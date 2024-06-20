https://ukraina.ru/20240620/1055734481.html

Зубами будут за него держаться: Алехин объяснил происходящее в Волчанске

Зубами будут за него держаться: Алехин объяснил происходящее в Волчанске - 20.06.2024 Украина.ру

Зубами будут за него держаться: Алехин объяснил происходящее в Волчанске

В общественном пространстве распространяется информация о том, что ВСУ стягивают свои резервы в район Волчанска и под Липцы и собираются контратаковать

2024-06-20T05:00

2024-06-20T05:00

2024-06-20T05:00

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геннадий алехин

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Так ли это, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Он добавил, что новый командующий группировкой ВСУ "Харьков" Михаил Драпатый прекрасно понимает, что если ВС РФ зацепились за Волчанск, то рано или поздно его возьмут."Враг прекрасно понимает, что оттуда мы можем двигаться на Белый Колодезь в тыл Купянской группировке. Поэтому они зубами будут за него держаться. И с этой целью они подтягивают резервы", - резюмировал в интервью Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель".С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240619/1055722148.html

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новости, украина.ру, вс рф, волчанск, всу, геннадий алехин