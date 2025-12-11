https://ukraina.ru/20251211/pod-davleniem-zapada-kiev-mozhet-poyti-na-territorialnyy-kompromiss-khronika-sobytiy-na-utro-11-1072933744.html

Под давлением Запада Киев может пойти на территориальный компромисс. Хроника событий на утро 11 декабря

Киев направил Вашингтону ответ на американский план, внеся в документ правки. Издание The Telegraph сообщило, что Украина может отказаться от территорий в обмен на уступки России и гарантии США. Между тем США предложили Европе план возвращения России в мировую экономику после войны.

Украина передала США свою версию мирного плана по урегулированиюУкраина направила администрации президента США Дональда Трампа официальный ответ на американские предложения по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид."В среду Украина передала администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США", — написал Равид в социальных сетях. Параллельно, как сообщает Bloomberg, европейские страны работают над тремя отдельными документами, которые должны сформировать общую позицию Запада. Первый касается общего видения условий завершения войны, второй — гарантий безопасности для Украины, а третий — вопросов послевоенного восстановления страны.Заявление о передаче документа последовало после серии публичных призывов со стороны американской администрации. Ранее Дональд Трамп прямо заявил, что Владимиру Зеленскому нужно "взять себя в руки" и заключить сделку до конца декабря. Его сын, Дональд Трамп-младший, предупредил, что США "могут покинуть" Украину, если та не пойдёт на мир с Россией, и раскритиковал Зеленского.Тем временем Дональд Трамп сообщил, что его разговор с европейскими лидерами о путях урегулирования на Украине носил жёсткий характер. "Мы обсудили Украину в довольно резких выражениях", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о содержании его диалога с руководителями стран Евросоюза. Президент не стал раскрывать конкретные детали или называть своих собеседников.Стоит отметить, что накануне британская газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники в дипломатических кругах сообщила, что Украина может пойти на территориальные уступки в рамках мирного урегулирования с Россией, если Москва согласится на взаимные шаги, а Вашингтон предоставит Киеву надёжные гарантии безопасности.Согласно информации издания, украинские переговорщики, хотя и считают такой шаг крайне неприемлемым, в частном порядке допустили такую возможность при условии встречных действий со стороны Кремля. Основным камнем преткновения на переговорах, по данным источников, остаётся вопрос о характере и объёме гарантий безопасности, которые США готовы предоставить Украине после завершения конфликта. Американская сторона, как утверждается, усиливает давление на Киев, убеждая его отказаться от территориальных претензий ради достижения соглашения."Послевоенный" план по-трамповски: вернуть Россию в экономику и направить её активы на восстановление УкраиныАдминистрация Дональда Трампа направила европейским лидерам документы с предложением о реинтеграции России в мировую экономику и восстановлении поставок её энергоресурсов в Западную Европу после окончания конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники.Согласно информации издания, в последние недели Вашингтон ознакомил партнёров по альянсу с "серией документов", в которых изложено американское видение "послевоенного восстановления Украины и возвращения России в глобальную экономику". Предлагаемый план предполагает отмену части санкций и возобновление масштабных экономических связей.В рамках инициативы американские компании планируют "инвестировать в стратегические секторы" России, включая добычу редкоземельных металлов и освоение нефтяных месторождений в Арктике. Это указывает на долгосрочные коммерческие интересы США, которые могут быть реализованы в случае политического урегулирования.Параллельно США предлагают задействовать замороженные российские активы на сумму около 200 миллиардов долларов для финансирования масштабных проектов по восстановлению Украины. Среди них упоминается создание крупного дата-центра, который будет работать на энергии Запорожской атомной электростанции.В то же время международное агентство по атомной энергии не делает публичных заявлений о том, кто несёт ответственность за удары по Запорожской атомной электростанции, поскольку не обладает необходимыми полномочиями и возможностями для независимого криминалистического расследования. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости.Глава агентства подчеркнул, что МАГАТЭ является прежде всего структурой инспекторов и аудиторов, а не следственным органом. Для установления вины организация должна была бы иметь возможность проводить полностью независимую оценку, включая оперативный анализ проб и изучение обломков на месте."Мы... не всегда можем оперативно всё осмотреть. Но вы понимаете, и это не упрёк кому-либо, что осмотр обломков через 24 или 30 часов с точки зрения судебно-криминалистической экспертизы означает, что вещественные доказательства уже могли быть изменены или перемещены", — пояснил Гросси.Он отметил, что в условиях, когда агентство не может гарантировать полноту и независимость сбора улик, оно воздерживается от выдвижения обвинений в адрес какой-либо из сторон конфликта. Основной задачей МАГАТЭ остаётся мониторинг ядерной безопасности на станции и предотвращение атомной аварии.Запорожская АЭС, крупнейшая атомная станция в Европе, с марта 2022 года находится под контролем российских войск и неоднократно подвергалась обстрелам, что вызывало опасения международного сообщества. Фронтовая сводка В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны. Из них 118 были уничтожены над территорией Брянской области, 40 — над территорией Калужской области, еще 40 — над территорией Московского региона. 27 БПЛА перехватили над Тульской областью, 19 — над Новгородской, 11 — над Ярославской, 10 — над Липецкой, 6 — над Смоленской. По 5 дронов уничтожили над территорией Курской и Орловской областей, еще 4 — над Воронежской и 2 — над Рязанской.В ночь на четверг системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на столицу. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлёте к городу было перехвачено и уничтожено 31 воздушная цель, что привело к масштабным перебоям в работе авиасообщения.Первые цели были уничтожены вечером 10 декабря. "Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву", — сообщил Собянин в мессенджере Max. В течение последующих часов, с полуночи до 03:10, средствами ПВО поэтапно сбивались остальные дроны, включая группу из шести целей в 02:15.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Запорожском направлении продолжаются сражения за Приморское и Степногорск, где российские подразделения расширяют зону контроля. В районе Орехова идут позиционные бои в Новоданиловке и Малой Токмачке. В ответ ВСУ нанесли удар беспилотниками по Каменке-Днепровской.На Красноармейском направлении зафиксировано усиление российских позиций у Гришино и продолжается продвижение в северо-восточной части Димитрова. Особенно тяжёлые бои отмечаются в Родинском и Торецком, тогда как в Софиевке противник продолжает удерживать северную часть населённого пункта.На Константиновском направлении ситуация остаётся напряжённой — идут тяжёлые бои в районе Веролюбовки, где все попытки контратаки со стороны ВСУ были отбиты.На Краснолиманском участке основные усилия сосредоточены на Дробышево, где продолжаются интенсивные столкновения. К северу от этого района российские войска оказывают давление в направлении Коровьего Яра. Активные боестолкновения также зафиксированы у Богуславки и Боровой.

