Лидеры России и Вьетнама начали двусторонние переговоры в Ханое - 20.06.2024 Украина.ру
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Лидеры России и Вьетнама начали двусторонние переговоры в Ханое
Лидеры России и Вьетнама начали двусторонние переговоры в Ханое - 20.06.2024 Украина.ру
Лидеры России и Вьетнама начали двусторонние переговоры в Ханое
Президент Вьетнама То Лам встретил президента России Владимира Путина на площади перед своей резиденцией.
2024-06-20T09:40
2024-06-20T09:40
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вьетнам
владимир путин
дмитрий песков
сергей лавров
переговоры
то лам
визит
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Перед началом переговоров лидеры стран по традиции сфотографировались на фоне национальных флагов и пожали друг другу руки.Путин напомнил, что в дни его визита отмечается 30-летие договора об основах дружественных отношений. А укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов."Все это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций", — заявил Путин.Российский лидер должен встретится со всем высшим руководством Вьетнама, планируется подписать порядка 20 совместных документов.В переговорах принимают участие помощник и пресс-секретарь президента Юрий Ушаков и Дмитрий Песков. А также глава МИД РФ Сергей Лавров и посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко. В состав делегации вошли также главы Министерства юстиции, Минпромторга, Минтранса и Минэнерго.После окончания переговоров и подписания договоров президенты сделают заявления для прессы.Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Ханой вечером 19 июня из Пхеньяна.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, переговоры, то лам, визит
Новости, Россия, Вьетнам, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, переговоры, То Лам, визит

Лидеры России и Вьетнама начали двусторонние переговоры в Ханое

09:40 20.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
Перейти в фотобанк
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Президент Вьетнама То Лам встретил президента России Владимира Путина на площади перед своей резиденцией.
Перед началом переговоров лидеры стран по традиции сфотографировались на фоне национальных флагов и пожали друг другу руки.
© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
Перейти в фотобанк
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Путин напомнил, что в дни его визита отмечается 30-летие договора об основах дружественных отношений. А укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов.
"Все это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций", — заявил Путин.
Российский лидер должен встретится со всем высшим руководством Вьетнама, планируется подписать порядка 20 совместных документов.
В переговорах принимают участие помощник и пресс-секретарь президента Юрий Ушаков и Дмитрий Песков. А также глава МИД РФ Сергей Лавров и посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко. В состав делегации вошли также главы Министерства юстиции, Минпромторга, Минтранса и Минэнерго.
После окончания переговоров и подписания договоров президенты сделают заявления для прессы.
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Ханой вечером 19 июня из Пхеньяна.
 
НовостиРоссияВьетнамВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей ЛавровпереговорыТо Ламвизит
 
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