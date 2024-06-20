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Лидеры России и Вьетнама начали двусторонние переговоры в Ханое

Лидеры России и Вьетнама начали двусторонние переговоры в Ханое - 20.06.2024 Украина.ру

Лидеры России и Вьетнама начали двусторонние переговоры в Ханое

Президент Вьетнама То Лам встретил президента России Владимира Путина на площади перед своей резиденцией.

2024-06-20T09:40

2024-06-20T09:40

2024-06-20T09:40

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то лам

визит

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Перед началом переговоров лидеры стран по традиции сфотографировались на фоне национальных флагов и пожали друг другу руки.Путин напомнил, что в дни его визита отмечается 30-летие договора об основах дружественных отношений. А укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов."Все это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций", — заявил Путин.Российский лидер должен встретится со всем высшим руководством Вьетнама, планируется подписать порядка 20 совместных документов.В переговорах принимают участие помощник и пресс-секретарь президента Юрий Ушаков и Дмитрий Песков. А также глава МИД РФ Сергей Лавров и посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко. В состав делегации вошли также главы Министерства юстиции, Минпромторга, Минтранса и Минэнерго.После окончания переговоров и подписания договоров президенты сделают заявления для прессы.Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Ханой вечером 19 июня из Пхеньяна.

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новости, россия, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, переговоры, то лам, визит