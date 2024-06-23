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Военный эксперт назвал два региона Украины, где скоро начнется махновщина
Военный эксперт назвал два региона Украины, где скоро начнется махновщина - 23.06.2024 Украина.ру
Военный эксперт назвал два региона Украины, где скоро начнется махновщина
У кого будет оружие - тот и атаман. Скоро два украинских региона будут жить именно по такому принципу, заявил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
2024-06-23T06:00
2024-06-23T06:00
2024-06-23T06:00
новости
украина
полтавская область
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россия
нестор махно
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Говоря о ситуации в Сумской области, Кутырь вспомнил, как в начале СВО мэр-националист Конотопа договорился с ВС РФ о нейтралитете города, а вот мэр Ахтырки сколотил банду и принялся нападать на российские колонны. "К сожалению, в Сумской и Полтавской областях скоро начнется махновщина. У кого будет оружие — тот и атаман. Таких много", - отметил эксперт. Но даже атаманы поймут, что с Россией лучше договориться, подытожил он.Подробнее о ситуации в зоне СВО в интервью Виктора Кутыря изданию Украина.ру Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам
украина
полтавская область
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, полтавская область, сумская область, сво, россия, нестор махно
Новости, Украина, Полтавская область, Сумская область, СВО, Россия, Нестор Махно
Военный эксперт назвал два региона Украины, где скоро начнется махновщина
У кого будет оружие - тот и атаман. Скоро два украинских региона будут жить именно по такому принципу, заявил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
Говоря о ситуации в Сумской области, Кутырь вспомнил, как в начале СВО мэр-националист Конотопа договорился с ВС РФ о нейтралитете города, а вот мэр Ахтырки сколотил банду и принялся нападать на российские колонны.
"К сожалению, в Сумской и Полтавской областях скоро начнется махновщина. У кого будет оружие — тот и атаман. Таких много", - отметил эксперт.
Но даже атаманы поймут, что с Россией лучше договориться, подытожил он.