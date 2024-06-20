https://ukraina.ru/20240620/1055735218.html
"Мы пока не контролируем": Алехин объяснил, чем сложны Липцы
"Мы пока не контролируем": Алехин объяснил, чем сложны Липцы - 20.06.2024 Украина.ру
"Мы пока не контролируем": Алехин объяснил, чем сложны Липцы
Район села Липцы Харьковской области - это дачно-коттеджный кластер длинной в несколько километров, расположенный вдоль Травянского водохранилища. Из-за особенности местности населенного пункта, боевые действия там протекают своеобразно
2024-06-20T06:00
2024-06-20T06:00
2024-06-20T06:00
новости
украина.ру
харьковская область
геннадий алехин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/02/1055441104_0:0:992:558_1920x0_80_0_0_b300adedbe3fc24dfa4dc6da05e13104.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Он уточнил, что слухи о том, что "на нас идут два батальона ВСУ" - не более, чем фейк, поскольку на указанной местности "роте негде развернутся". Поэтому, резюмировал Алехин, противник атакует максимум ротой при поддержке бронетехники."За последнюю неделю было три-четыре таких атаки, в ходе которых ВСУ теряли и личный состав, и технику", - сказал Алехин в интервью Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель".С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
https://ukraina.ru/20240619/1055734631.html
харьковская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/02/1055441104_13:0:757:558_1920x0_80_0_0_cedb9aa4d27f426e800b5c972467d6d6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, харьковская область, геннадий алехин
"Мы пока не контролируем": Алехин объяснил, чем сложны Липцы
Район села Липцы Харьковской области - это дачно-коттеджный кластер длинной в несколько километров, расположенный вдоль Травянского водохранилища. Из-за особенности местности населенного пункта, боевые действия там протекают своеобразно
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
"[Липцы] - это своеобразная высота, которую мы пока не контролируем. Там только работает наша разведка и спецназ, а также наносятся огневые удары. А Глубокое и Лукьянцы находится в низине, ближе к середине этого дачно-коттеджного кластера. Так вот ВСУ пытаются проводить там контратаки с двух сторон: со стороны дач вдоль водохранилища и со стороны трассы Харьков — Липцы — Терновая. Мы еще полностью не взяли эту дорогу под огневой контроль. Но контратаки отбиваем", - отметил Алехин.
Он уточнил, что слухи о том, что "на нас идут два батальона ВСУ" - не более, чем фейк, поскольку на указанной местности "роте негде развернутся". Поэтому, резюмировал Алехин, противник атакует максимум ротой при поддержке бронетехники.
"За последнюю неделю было три-четыре таких атаки, в ходе которых ВСУ теряли и личный состав, и технику", - сказал Алехин в интервью Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель".
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.