рассматривать на Украине новые территориальные приобретения
07:30Алексей Самойлов: ВСУ собирают ударный кулак в Полесье, чтобы США завязли на Украине и забыли про Азию
07:19"Подростки насмотрелись Тик-Тока": эксперт о том, что происходило в Сумской области в начале СВО
07:01Будут играть с Россией в прятки: военный летчик ответил, как ВСУ смогут утаить F-16 при транспортировке
06:47Генерал-майор Владимир Попов: Россию от НАТО защитят "Охотники", роботы и армия в 3 миллиона человек
06:45"Украина достраивает свою оборону": Алехин назвал два направления
06:32Богатая развратная старуха: Караганов объяснил, почему Украина ринулась на Запад
06:15"Потом сволочи куда-то деваются, а мы побеждаем": эксперт об отношении россиян к СВО
06:00Военный эксперт назвал два региона Украины, где скоро начнется махновщина
05:45Упоротых хватает: эксперт ответил, ждать ли ВС РФ подножки от населения Сум
05:32Не определить, кто сидел за штурвалом. Поликарпов о сложности борьбы с авиацией НАТО
05:15"Армия - это машина": ветеран ответил, как быстро Белоусов сможет на ней разогнаться
05:00Медвежий угол: эксперт о том, почему Шостка в Сумской области не нужна ни РФ, ни Украине
04:45У Украины такого счастья нет: Скоробогатый назвал условие перелома в СВО
04:31И это не мирные жизни: военный летчик назвал причину, почему Запад медлит с поставками F-16 Киеву
Лента новостейМолния