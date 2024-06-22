"Придется возвращать ей веру в ад": Караганов о том, что России надо сделать с Европой - 22.06.2024 Украина.ру
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"Придется возвращать ей веру в ад": Караганов о том, что России надо сделать с Европой
"Придется возвращать ей веру в ад": Караганов о том, что России надо сделать с Европой - 22.06.2024 Украина.ру
"Придется возвращать ей веру в ад": Караганов о том, что России надо сделать с Европой
Европа — это исчадие зла для всего мира, считает доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. Свое мнение он выразил в интервью изданию Украина.ру
2024-06-22T04:45
2024-06-22T04:45
новости
сергей караганов
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Отвечая на вопрос, изменят ли выборы в Европарламент единство ЕС в поддержке Украины, Караганов заявил, что не верит в такое развитие событий. Нынешние правящие круги Европы вызывают в большинстве своем брезгливое презрение, добавил политолог. Караганов выразил надежду, что эти режимы будут сменены. Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу конфликта России и Украины в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.
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новости, сергей караганов, россия, украина, европа, ес
Новости, Сергей Караганов, Россия, Украина, Европа, ЕС

"Придется возвращать ей веру в ад": Караганов о том, что России надо сделать с Европой

04:45 22.06.2024
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкАкции сторонников вступления в Евросоюз во Львове
Акции сторонников вступления в Евросоюз во Львове - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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Европа — это исчадие зла для всего мира, считает доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. Свое мнение он выразил в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос, изменят ли выборы в Европарламент единство ЕС в поддержке Украины, Караганов заявил, что не верит в такое развитие событий.
"Европейская элита сначала забыла бога. Потом забыла и плоды Просвещения, Век разума. Придется возвращать ей веру в ад. Но не хотелось нести моральные потери. Ведь погибнут и невинные", - заявил он.
Нынешние правящие круги Европы вызывают в большинстве своем брезгливое презрение, добавил политолог.
Караганов выразил надежду, что эти режимы будут сменены.
Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу конфликта России и Украины в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.
 
НовостиСергей КарагановРоссияУкраинаЕвропаЕС
 
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