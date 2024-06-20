https://ukraina.ru/20240620/1055735218.html

"Мы пока не контролируем": Алехин объяснил, чем сложны Липцы

"Мы пока не контролируем": Алехин объяснил, чем сложны Липцы - 20.06.2024 Украина.ру

"Мы пока не контролируем": Алехин объяснил, чем сложны Липцы

Район села Липцы Харьковской области - это дачно-коттеджный кластер длинной в несколько километров, расположенный вдоль Травянского водохранилища. Из-за особенности местности населенного пункта, боевые действия там протекают своеобразно

2024-06-20T06:00

2024-06-20T06:00

2024-06-20T06:00

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украина.ру

харьковская область

геннадий алехин

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Он уточнил, что слухи о том, что "на нас идут два батальона ВСУ" - не более, чем фейк, поскольку на указанной местности "роте негде развернутся". Поэтому, резюмировал Алехин, противник атакует максимум ротой при поддержке бронетехники."За последнюю неделю было три-четыре таких атаки, в ходе которых ВСУ теряли и личный состав, и технику", - сказал Алехин в интервью Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель".С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240619/1055734631.html

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новости, украина.ру, харьковская область, геннадий алехин