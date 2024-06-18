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Отозванная подпись. Почему Ирак не хочет поддерживать Украину

Отозванная подпись. Почему Ирак не хочет поддерживать Украину - 18.06.2024 Украина.ру

Отозванная подпись. Почему Ирак не хочет поддерживать Украину

Ирак – это пустынная и жаркая страна, которая, без сомнения, известна во всех уголках мира, где печатают школьные учебники по истории.

2024-06-18T15:13

2024-06-18T15:13

2024-06-18T15:40

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Шумеры, аккадцы и вавилоняне строили здесь колыбель того, что называется современной цивилизацией, создав оригинальные города-зиккураты, собственный поэтический эпос и удивительной красоты артефакты.Затем древние города разрушили, и долгое время на них выращивали финиковые пальмы. Однако белые колонизаторы отыскали под песком нефть, и те самые сокровища, азартно принявшись вывозить и то, и другое.Иракцы бунтовали против этого произвола, но против них направляли сначала британские аэропланы, а потом американские авианосные соединения вместе с морской пехотой.Американская оккупация 2003 года привела к беспрецедентному грабежу иракских музеев – об этом даже написали песню. И многие редкие похищенные находки так и не нашли, потому что они надежно спрятаны в сейфах, укрытых где-нибудь в собраниях частных коллекционеров на том же Западе.При такой истории Ирак вообще не должен был попадать на так называемую украинскую конференцию в Швейцарии, которую, как понятно всем дипломатам, главным образом организуют именно американцы, совершившие на иракской территории множество преступлений.Ведь именно за факт их публичной огласки во многом преследуют Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена.Тем не менее, иракцы каким-то образом поставили свою подпись под проамериканской декларацией. Скорее всего, это было сделано не совсем случайно – например, в конференции могли участвовать представители зависимого от США Иракского Курдистана или прикормленные Белым домом шиитские фракции.Однако, в любом случае, жители страны пальм и зиккуратов очень быстро одумались – понимая, как встретят их дома благодарные соотечественники. Потому что понятие "арабская улица" зачастую означает не только проезжую часть, но и массу чем-то очень недовольных людей.В итоге стало известно, что и Ирак, и даже весьма прозападная по ближневосточным меркам арабская страна Иордания поспешно отозвали подписи под декларацией саммита по Украине в Швейцарии – что следует из материалов швейцарского министерства иностранных дел.Конечно, это дополнительно подчеркнуло полный провал, которым обернулись попытки Украины, США и их союзников привлечь на свою сторону сколько-нибудь влиятельных представителей Глобального Юга (потому что самые влиятельные сразу же честно сказали, что в Бюргеншток они на высоком политическом уровне не поедут).Что же касается Ирака, судя по всему, швейцарская история специфическим образом скажется на будущем этой удивительной страны, где сейчас в основном преобладают три партии: шиитский Верховный исламский совет Ирака, обладающий собственным военным ополчением ("организацией Бадра", (сторонники влиятельного шиитского проповедника Муктада ас-Садра (садристы) и суннитская партия "Дава".Однако это всего лишь шорт-лист – потому что по количеству партий и движений Ирак может смело претендовать на мировое первенство. А ведь есть еще нелегалы-баасисты, которые до сих пор поддерживают политическое наследие Саддама Хусейна, опираясь на его родной племенной город Тикрит. И они тоже по-своему влияют на местную политику – хотя в основном отошли от террора, чтобы их не ассоциировали с запрещенными исламистами.Да что там: даже автономные от Багдада курды разделены минимум на три фракции: опирающийся на Эрбиль клан Барзани, популярный в Сулеймании клан покойного Талабани, и контролирующих пограничные горы сторонников Рабочей партии Курдистана.Причины такого политического разнообразия на самом деле понятны для тех, кто бывал в этом регионе. И шииты, и курды, и сунниты давно могли бы договориться между собой. Время лечит любые раны, и хорошо заметно, что иракские шиитские паломники зачастили к иракским святыням, налаживая контакты с иранскими собратьями, испорченные длительной и кровавой ирано-иранской войной.Однако американцы, которые создали после интервенции политическую систему современного Ирака, постарались создать множество политических группировок – особенно поощряя тех, кто не смотрел в сторону Тегерана.Сегодня, спустя годы, понятно, что этот план в целом провалился. Какие-то фракции шиитов, привязанные к разным регионам страны, могут недолюбливать друг друга, считая своего имама самым выдающимся деятелем – но американцев они все равно не любят гораздо больше.История с курдами несколько сложнее – потому что американцы давно пытаются купить их посулами независимости в Ираке и Сирии. Но по мере того, как сирийские территории занимали турки – при полном бездействии со стороны США – авторитет Вашингтона падал. Ведь курды знают, что Америка и Турция состоят в одном военном блоке НАТО.Законное арабское правительство Башара Асада, в свою очередь, считает этот регион своей неотъемлемой территорией. И Организация Объединенных Наций однозначно стоит здесь на стороне Дамаска.Что же касается Багдада, то если США провозгласят независимость Курдистана, здесь начнется настоящее антиамериканское восстание. Потому что даже автономию курдского региона удалось пробить во время западной оккупации Ирака не без труда.Но самое важное значение отзыва иракской подписи под украино-американском коммюнике состоит в том, что, по своей сути, это плод большой и трудной работы, которую годами проводил подло убитый американцами в Ираке генерал Касем Сулеймани.Он был верующим шиитом, но не отказывался от необходимого общения с политиками-суннитами или курдами, поясняя, что их страна должна обрести утерянную независимость. Сулеймани считал – это произойдет, когда американские войска покинут Ирак, а иракское правительство сможет голосовать не так, как ему диктуют из Вашингтона, а сообразно своим интересам.И первого, и второго добиться очень непросто.Еще в январе США и Ирак приступили к переговорам об окончательном выводе западной военной коалиции, по инициативе иракского премьер-министра Мухаммеда Шиа ас-Судани, которая была озвучена еще в 2023 году.Ас-Судани, в частности, заявил, что вооруженные силы его республики "готовы в полной мере взять на себя задачи по обеспечению безопасности" Ирака– включая борьбу с террористическим исламистским подпольем. И никакие морпехи для этого не нужны.Однако американские солдаты известны тем, что прощаются, но не уходят. Им нужен толчок – и в этом смысле может по-своему пригодится швейцарская история.Если США поймут, что проамериканские инициативы неприемлемы для иракских арабов даже на дипломатическом уровне, возможно, это подтолкнет их к тому, чтобы, наконец, убраться прочь из Ирака, поставив точку в позорной и кровавой интервенции Буша-младшего.Хотя, скорее всего, западники постараются сохранить свое присутствие в Ираке – если не мытьем, так катаньем.Ещё о произошедшем в швейцарском Бюргенштоке: Саммит в Швейцарии: провал Украины с продолжением и надеждой на успех

https://ukraina.ru/20240602/1055416327.html

https://ukraina.ru/20240128/1052930729.html

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Сергей Котвицкий

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, ирак, сирия, сулеймани, башар асад, сша, украина, белый дом, джулиан ассанж, нато