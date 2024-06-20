Спрос на недра и протезы при нехватке 80% работников. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске) - 20.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240620/1055743468.html
Спрос на недра и протезы при нехватке 80% работников. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске)
Спрос на недра и протезы при нехватке 80% работников. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске) - 20.06.2024 Украина.ру
Спрос на недра и протезы при нехватке 80% работников. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске)
Власти Днепропетровской области на этой неделе всерьез воодушевились планами американского сенатора Линдси Грэма на украинские природные ресурсы в счет помощи от США и для погашения кредитов
2024-06-20T07:12
2024-06-20T08:38
днепропетровская область
днепр
украина
линдси грэм
сбу
мвф
рада
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103045/65/1030456516_0:33:900:539_1920x0_80_0_0_a0ff9b841c5087baa165a42d0e895d45.jpg
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук 17 июня написал, что Днепропетровская область – самая богатая на Украине, а ее богатства оцениваются в 3,5 триллиона долларов, после Донецкой, которая уже фактически уплыла из страны.Особый интерес на фоне вызовов военного времени представляют литий, титан, уран, железная и марганцевая руды. Он также отметил, что повышенный интерес к Днепропетровщине со стороны международного сообщества, в частности Германии и Чехии, понятен, учитывая промышленный потенциал и богатые природные ресурсы. Власти региона, на чьи богатства положили глаз западные корпорации, очевидно, надеются, что с ними либо поделятся, либо предложат немалую взятку за выдачу разрешений.В прошлом году министр социальной политики Оксана Жолнович жаловалась, что на Украине насчитывается 3 миллиона инвалидов, а за последние полтора года их количество увеличилось на 300 тысяч. Тем не менее государство сейчас активно распродает протезные заводы, хотя в них как раз растет необходимость.На этой неделе на торги было выставлено Днепропетровское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие с филиалами в Запорожье и Кривом Роге. В презентации торгов говорится, что протезный завод пребывает в хорошем финансовом положении, стабильно приносит прибыль и долгов по кредитам не имеет. Директор медучреждения говорит, что решение о приватизации незаконное, поскольку они являются не только изготовителем протезов, но и дневным стационаром, где инвалиды проходят реабилитацию.Тем не менее его решено продать, чтобы получить хотя бы мизер для расплаты по внешним государственным кредитам, как того требует МВФ. В 2023-2024-м уже были проданы с молотка протезные заводы в Хмельницком, Киеве и Николаеве. В итоге украинские инвалиды вынуждены будут заказывать себе протезы заграницей, чего позволить себе многие просто не смогут.Горсовет Днепра в среду, 19 июня, в очередной раз требовал применить санкции против турецкой компании Limak, называя ее "спонсором войны". Обвиняют турок в том, что те не выполнили обязательства по строительству метро в Днепре, и с началом СВО в 2022 году свернули работу, увезли свою технику и персонал. При этом "компания продолжает реализовывать значительные инфраструктурные проекты в России, финансируя государственный бюджет России, чем косвенно поддерживает российскую военную агрессию против Украины", — говорится в сообщении горсовета Днепра.СБУ Днепра также сообщила на этой неделе о задержании подростков за поджоги автомобилей украинских военных. Двоим из задержанных по 17 лет. В СБУ утверждают, что подбивали их к этому якобы какие-то российские кураторы через телеграм-каналы.Усиленная мобилизация в Днепропетровской области выгребает целые трудовые коллективы. Некоторые предприятия завлекают работников обещанием брони, но весь фокус в том, что для устройства в военкомат сходить нужно прежде, а оттуда уже можно не вернуться. Даже работников оборонных предприятий, которые имеют право на бронь и приходят в ТЦК для обновления данных, сразу на месте мобилизуют, заявил 19 июня секретарь оборонного комитета Рады Костенко.Особенно жалуются на дефицит кадров фермеры региона. "Людей не хватает – это общая беда. Пенсионеров берем на работу и тех, кого демобилизовали из-за ранения", - рассказывает изданию "Наш город" фермер Иван Рязанцев. Ему вторит фермер Анатолий Донценко: "Главное – людей не хватает. Даже в Библии сказано: "Жатвы много, работников мало". Без опытных специалистов в нашем деле не обойтись. Тракторист – это вообще основа всего. От его умения очень многое зависит. Такое мастерство дорого стоит – оно экономит время, материальные затраты и удобрения"."У нас на полях работает импортная техника. На подготовку механизатора для нее не один год требуется. Уровень такой, что высшее образование требуется. Но из-за мобилизации некоторые агрофирмы остались без работников", - сетует Анатолий Гайворонский, глава конгресса фермеров Днепропетровской области.Однако не хватает не только мужчин, которых забрили в ВСУ. Елена Фандеева, директор фермерского хозяйства "Любава" жалуется и на нехватку женщин. "Из-за войны страну покинули тысячи женщин, и теперь нам нужны не только трактористы и механизаторы, но и бухгалтеры, операторы, прочие специалисты. Сейчас в хозяйствах не хватает 80% работников", - говорит Фандеева. Она также подчеркивает, что небольшие фермерские хозяйства сейчас полностью закрыты от экспорта, а традиционные партнеры в Болгарии и Польше отказываются брать их продукцию.В аналитическом отделе министерства агрополитики ожидают в этом году снижения урожая в Днепропетровской области сразу в два раза. По итогам столь массовой мобилизации и выезда женщин из региона даже на разработку природных ресурсов, на которые положил глаз Линдси Грэм, придется приглашать иностранных рабочих.О том, как власти страны планируют распродавать остатки госсобственности и недра Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Финальная распродажа страны". Титановые месторождения за копейки с "Украиной" в нагрузку".
https://ukraina.ru/20240618/1055705634.html
днепропетровская область
днепр
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103045/65/1030456516_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_e27d0ffe600952b8f5e8df5a0a47b482.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
днепропетровская область, днепр, украина, линдси грэм, сбу, мвф, рада, эксклюзив
Днепропетровская область, Днепр, Украина, Линдси Грэм, СБУ, МВФ, Рада, Эксклюзив

Спрос на недра и протезы при нехватке 80% работников. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске)

07:12 20.06.2024 (обновлено: 08:38 20.06.2024)
 
5 мифов о Днепропетровске
5 мифов о Днепропетровске
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Власти Днепропетровской области на этой неделе всерьез воодушевились планами американского сенатора Линдси Грэма на украинские природные ресурсы в счет помощи от США и для погашения кредитов
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук 17 июня написал, что Днепропетровская область – самая богатая на Украине, а ее богатства оцениваются в 3,5 триллиона долларов, после Донецкой, которая уже фактически уплыла из страны.
Особый интерес на фоне вызовов военного времени представляют литий, титан, уран, железная и марганцевая руды. Он также отметил, что повышенный интерес к Днепропетровщине со стороны международного сообщества, в частности Германии и Чехии, понятен, учитывая промышленный потенциал и богатые природные ресурсы. Власти региона, на чьи богатства положили глаз западные корпорации, очевидно, надеются, что с ними либо поделятся, либо предложат немалую взятку за выдачу разрешений.
В прошлом году министр социальной политики Оксана Жолнович жаловалась, что на Украине насчитывается 3 миллиона инвалидов, а за последние полтора года их количество увеличилось на 300 тысяч. Тем не менее государство сейчас активно распродает протезные заводы, хотя в них как раз растет необходимость.
На этой неделе на торги было выставлено Днепропетровское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие с филиалами в Запорожье и Кривом Роге. В презентации торгов говорится, что протезный завод пребывает в хорошем финансовом положении, стабильно приносит прибыль и долгов по кредитам не имеет. Директор медучреждения говорит, что решение о приватизации незаконное, поскольку они являются не только изготовителем протезов, но и дневным стационаром, где инвалиды проходят реабилитацию.
Тем не менее его решено продать, чтобы получить хотя бы мизер для расплаты по внешним государственным кредитам, как того требует МВФ. В 2023-2024-м уже были проданы с молотка протезные заводы в Хмельницком, Киеве и Николаеве. В итоге украинские инвалиды вынуждены будут заказывать себе протезы заграницей, чего позволить себе многие просто не смогут.
Горсовет Днепра в среду, 19 июня, в очередной раз требовал применить санкции против турецкой компании Limak, называя ее "спонсором войны". Обвиняют турок в том, что те не выполнили обязательства по строительству метро в Днепре, и с началом СВО в 2022 году свернули работу, увезли свою технику и персонал. При этом "компания продолжает реализовывать значительные инфраструктурные проекты в России, финансируя государственный бюджет России, чем косвенно поддерживает российскую военную агрессию против Украины", — говорится в сообщении горсовета Днепра.
СБУ Днепра также сообщила на этой неделе о задержании подростков за поджоги автомобилей украинских военных. Двоим из задержанных по 17 лет. В СБУ утверждают, что подбивали их к этому якобы какие-то российские кураторы через телеграм-каналы.
- РИА Новости, 1920, 18.06.2024
18 июня, 12:50
Света нет, за воду дерутся, люди на пределе. Что происходит в НиколаевеМогут пройти годы, но в Николаеве власти по-прежнему будут обсуждать проблему с водоснабжением, составлять планы, писать проекты, презентовать для иностранных доноров схемы ремонта водопровода. Однако питьевой воды для жителей от этого не прибавится.
Усиленная мобилизация в Днепропетровской области выгребает целые трудовые коллективы. Некоторые предприятия завлекают работников обещанием брони, но весь фокус в том, что для устройства в военкомат сходить нужно прежде, а оттуда уже можно не вернуться. Даже работников оборонных предприятий, которые имеют право на бронь и приходят в ТЦК для обновления данных, сразу на месте мобилизуют, заявил 19 июня секретарь оборонного комитета Рады Костенко.
Особенно жалуются на дефицит кадров фермеры региона. "Людей не хватает – это общая беда. Пенсионеров берем на работу и тех, кого демобилизовали из-за ранения", - рассказывает изданию "Наш город" фермер Иван Рязанцев. Ему вторит фермер Анатолий Донценко: "Главное – людей не хватает. Даже в Библии сказано: "Жатвы много, работников мало". Без опытных специалистов в нашем деле не обойтись. Тракторист – это вообще основа всего. От его умения очень многое зависит. Такое мастерство дорого стоит – оно экономит время, материальные затраты и удобрения".
"У нас на полях работает импортная техника. На подготовку механизатора для нее не один год требуется. Уровень такой, что высшее образование требуется. Но из-за мобилизации некоторые агрофирмы остались без работников", - сетует Анатолий Гайворонский, глава конгресса фермеров Днепропетровской области.
Однако не хватает не только мужчин, которых забрили в ВСУ. Елена Фандеева, директор фермерского хозяйства "Любава" жалуется и на нехватку женщин. "Из-за войны страну покинули тысячи женщин, и теперь нам нужны не только трактористы и механизаторы, но и бухгалтеры, операторы, прочие специалисты. Сейчас в хозяйствах не хватает 80% работников", - говорит Фандеева. Она также подчеркивает, что небольшие фермерские хозяйства сейчас полностью закрыты от экспорта, а традиционные партнеры в Болгарии и Польше отказываются брать их продукцию.
В аналитическом отделе министерства агрополитики ожидают в этом году снижения урожая в Днепропетровской области сразу в два раза. По итогам столь массовой мобилизации и выезда женщин из региона даже на разработку природных ресурсов, на которые положил глаз Линдси Грэм, придется приглашать иностранных рабочих.
О том, как власти страны планируют распродавать остатки госсобственности и недра Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Финальная распродажа страны". Титановые месторождения за копейки с "Украиной" в нагрузку".
 
Днепропетровская областьДнепрУкраинаЛиндси ГрэмСБУМВФРадаЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:14"Выражаем сожаление": в Сеуле высказались по поводу договора между Россией и КНДР
09:56В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов
09:40Лидеры России и Вьетнама начали двусторонние переговоры в Ханое
09:04Атаки беспилотников, производство дронов в РФ. Главное на Украине на утро 20 июня
09:00Вьетнам принял Путина, несмотря на критику США — Блумберг
08:33Американский профессор призвал Киев немедленно начать переговоры с Москвой на условиях Путина
08:04Главное за ночь 20 июня
07:46ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны
07:29Американское издание указало на шаткое положение ВСУ
07:17На Украине раздаются взрывы, повреждены энергетические объекты в нескольких регионах
07:12Спрос на недра и протезы при нехватке 80% работников. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске)
06:55Союзники и партнеры России: почему Запад боится альянса Москвы и Пхеньяна
06:40Генерал-майор Владимир Попов: У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова
06:26"Дальше — Руина". Украинские эксперты о печальных перспективах своей страны
06:07Беспилотники, форты и "Русские Витязи". В Кронштадте открылся военно-морской салон "Флот-2024"
06:00"Мы пока не контролируем": Алехин объяснил, чем сложны Липцы
05:30Виктор Кутырь: Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам
05:00Зубами будут за него держаться: Алехин объяснил происходящее в Волчанске
04:30Тимофей Борисов: Хотя ВСУ разорили Бундесвер, воинственный дух немцев остается реальной угрозой
04:00Возникла мешанина: Алехин ответил, что на самом деле произошло в "Цитадели" Волчанска
Лента новостейМолния