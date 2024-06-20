https://ukraina.ru/20240620/1055743468.html

Спрос на недра и протезы при нехватке 80% работников. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске)

Спрос на недра и протезы при нехватке 80% работников. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске) - 20.06.2024 Украина.ру

Спрос на недра и протезы при нехватке 80% работников. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске)

Власти Днепропетровской области на этой неделе всерьез воодушевились планами американского сенатора Линдси Грэма на украинские природные ресурсы в счет помощи от США и для погашения кредитов

2024-06-20T07:12

2024-06-20T07:12

2024-06-20T08:38

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Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук 17 июня написал, что Днепропетровская область – самая богатая на Украине, а ее богатства оцениваются в 3,5 триллиона долларов, после Донецкой, которая уже фактически уплыла из страны.Особый интерес на фоне вызовов военного времени представляют литий, титан, уран, железная и марганцевая руды. Он также отметил, что повышенный интерес к Днепропетровщине со стороны международного сообщества, в частности Германии и Чехии, понятен, учитывая промышленный потенциал и богатые природные ресурсы. Власти региона, на чьи богатства положили глаз западные корпорации, очевидно, надеются, что с ними либо поделятся, либо предложат немалую взятку за выдачу разрешений.В прошлом году министр социальной политики Оксана Жолнович жаловалась, что на Украине насчитывается 3 миллиона инвалидов, а за последние полтора года их количество увеличилось на 300 тысяч. Тем не менее государство сейчас активно распродает протезные заводы, хотя в них как раз растет необходимость.На этой неделе на торги было выставлено Днепропетровское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие с филиалами в Запорожье и Кривом Роге. В презентации торгов говорится, что протезный завод пребывает в хорошем финансовом положении, стабильно приносит прибыль и долгов по кредитам не имеет. Директор медучреждения говорит, что решение о приватизации незаконное, поскольку они являются не только изготовителем протезов, но и дневным стационаром, где инвалиды проходят реабилитацию.Тем не менее его решено продать, чтобы получить хотя бы мизер для расплаты по внешним государственным кредитам, как того требует МВФ. В 2023-2024-м уже были проданы с молотка протезные заводы в Хмельницком, Киеве и Николаеве. В итоге украинские инвалиды вынуждены будут заказывать себе протезы заграницей, чего позволить себе многие просто не смогут.Горсовет Днепра в среду, 19 июня, в очередной раз требовал применить санкции против турецкой компании Limak, называя ее "спонсором войны". Обвиняют турок в том, что те не выполнили обязательства по строительству метро в Днепре, и с началом СВО в 2022 году свернули работу, увезли свою технику и персонал. При этом "компания продолжает реализовывать значительные инфраструктурные проекты в России, финансируя государственный бюджет России, чем косвенно поддерживает российскую военную агрессию против Украины", — говорится в сообщении горсовета Днепра.СБУ Днепра также сообщила на этой неделе о задержании подростков за поджоги автомобилей украинских военных. Двоим из задержанных по 17 лет. В СБУ утверждают, что подбивали их к этому якобы какие-то российские кураторы через телеграм-каналы.Усиленная мобилизация в Днепропетровской области выгребает целые трудовые коллективы. Некоторые предприятия завлекают работников обещанием брони, но весь фокус в том, что для устройства в военкомат сходить нужно прежде, а оттуда уже можно не вернуться. Даже работников оборонных предприятий, которые имеют право на бронь и приходят в ТЦК для обновления данных, сразу на месте мобилизуют, заявил 19 июня секретарь оборонного комитета Рады Костенко.Особенно жалуются на дефицит кадров фермеры региона. "Людей не хватает – это общая беда. Пенсионеров берем на работу и тех, кого демобилизовали из-за ранения", - рассказывает изданию "Наш город" фермер Иван Рязанцев. Ему вторит фермер Анатолий Донценко: "Главное – людей не хватает. Даже в Библии сказано: "Жатвы много, работников мало". Без опытных специалистов в нашем деле не обойтись. Тракторист – это вообще основа всего. От его умения очень многое зависит. Такое мастерство дорого стоит – оно экономит время, материальные затраты и удобрения"."У нас на полях работает импортная техника. На подготовку механизатора для нее не один год требуется. Уровень такой, что высшее образование требуется. Но из-за мобилизации некоторые агрофирмы остались без работников", - сетует Анатолий Гайворонский, глава конгресса фермеров Днепропетровской области.Однако не хватает не только мужчин, которых забрили в ВСУ. Елена Фандеева, директор фермерского хозяйства "Любава" жалуется и на нехватку женщин. "Из-за войны страну покинули тысячи женщин, и теперь нам нужны не только трактористы и механизаторы, но и бухгалтеры, операторы, прочие специалисты. Сейчас в хозяйствах не хватает 80% работников", - говорит Фандеева. Она также подчеркивает, что небольшие фермерские хозяйства сейчас полностью закрыты от экспорта, а традиционные партнеры в Болгарии и Польше отказываются брать их продукцию.В аналитическом отделе министерства агрополитики ожидают в этом году снижения урожая в Днепропетровской области сразу в два раза. По итогам столь массовой мобилизации и выезда женщин из региона даже на разработку природных ресурсов, на которые положил глаз Линдси Грэм, придется приглашать иностранных рабочих.О том, как власти страны планируют распродавать остатки госсобственности и недра Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Финальная распродажа страны". Титановые месторождения за копейки с "Украиной" в нагрузку".

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днепропетровская область, днепр, украина, линдси грэм, сбу, мвф, рада, эксклюзив