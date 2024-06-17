Андрей Кортунов: БРИКС лишает G7 роли единственного мирового "мозгового центра" - 17.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240617/1055698319.html
Андрей Кортунов: БРИКС лишает G7 роли единственного мирового "мозгового центра"
Андрей Кортунов: БРИКС лишает G7 роли единственного мирового "мозгового центра" - 17.06.2024 Украина.ру
Андрей Кортунов: БРИКС лишает G7 роли единственного мирового "мозгового центра"
Для малых стран членство в БРИКС означает повышение их статуса. Во-первых, это престижно. Во-вторых, они получают доступ к финансовым ресурсам Нового банка развития. В-третьих, БРИКС является источником нормотворчества в международном праве
2024-06-17T20:10
2024-06-17T20:10
интервью
брикс
оон
нато
запад
турция
индия
россия
украина
геополитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040320923_79:7:858:445_1920x0_80_0_0_a8c0ee1fec913e75b77ff28e24848548.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на пленарном заседании межпартийного форума "Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка" во Владивостоке.— Андрей Вадимович, что из себя представляет на сегодняшний день межгосударственное объединение БРИКС и в чем его особенности? Это консультативный совет или геополитический клуб по интересам?— БРИКС – это попытка создать многостороннюю международную организацию на принципах, отличающихся от традиционных.То есть действительно можно говорить о клубной форме, поскольку здесь нет жестко прописанных процедур, нет серьезной институционализации, которая существует во многих традиционных экономических или военно-стратегических объединениях. Кстати, именно с этим страны столкнулись во время последнего расширения БРИКС.При этом БРИКС, конечно, больше, чем клуб — хотя бы потому, что при объединении существуют такие организации, как Новый банк развития, который финансирует инвестиционные проекты. Кроме того, есть механизм взаимодействия парламентов стран – членов БРИКС, налажены связи между аналитическими центрами.Думаю, БРИКС с течением времени будет обрастать новыми структурами на отдельных направлениях сотрудничества. Скорее всего, между участниками сохранится гибкий механизм присутствия в тех или иных проектах или структурах, которые связаны с БРИКС. То есть БРИКС будет, наверное, позиционировать себя как международная организация нового поколения.— К слову об организации нового поколения. Во второй статье Сергея Караганова "Век войн? Статья вторая. Что делать" он говорит, что ООН — "уходящая натура, засиженная западническим аппаратом и потому не реформируемая". Но пусть она будет. А нам необходимо строить параллельные структуры на основе расширения БРИКС, ШОС, их интеграции с Организацией африканского единства, Лигой арабских государств, АСЕАН, МЕРКОСУР. Как вы оцениваете такой сценарий?— Я все-таки не склонен столь нигилистически подходить к ООН. Это пока что наиболее представительная, легитимная и универсальная организация, которую мы имеем. Сегодня замены ООН я лично не вижу, особенно с учетом того, что мир идет не к единству, а к все большей фрагментации.Ломать — не строить, можно и эту организацию сокрушить. Но, думаю, нужно сохранять возможность для последующего восстановления ООН, чтобы она продолжала играть свою роль в качестве объединяющего механизма — где представлены все точки зрения, где участвуют все страны, которые являются источником легитимности.С другой стороны, понятно, что и раньше, и сегодня ООН не может работать в одиночку. То есть необходимы иные структуры, которые могли бы подпирать ее конструкцию.Идея о том, что подобные структуры должны опираться на различные региональные организации, не нова, ее многие высказывали. То есть ООН могла бы делегировать часть полномочий тем или иным региональным формированиям — как в сфере развития, так и в сфере безопасности.В этом плане, на мой взгляд, БРИКС, ШОС, Лига арабских государств, АСЕАН, Африканский Союз и многие другие организации могли бы выступить в качестве неких опор для ООН, выполняя различные функции на основании мандата, который получили бы от нее. Это, я думаю, принесет большую пользу и ускорит перестройку миропорядка на новых, более демократических основах.— В минувшее воскресенье базирующеся в Вашингтоне Al-Monitor выпустил статью, озаглавленную "Вступление Турции в БРИКС сопряжено с ограничениями: альтернативы НАТО нет". Почему Запад не хочет принимать тот факт, что у Турции с Россией складываются конструктивные долгосрочные отношения, и что Турция заинтересована в БРИКС?— Турция — это лишь один из примеров того, как сейчас себя ведут многие державы среднего уровня, или региональные лидеры. Можно вспомнить Саудовскую Аравию и Мексику, которые тоже хотели бы воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы расширить свободу своих рук на международной арене.У Турции есть интерес ко вступлению в БРИКС и развитию двусторонних связей с Россией. При этом Турция остается членом НАТО. К тому же, Турция подписала коммюнике по итогам конференции в Швейцарии. Я думаю, что так будет и дальше.Не думаю, что Турция выйдет из НАТО или разорвет свои связи с США. Но Анкара будет настаивать на своих условиях такого сотрудничества. При этом Турция будет сближаться с БРИКС. Может быть, на каком-то этапе она даже туда войдет.Отмечу также, что было бы неправильно позиционировать БРИКС как антизападную организацию. Да, это не западная организация, но это не означает, что БРИКС всегда будет выступать с антизападных позиций. Входящие в объединение страны разные. Кто-то из них больше зависит от западников, а кто-то — меньше. Ругаться с Западом они не готовы.— Какое влияние на организацию может оказать вступление Турции, как члена НАТО, в БРИКС?— В этом случае Турция может стать интерпретатором западных позиций в рамках БРИКС. Она может позиционировать себя в качестве моста между Западом и не-Западом. Я не знаю, насколько у нее это получится, потому что на такую же роль будут претендовать другие страны БРИКС.Та же Индия входит в БРИКС и в ШОС. Но при этом она входит в QUAD — четырёхсторонний диалог по безопасности между Индией, США, Японией и Австралией, который имеет явно антикитайскую направленность.В этом смысле Турция тоже может привнести в БРИКС свою специфику.Понимаете, это проблема любой организации — чем больше у нее членов, тем сложнее договариваться. Потому что у каждого члена есть свои интересы. И любое расширение связано с решением множества трудных задач.— Вы сказали, что чем больше в организации членов, тем труднее договариваться. Сейчас в БРИКС также стремятся вступить Никарагуа, Куба, Вьетнам и Таиланд. На что они рассчитывают и что это принесет самому объединению?— Когда шла дискуссия о том, как БРИКС должен развиваться, было два варианта развития событий.Первый. Сначала организацию хотели назвать БРИКС+. Тогда считалось, что не надо слишком сильно увеличивать число ее членов, но каждый из них должен был нести ответственность за сотрудничество со странами, которые могли бы рассматриваться в качестве партнеров БРИКС. Например, ЮАР отвечала бы за сотрудничество с африканским континентом и подтягивала бы к этому сотрудничеству страны Африки.Идея была в том, чтобы грань между членством и партнерством в рамках БРИКС была менее заметной, чем в традиционных альянсах.Но сейчас начал реализовываться второй сценарий, когда БРИКС увеличивается за счет новых членов. Этот процесс продолжится.Для малых стран членство в БРИКС означает повышение их статуса. Во-первых, это престижно. Во-вторых, они получают доступ к финансовым ресурсам Нового банка развития. В-третьих, БРИКС является источником нормотворчества в международном праве.Изначально на роль такого мозгового центра претендовала G7. "Мы генерируем идеи, потом они проходят через G20, а потом они становятся нормами международного права". Теперь же БРИКС лишает такого монопольного права "Большую семерку". Он тоже может генерировать идеи для "Большой двадцатки" и для Совбеза ООН. В этих предложениях голос стран-членов БРИКС может быть слышен.Так что нет ничего удивительного в том, что многие страны хотели бы войти в БРИКС. Тем более никаких жестких критериев по членству этой организации нет. Это же не военно-политический союз или интеграционная группировка, где ты должен отдать часть своего суверенитета наднациональным органам.Другой вопрос — по каким принципам будут отбирать новых членов. Нужно ли нам расширять географическое представительство в БРИКС, или нам нужен определенный экономический потенциал стран. Может быть, пока сделать паузу в расширении и сосредоточиться на углублении сотрудничества.Все эти вопросы будут обсуждаться на ближайшем саммите в Казани.— А все-таки может ли БРИКС стать военно-политическим союзом, учитывая кризис вокруг Украины?— Поскольку в 2024 году Россия председательствует в БРИКС, то вопросы безопасности тут тоже присутствуют. Вопрос в том, какие именно элементы безопасности могут обсуждаться в рамках БРИКС, если некоторые страны-члены рассматривают друг друга как проблему собственной безопасности.Та же Индия считает главной проблемой для своей безопасности Пекин, а не Вашингтон или Брюссель. Ее волнует "Нитка жемчуга" — сеть военных баз, которые разворачивает Китай в акватории Индийского океана, она с большим подозрением смотрит на "Один пояс-один путь". Поэтому мне трудно представить, как Китай и Индия могли бы войти в один военно-политический блок.Другое дело, что не все вопросы безопасности одинаково политически токсичные. Например, можно договариваться об энергетической или продовольственной безопасности, несмотря на то, что Иран и Саудовская Аравия по-разному смотрят на проблему международного терроризма. И если удастся добиться прогресса по нейтральным аспектам безопасности. Можно обсуждать и более острые вопросы, где добиться договоренностей гораздо труднее.— А получится ли договориться о единой валюте в рамках БРИКС или о какой-то единой альтернативе доллару? Например, ЕАЭС так и не смог эту единую валюту, к сожалению, создать…— Вы сами ответили на свой вопрос. Если это не получается в рамках ЕАЭС, как это может получиться в рамках БРИКС?Другое дело, что можно создать валютную корзину. Можно частично перейти к расчетам в национальных валютах. Только не двусторонних, а многосторонних.Например, у нас большой профицит в торговле с Индией и с Бразилией. Мы можем торговать в национальных валютах, но рупии и реалы кроме как в двусторонних отношениях мы использовать не можем. А если бы у нас была корзина, мы могли использовать эти валюты с теми странами, с кем у нас торговый дефицит. Мы могли бы создать многостороннюю систему.Но вы же сами понимаете, насколько это трудно даже при наличии политической воли. Это вопрос далекого будущего. Но к этому дело рано или поздно придет.Потому что сомнения в устойчивости доллара и опасения его использования в качестве политического инструмента США никуда не уйдут и будут только нарастать — учитывая, что сейчас происходит то, что называют модным словом "вепонизация" экономики со стороны Запада.О том, почему миграционные проблемы могут оттеснить вопросы поддержки Украины на второй план в Европе, в интервью Грег Вайнер: В Латвии говорят по-русски под флагами Украины, Европа объединяется, США ждут сюрпризы
https://ukraina.ru/20221031/1040321221.html
https://ukraina.ru/20240617/1055687450.html
https://ukraina.ru/20240615/1055658347.html
https://ukraina.ru/20240610/1055559431.html
запад
турция
индия
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040320923_150:0:785:476_1920x0_80_0_0_1afac98bbfd2f67a43fefb654f88b17f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, брикс, оон, нато, запад, турция, индия, россия, украина, геополитика, международные отношения, миропорядок
Интервью, БРИКС, ООН, НАТО, Запад, Турция, Индия, Россия, Украина, геополитика, международные отношения, миропорядок

Андрей Кортунов: БРИКС лишает G7 роли единственного мирового "мозгового центра"

20:10 17.06.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАндрей Кортунов интервью
Андрей Кортунов интервью - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Для малых стран членство в БРИКС означает повышение их статуса. Во-первых, это престижно. Во-вторых, они получают доступ к финансовым ресурсам Нового банка развития. В-третьих, БРИКС является источником нормотворчества в международном праве
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на пленарном заседании межпартийного форума "Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка" во Владивостоке.
— Андрей Вадимович, что из себя представляет на сегодняшний день межгосударственное объединение БРИКС и в чем его особенности? Это консультативный совет или геополитический клуб по интересам?
— БРИКС – это попытка создать многостороннюю международную организацию на принципах, отличающихся от традиционных.
То есть действительно можно говорить о клубной форме, поскольку здесь нет жестко прописанных процедур, нет серьезной институционализации, которая существует во многих традиционных экономических или военно-стратегических объединениях. Кстати, именно с этим страны столкнулись во время последнего расширения БРИКС.
При этом БРИКС, конечно, больше, чем клуб — хотя бы потому, что при объединении существуют такие организации, как Новый банк развития, который финансирует инвестиционные проекты. Кроме того, есть механизм взаимодействия парламентов стран – членов БРИКС, налажены связи между аналитическими центрами.
Думаю, БРИКС с течением времени будет обрастать новыми структурами на отдельных направлениях сотрудничества. Скорее всего, между участниками сохранится гибкий механизм присутствия в тех или иных проектах или структурах, которые связаны с БРИКС. То есть БРИКС будет, наверное, позиционировать себя как международная организация нового поколения.
Андрей Кортунов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября 2022, 11:54
Андрей Кортунов: кто он
— К слову об организации нового поколения. Во второй статье Сергея Караганова "Век войн? Статья вторая. Что делать" он говорит, что ООН — "уходящая натура, засиженная западническим аппаратом и потому не реформируемая". Но пусть она будет. А нам необходимо строить параллельные структуры на основе расширения БРИКС, ШОС, их интеграции с Организацией африканского единства, Лигой арабских государств, АСЕАН, МЕРКОСУР. Как вы оцениваете такой сценарий?
— Я все-таки не склонен столь нигилистически подходить к ООН. Это пока что наиболее представительная, легитимная и универсальная организация, которую мы имеем. Сегодня замены ООН я лично не вижу, особенно с учетом того, что мир идет не к единству, а к все большей фрагментации.
Ломать — не строить, можно и эту организацию сокрушить. Но, думаю, нужно сохранять возможность для последующего восстановления ООН, чтобы она продолжала играть свою роль в качестве объединяющего механизма — где представлены все точки зрения, где участвуют все страны, которые являются источником легитимности.
С другой стороны, понятно, что и раньше, и сегодня ООН не может работать в одиночку. То есть необходимы иные структуры, которые могли бы подпирать ее конструкцию.
Идея о том, что подобные структуры должны опираться на различные региональные организации, не нова, ее многие высказывали. То есть ООН могла бы делегировать часть полномочий тем или иным региональным формированиям — как в сфере развития, так и в сфере безопасности.
В этом плане, на мой взгляд, БРИКС, ШОС, Лига арабских государств, АСЕАН, Африканский Союз и многие другие организации могли бы выступить в качестве неких опор для ООН, выполняя различные функции на основании мандата, который получили бы от нее. Это, я думаю, принесет большую пользу и ускорит перестройку миропорядка на новых, более демократических основах.
— В минувшее воскресенье базирующеся в Вашингтоне Al-Monitor выпустил статью, озаглавленную "Вступление Турции в БРИКС сопряжено с ограничениями: альтернативы НАТО нет". Почему Запад не хочет принимать тот факт, что у Турции с Россией складываются конструктивные долгосрочные отношения, и что Турция заинтересована в БРИКС?
— Турция — это лишь один из примеров того, как сейчас себя ведут многие державы среднего уровня, или региональные лидеры. Можно вспомнить Саудовскую Аравию и Мексику, которые тоже хотели бы воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы расширить свободу своих рук на международной арене.
У Турции есть интерес ко вступлению в БРИКС и развитию двусторонних связей с Россией. При этом Турция остается членом НАТО. К тому же, Турция подписала коммюнике по итогам конференции в Швейцарии. Я думаю, что так будет и дальше.
Не думаю, что Турция выйдет из НАТО или разорвет свои связи с США. Но Анкара будет настаивать на своих условиях такого сотрудничества. При этом Турция будет сближаться с БРИКС. Может быть, на каком-то этапе она даже туда войдет.
Отмечу также, что было бы неправильно позиционировать БРИКС как антизападную организацию. Да, это не западная организация, но это не означает, что БРИКС всегда будет выступать с антизападных позиций. Входящие в объединение страны разные. Кто-то из них больше зависит от западников, а кто-то — меньше. Ругаться с Западом они не готовы.
- РИА Новости, 1920, 17.06.2024
12:39
Клуб латентных бунтарей против текущего миропорядка: Лизан о перспективах и возможностях БРИКСГлава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан обрисовал картину экономического состояния Украины и обозначил сроки вероятного обрушения фронта и паралича власти киевского режима
— Какое влияние на организацию может оказать вступление Турции, как члена НАТО, в БРИКС?
— В этом случае Турция может стать интерпретатором западных позиций в рамках БРИКС. Она может позиционировать себя в качестве моста между Западом и не-Западом. Я не знаю, насколько у нее это получится, потому что на такую же роль будут претендовать другие страны БРИКС.
Та же Индия входит в БРИКС и в ШОС. Но при этом она входит в QUAD — четырёхсторонний диалог по безопасности между Индией, США, Японией и Австралией, который имеет явно антикитайскую направленность.
В этом смысле Турция тоже может привнести в БРИКС свою специфику.
Понимаете, это проблема любой организации — чем больше у нее членов, тем сложнее договариваться. Потому что у каждого члена есть свои интересы. И любое расширение связано с решением множества трудных задач.
— Вы сказали, что чем больше в организации членов, тем труднее договариваться. Сейчас в БРИКС также стремятся вступить Никарагуа, Куба, Вьетнам и Таиланд. На что они рассчитывают и что это принесет самому объединению?
— Когда шла дискуссия о том, как БРИКС должен развиваться, было два варианта развития событий.
Первый. Сначала организацию хотели назвать БРИКС+. Тогда считалось, что не надо слишком сильно увеличивать число ее членов, но каждый из них должен был нести ответственность за сотрудничество со странами, которые могли бы рассматриваться в качестве партнеров БРИКС. Например, ЮАР отвечала бы за сотрудничество с африканским континентом и подтягивала бы к этому сотрудничеству страны Африки.
Идея была в том, чтобы грань между членством и партнерством в рамках БРИКС была менее заметной, чем в традиционных альянсах.
Но сейчас начал реализовываться второй сценарий, когда БРИКС увеличивается за счет новых членов. Этот процесс продолжится.
Для малых стран членство в БРИКС означает повышение их статуса. Во-первых, это престижно. Во-вторых, они получают доступ к финансовым ресурсам Нового банка развития. В-третьих, БРИКС является источником нормотворчества в международном праве.
Изначально на роль такого мозгового центра претендовала G7. "Мы генерируем идеи, потом они проходят через G20, а потом они становятся нормами международного права". Теперь же БРИКС лишает такого монопольного права "Большую семерку". Он тоже может генерировать идеи для "Большой двадцатки" и для Совбеза ООН. В этих предложениях голос стран-членов БРИКС может быть слышен.
Так что нет ничего удивительного в том, что многие страны хотели бы войти в БРИКС. Тем более никаких жестких критериев по членству этой организации нет. Это же не военно-политический союз или интеграционная группировка, где ты должен отдать часть своего суверенитета наднациональным органам.
Другой вопрос — по каким принципам будут отбирать новых членов. Нужно ли нам расширять географическое представительство в БРИКС, или нам нужен определенный экономический потенциал стран. Может быть, пока сделать паузу в расширении и сосредоточиться на углублении сотрудничества.
Все эти вопросы будут обсуждаться на ближайшем саммите в Казани.
Иван Лошкарев - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
15 июня, 08:00
Иван Лошкарев о том, почему БРИКС выстрелил, кто в будущем заменит Китай и подаст голос за Россию в ООНАфрика - это будущая мировая фабрика, каковой сейчас является Китай. Глупо не выстраивать отношения, когда тренд движется в этом направлении. Когда мы говорим об Африке, не надо думать, что мы будем ее содержать. Африка сама неплохо развивается. И сегодня многие африканские страны оплачивают наши услуги, это не безвозмездная помощь.
— А все-таки может ли БРИКС стать военно-политическим союзом, учитывая кризис вокруг Украины?
— Поскольку в 2024 году Россия председательствует в БРИКС, то вопросы безопасности тут тоже присутствуют. Вопрос в том, какие именно элементы безопасности могут обсуждаться в рамках БРИКС, если некоторые страны-члены рассматривают друг друга как проблему собственной безопасности.
Та же Индия считает главной проблемой для своей безопасности Пекин, а не Вашингтон или Брюссель. Ее волнует "Нитка жемчуга" — сеть военных баз, которые разворачивает Китай в акватории Индийского океана, она с большим подозрением смотрит на "Один пояс-один путь". Поэтому мне трудно представить, как Китай и Индия могли бы войти в один военно-политический блок.
Другое дело, что не все вопросы безопасности одинаково политически токсичные. Например, можно договариваться об энергетической или продовольственной безопасности, несмотря на то, что Иран и Саудовская Аравия по-разному смотрят на проблему международного терроризма. И если удастся добиться прогресса по нейтральным аспектам безопасности.
Можно обсуждать и более острые вопросы, где добиться договоренностей гораздо труднее.
— А получится ли договориться о единой валюте в рамках БРИКС или о какой-то единой альтернативе доллару? Например, ЕАЭС так и не смог эту единую валюту, к сожалению, создать…
— Вы сами ответили на свой вопрос. Если это не получается в рамках ЕАЭС, как это может получиться в рамках БРИКС?
Другое дело, что можно создать валютную корзину. Можно частично перейти к расчетам в национальных валютах. Только не двусторонних, а многосторонних.
Например, у нас большой профицит в торговле с Индией и с Бразилией. Мы можем торговать в национальных валютах, но рупии и реалы кроме как в двусторонних отношениях мы использовать не можем. А если бы у нас была корзина, мы могли использовать эти валюты с теми странами, с кем у нас торговый дефицит. Мы могли бы создать многостороннюю систему.
Но вы же сами понимаете, насколько это трудно даже при наличии политической воли. Это вопрос далекого будущего. Но к этому дело рано или поздно придет.
Потому что сомнения в устойчивости доллара и опасения его использования в качестве политического инструмента США никуда не уйдут и будут только нарастать — учитывая, что сейчас происходит то, что называют модным словом "вепонизация" экономики со стороны Запада.
Ростислав Ищенко интервью
10 июня, 05:30
Ростислав Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКСТурция занимает достаточно благоприятную по отношению к России позицию в украинском кризисе. Да, она продает Украине оружие, конечно. В некоторых случаях даже поддерживает ее политически. Турция постоянно заявляет, что она считает Крым украинским, но не более того. По сравнению с тем, что делает Европа, Турция вообще не участвует в процессе
О том, почему миграционные проблемы могут оттеснить вопросы поддержки Украины на второй план в Европе, в интервью Грег Вайнер: В Латвии говорят по-русски под флагами Украины, Европа объединяется, США ждут сюрпризы
 
ИнтервьюБРИКСООННАТОЗападТурцияИндияРоссияУкраинагеополитикамеждународные отношениямиропорядок
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:00Дмитрий Голубовский о том, почему мирный план Путина стал casus belli СВО и как юань может погубить Китай
20:37Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся"
20:10Андрей Кортунов: БРИКС лишает G7 роли единственного мирового "мозгового центра"
19:19Новый способ давления на Россию? Запад пытается взять страны БРИКС "на слезу"
18:42Новые назначения в Минобороны России. Итоги 17 июня на Украине
18:27Отвлекающий маневр. Битва на Слобожанщине может закончиться исчерпанием резервов ВСУ и обрушением фронта
17:23"Качественно новый уровень": в Минобороны прокомментировали кадровые перестановки
17:19Последняя линия защиты. МАГАТЭ и Россия о ситуации на Запорожской АЭС
16:29Боязнь флага РФ, усиленная охрана, бандеровцы в Мюнхене: Украина стартует на Евро-2024
16:10Травмы и контузии: власти Белгородской области рассказали об обстреле ВСУ и пострадавших
14:59Клирик ПЦУ покинул зал: на Волыни местные жители не отдали монастырь раскольникам
14:34Назвал независимость Украины "кидаловом": из украинского Минобразования уволили несогласного чиновника
14:29Лейпциг негодует, Берлин ликует: немецкая публика отреагировала на появление Зеленского
14:23Почему Украина опять вошла не в ту дверь? Про выступление президента России на саммите в Швейцарии
13:29НАТО хочет привести ядерное оружие в боевую готовность: чем ответит Россия
13:13ВСУ обстреляли Донецк, власти сообщают о пострадавших
13:12"За свободу наций!": Медведев о том, как Запад запугивает страны, несогласные с санкционной политикой
13:00Спор Буданова* и ВМС Украины, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 июня
12:58"Мирный саммит": риски для России
12:52Саммит в Швейцарии: провал Украины с продолжением и надеждой на успех
Лента новостейМолния