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"Мальчики для битья": военный эксперт о том, что будет, если НАТО введет войска в Одессу

"Мальчики для битья": военный эксперт о том, что будет, если НАТО введет войска в Одессу - 22.06.2024 Украина.ру

"Мальчики для битья": военный эксперт о том, что будет, если НАТО введет войска в Одессу

Отправка полноценного контингента НАТО для участия в боевых действиях на Украине принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Такое мнение военный историк и писатель Михаил Поликарпов высказал в интервью изданию Украина.ру

2024-06-22T05:45

2024-06-22T05:45

2024-06-22T05:45

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По его словам, ввод полноценного сухопутного контингента НАТО на Украину является маловероятным. Во-первых, много сил они перебросить не смогут. Во-вторых, их военнослужащие не имеют опыта участия в таких боевых действиях с равным по силе противником и при таких потерях от артиллерии, продолжил он.Кроме того, это даст Москве серьезный козырь. Россия может вернуться к проекту, который обсуждался в 2022 году. О каком проекте идет речь - в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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