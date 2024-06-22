https://ukraina.ru/20240622/1055782698.html

День памяти и скорби, удар по военной инфраструктуре. Главное на Украине на утро 22 июня

День памяти и скорби, удар по военной инфраструктуре. Главное на Украине на утро 22 июня - 22.06.2024 Украина.ру

День памяти и скорби, удар по военной инфраструктуре. Главное на Украине на утро 22 июня

В России отмечают День памяти и скорби. В городах Западной Украины прогремели взрывы

2024-06-22T09:12

2024-06-22T09:12

2024-06-22T09:12

эксклюзив

хроники

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Тысяча четыреста восемнадцать свечей, символизирующих количество дней Великой Отечественной войны, зажгли у стен Главного храма Вооружённых сил России в День памяти и скорби, сообщили в российском министерстве обороны."В День памяти и скорби у стен Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации зажгли 1418 свечей с пламенем от Вечного огня Пискарёвского мемориального кладбища Санкт-Петербурга <...>Ровно в четыре утра после удара колокола под музыку к песне "Журавли" участники акции установили свечи к памятнику "Матерям победителей" и к капсулам с землей с братских могил", — рассказали в Минобороны РФ.Во Всероссийской акции "Свеча памяти" у стен Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации приняли участие заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Виктор Горемыкин, военнослужащие центральных органов военного управления и московского территориального гарнизона, члены общественных и ветеранских организаций, духовенство, представители молодежных организаций Московской области, в том числе движения "Юнармия". В течение всего дня все желающие смогут присоединиться к акции и зажечь свою свечу.Также в память о жертвах Великой Отечественной войны в самом храме состоялась Божественная лития и панихида, которую отслужил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин отметил, что 22 июня навсегда останется Днём памяти и скорби."22 июня навсегда останется для нас Днём памяти и скорби. Спустя 83 года не утихает боль от осознания, сколько горя и страданий принесла война. Какими страшными испытаниями обернулось для нашей страны вероломное нападение фашистской Германии. 27 миллионов погибших, разрушенные до основания города, оказавшиеся в блокадном кольце два с половиной миллиона ленинградцев, 400 тысяч из которых – дети. Кровопролитные сражения за Москву, под Сталинградом, Ржевом, Курском, форсирование Днепра. Солдаты, офицеры, труженики тыла сделали все, чтобы изгнать врага со своей земли, покончить с фашизмом. Не жалели жизни и сил ради свободы Родины, ради будущих поколений. Для всех нас подвиг отцов, дедов и прадедов – священный. Нам надо сделать все, чтобы защитить память о нём и передать её детям и внукам", - подчеркнул он.Также Минобороны России сообщило о том, что запускает мультимедийный раздел, посвященный 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны "Тот самый длинный день в году…".Новый мультимедийный проект создан на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведовства, рассказывающих о героических действиях Красной Армии в первые дни войны."Документы, представленные в историческом проекте, были подготовлены в ходе обобщения опыта начального периода Великой Отечественной Генеральным штабом Вооружённых сил СССР в 1953 году и ранее не были представлены широкой общественности", - сообщили в Минобороны РФ.Там же отметили, что в новом историко-познавательном разделе опубликованы архивные материалы с описанием и анализом боевых действий от первого лица, от командиров частей, соединений и объединений Красной Армии и рассекреченные показания немецких пленных генералов о стратегическом развертывании вооруженных сил Германии в 1941 году, а также наградные листы и личные дела советских летчиков, совершивших первые воздушные тараны самолетов и наземной техники противника, выписки из журналов боевых действий, оперсводки штабов.Удар по военной инфраструктуреНа фоне воздушной тревоги на Волыни, в Винницкой области и на Галичине раздались взрывы."Луцк — взрывы... В Винницкой области было слышно звук взрыва", — сообщал в частности, телеканал ТСН.Также стало известно о взрывах в городе Стрый Львовской области. Позднее глава областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры."Враг нанёс ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. На месте уже работают огнеборцы. По состоянию на этот час информация о пострадавших не поступало. О масштабах разрушений — позже", - написал Козицкий в своём телеграм-канале в 05:19.Как сообщил РИА Новости координатор подполья Николаева Сергей Лебедев, удары были нанесены по объектам инфраструктуры."Сегодня хорошо прошлись по военным объектам: Винницкая, Хмельницкая, Запорожская, Львовская области. Волынь, Луцк, Ивано-Франковск… В основном энергоструктура", - указал он.Кроме того, Лебедев сообщил, что били и по военным объектам и складам ВСУ, на которых хранились детали для самолётов во Львовской области на западе Украины."Львовская область утром 22 июня получила удары по военным и энергетическим объектам. Серия взрывов прозвучала в городе Стрый Львовской области. После взрывов начались перебои с электричеством. Агентура сопротивления сообщила о попадании в подстанцию "Стрый" 220/110,35 кВ. Также сообщают о взрыве с сильной детонацией в направлении вагоно-сортировочного участка ж/д станции, где находится бывшие склады военной части 1601, которые задействованы вновь ВСУ. На эти склады завезли детали самолётов", - отметил Лебедев.Как сообщили информаторы, после взрывов в указанном направлении направились машины скорой помочи и МЧС, ряд улиц перекрыт.Кроме того, Лебедев сообщил о том, что мощный взрыв прогремел в районе аэропорта в Луцке Волынской области на западе Украины, где расположены подземный бункер, арочные укрытия для самолётов и два больших склада с ГСМ."Сообщают о мощном взрыве со стороны аэродрома... Известно, что на аэродроме находится серьезный подземный бункер, арочные укрытия для самолётов и два больших склада с ГСМ", - рассказал собеседник РИА Новости.Кроме того, как сообщили информаторы, утром 22 июня удары зафиксированы на двух крупных электроподстанциях в Луцке. После чего наблюдаются перебои со светом и мобильной связью.Также Лебедев рассказал о том, что было поражено расположение украинских военных, обустроенное в одном из учебных заведений под Ивано-Франковском."Утром в 04:30 22 июня рядом с Ивано-Франковском прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений", - отметил он.Как сообщили информаторы, после удара в городе переполнены больницы ранеными военными ВСУ. Медики работают в усиленном режиме. В отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники Службы безопасности УкраиныНа Украине пока признали только удары по энергетической инфраструктуре. Как сообщили в "Укрэнерго", в результате ударов было повреждено оборудование в Запорожской и Львовской областях, также пострадали два энергетика в Запорожье, их доставили в больницу. Продолжается осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы, указали в "Укрэнерго". О попаданиях по военным объектам на Украине не сообщают из соображений секретности.

https://ukraina.ru/20240621/1055776998.html

https://ukraina.ru/20240621/1055769061.html

https://ukraina.ru/20240621/1055765318.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники