Совфед предложил приостановить участие делегации России в ПА ОБСЕ - 19.06.2024 Украина.ру
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Совфед предложил приостановить участие делегации России в ПА ОБСЕ
Совфед предложил приостановить участие делегации России в ПА ОБСЕ - 19.06.2024 Украина.ру
Совфед предложил приостановить участие делегации России в ПА ОБСЕ
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты поддержала предложение приостановить участие делегации РФ в работе ПА ОБСЕ
2024-06-19T11:13
2024-06-19T11:26
новости
россия
обсе
госдума
матвиенко
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"Я поддерживаю предложение подготовить вместе с (депутатами) Госдумы решение о приостановке нашего участия в ПА ОБСЕ и соответственно, о приостановке выплат в организацию", - сказала политик.По ее словам, организация стала ангажированной, украинизированной."Мы пытались долго их убеждать... Последний пример - когда Румыния отказала в выдаче виз российской делегации - это та черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение", - заявила спикер.Она отметила, что невозможно обсуждать вопросы безопасности без участия России. По словам Матвиенко, от такой политики Ассамблеи "потеряет только ПА ОБСЕ", Россия продолжит работать на международных парламентских площадках.Румыния сообщила, что не выдаст визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ "с учетом российской агрессии на Украине", сообщил ранее глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Подробнее о бесполезности ОБСЕ для России — в материале Улыбались, держа фигу в кармане": Алексей Журавлев объяснил, почему ОБСЕ превратилась в "лишний балласт" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, обсе, госдума, матвиенко
Новости, Россия, ОБСЕ, Госдума, Матвиенко

Совфед предложил приостановить участие делегации России в ПА ОБСЕ

11:13 19.06.2024 (обновлено: 11:26 19.06.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты поддержала предложение приостановить участие делегации РФ в работе ПА ОБСЕ
"Я поддерживаю предложение подготовить вместе с (депутатами) Госдумы решение о приостановке нашего участия в ПА ОБСЕ и соответственно, о приостановке выплат в организацию", - сказала политик.
По ее словам, организация стала ангажированной, украинизированной.
"Мы пытались долго их убеждать... Последний пример - когда Румыния отказала в выдаче виз российской делегации - это та черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение", - заявила спикер.
Она отметила, что невозможно обсуждать вопросы безопасности без участия России. По словам Матвиенко, от такой политики Ассамблеи "потеряет только ПА ОБСЕ", Россия продолжит работать на международных парламентских площадках.
"Надеюсь, это временное помутнение мозгов, которое все равно рано или поздно пройдет", - сказала она.
Румыния сообщила, что не выдаст визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ "с учетом российской агрессии на Украине", сообщил ранее глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Подробнее о бесполезности ОБСЕ для России — в материале Улыбались, держа фигу в кармане": Алексей Журавлев объяснил, почему ОБСЕ превратилась в "лишний балласт" на сайте Украина.ру.
 
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