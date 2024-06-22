"Мальчики для битья": военный эксперт о том, что будет, если НАТО введет войска в Одессу - 22.06.2024 Украина.ру
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"Мальчики для битья": военный эксперт о том, что будет, если НАТО введет войска в Одессу
"Мальчики для битья": военный эксперт о том, что будет, если НАТО введет войска в Одессу - 22.06.2024 Украина.ру
"Мальчики для битья": военный эксперт о том, что будет, если НАТО введет войска в Одессу
Отправка полноценного контингента НАТО для участия в боевых действиях на Украине принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Такое мнение военный историк и писатель Михаил Поликарпов высказал в интервью изданию Украина.ру
2024-06-22T05:45
2024-06-22T05:45
новости
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По его словам, ввод полноценного сухопутного контингента НАТО на Украину является маловероятным. Во-первых, много сил они перебросить не смогут. Во-вторых, их военнослужащие не имеют опыта участия в таких боевых действиях с равным по силе противником и при таких потерях от артиллерии, продолжил он.Кроме того, это даст Москве серьезный козырь. Россия может вернуться к проекту, который обсуждался в 2022 году. О каком проекте идет речь - в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи
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новости, одесса, украина, нато, армия
Новости, Одесса, Украина, НАТО, Армия

"Мальчики для битья": военный эксперт о том, что будет, если НАТО введет войска в Одессу

05:45 22.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Отправка полноценного контингента НАТО для участия в боевых действиях на Украине принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Такое мнение военный историк и писатель Михаил Поликарпов высказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, ввод полноценного сухопутного контингента НАТО на Украину является маловероятным.
"Я уже говорил, что если НАТО отправит войска на Волынь или в район Одессы, чтобы высвободить тыловые части ВСУ для отправки их в мясорубку на фронт, то западники станут мальчиками для битья и понесут безвозвратные потери. А если НАТО перебросит войска на фронт, ситуация принципиально не изменится", - заявил Поликарпов.
Во-первых, много сил они перебросить не смогут. Во-вторых, их военнослужащие не имеют опыта участия в таких боевых действиях с равным по силе противником и при таких потерях от артиллерии, продолжил он.
Кроме того, это даст Москве серьезный козырь. Россия может вернуться к проекту, который обсуждался в 2022 году.
О каком проекте идет речь - в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи
 
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